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礁溪老爺雲天自助餐廳大改裝　主廚推薦必吃的11道菜

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▲礁溪老爺雲天自助餐廳大改裝　主廚推薦必吃的11道菜。（圖／記者黃士原攝）
▲礁溪老爺酒店「雲天自助餐廳」6月斥資千萬華麗改裝。

記者黃士原／台北報導、攝影

曾被選為台灣飯店10大夢幻早餐的礁溪老爺酒店「雲天自助餐廳」，6月斥資千萬華麗改裝，加碼近30道料理之外，還新增「鐵板區」與「甜點區」，總計供應超過160道料理。如果本身有選擇性困難的朋友，那不妨參考雲天自助餐廳主廚江授德推薦的11道菜色。

今年礁溪老爺斥資上千萬進行改裝雲天自助餐廳，改裝後的雲天動線升級，讓餐檯路線取餐更順暢，大家取餐時不再擠在一起；餐點除了加碼近30道人氣美食滿，雲天自助餐廳主廚江授德親自規畫每季菜單，以「每道菜都想吃」為目標規劃餐點，改裝後餐檯從15區升級為18區，除了原有生魚片區、中式料理區、主題料理、湯品區、冷盤區、蔬食區、熟食區、生菜沙拉區等，再新增「鐵板料理區」、「現做料理區」與「甜點區」成為吃到飽亮點，暑假期間再加碼「親子餐台」小漢堡與多樣炸物、「碳烤BBQ」海大蝦、雞肉串與牛肉串等搶攻親子市場。

▲礁溪老爺雲天自助餐廳大改裝　主廚推薦必吃的11道菜。（圖／記者黃士原攝）
▲新增鐵板區。

▲礁溪老爺雲天自助餐廳大改裝　主廚推薦必吃的11道菜。（圖／記者黃士原攝）
▲新增甜點區。

如果本身有選擇性困難的朋友，那不妨參考雲天自助餐廳主廚江授德推薦的11道菜色，分別是香醋櫻桃鴨鄉寶、獵人式香燴鹿肉、酸豆莎莎伊比利豬里肌、炭烤海大蝦、炭烤鮮透抽、炭烤牛肉串、炭烤雞肉串、干邑松露油封鴨佐刈包、澳洲肋眼牛、現煎香料羔羊排及烏梅茶香山苦瓜。

江授德主廚說，炭烤BBQ是暑假期間再加碼的菜色，每天都會維持4樣菜色（海鮮肉類各一半），喜歡炭烤的朋友不要錯過；另外，獵人式香燴鹿肉則是一般自助餐廳顯少看到的菜色，江授德主廚說，改裝後換了新的料理方式，獵人醬汁是紅酒與蔬菜一起去熬煮而成。至於干邑松露油封鴨佐刈包這道菜則是集團內部的烹飪競賽，想用西式的料理來呈現中式的刈包，搭配堅果醬與松露醬。

▲礁溪老爺雲天自助餐廳大改裝　主廚推薦必吃的11道菜。（圖／記者黃士原攝）
▲香醋櫻桃鴨鄉寶。

▲礁溪老爺雲天自助餐廳大改裝　主廚推薦必吃的11道菜。（圖／記者黃士原攝）
▲獵人式香燴鹿肉。

▲礁溪老爺雲天自助餐廳大改裝　主廚推薦必吃的11道菜。（圖／記者黃士原攝）
▲酸豆莎莎丹麥豬里肌。

▲礁溪老爺雲天自助餐廳大改裝　主廚推薦必吃的11道菜。（圖／記者黃士原攝）
▲干邑松露油封鴨佐刈包。

而在所有推薦菜色中，烏梅茶香山苦瓜是一道非常開胃的菜色，用烏梅的醬汁與茶去醃二天，吃起來甘甜、脆，不會苦。

雲天自助餐廳主廚江授德推薦的11道菜色

1、香醋櫻桃鴨鄉寶
2、獵人式香燴鹿肉
3、酸豆莎莎丹麥豬里肌
4、炭烤海大蝦
5、炭烤牛肉串
6、炭烤鮮透抽
7、炭烤雞肉串
8、干邑松露油封鴨佐刈包
9、澳洲肋眼牛
10、現煎香料羔羊排
11、烏梅茶香山苦瓜

▲礁溪老爺雲天自助餐廳大改裝　主廚推薦必吃的11道菜。（圖／記者黃士原攝）
▲炭烤BBQ區的四道菜色。

▲礁溪老爺雲天自助餐廳大改裝　主廚推薦必吃的11道菜。（圖／記者黃士原攝）
▲澳洲肋眼牛。

▲礁溪老爺雲天自助餐廳大改裝　主廚推薦必吃的11道菜。（圖／記者黃士原攝）
▲現煎香料羔羊排。

▲礁溪老爺雲天自助餐廳大改裝　主廚推薦必吃的11道菜。（圖／記者黃士原攝）
▲烏梅茶香山苦瓜。

關鍵字： 美食情報 礁溪老爺 雲天自助餐廳

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