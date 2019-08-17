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直擊／2019澎湖國際海灣燈光節開幕　觀音亭虹橋化身夜空最美彩虹

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▲▼2019澎湖國際海灣燈光節。（圖／記者蔡玟君攝）

▲2019澎湖國際海灣燈光節開幕。

記者蔡玟君／澎湖報導、攝影

第二屆「澎湖國際海灣燈光節」於17日晚間在觀音亭親水遊憩區正式開幕，今年澎湖國家風景區管理處以海洋世界為主題，將觀音亭打造成海底世界燈區，更打造4大主燈、9大主題燈飾，以及12場主題之夜，從即日起至11月為止，讓旅客在這個秋天，在夜晚走進會發光的海洋世界中。

▲▼2019澎湖國際海灣燈光節。（圖／記者蔡玟君攝）

▲2019澎湖國際海灣燈光節開幕吸引數萬人前往。

▲▼2019澎湖國際海灣燈光節。（圖／記者蔡玟君攝）

▲2019澎湖國際海灣燈光節4大主燈之一的福耀龍宮門。

▲▼2019澎湖國際海灣燈光節。（圖／記者蔡玟君攝）

▲2019澎湖國際海灣燈光節4大主燈之一的鯨動海灣。

2019澎湖國際海灣燈光節為今年第四屆澎湖秋瘋季系列活動之一，就是要告訴海內外旅客，澎湖不只有春天與夏天好玩，秋天同樣很有魅力。交通部觀光局局長周永暉也表示，9月起觀光局將推出推出秋冬遊國旅補助，自由行、團客可補住宿1000元，若至離島（金門、馬祖、澎湖）自由行者，還可再多使用一次補助，不分平假日均補助1000元，等於自由行旅客最多可享2000元補助，推薦旅客可善用此補助，趁此機會到澎湖旅遊，感受菊島秋日魅力。

▲▼2019澎湖國際海灣燈光節。（圖／記者蔡玟君攝）

▲2019澎湖國際海灣燈光節4大主燈之一的光耀菊島。

▲▼2019澎湖國際海灣燈光節。（圖／記者蔡玟君攝）

▲2019澎湖國際海灣燈光節4大主燈之一的隱匿之海。

2019澎湖國際海灣燈光節在17日晚間以虹橋的「光耀菊島」聲光表演揭開序幕，當音樂響起，橫跨大海的虹橋瞬間成為夜空中最美的螢光彩虹，在燈光的點綴下，展現別樣魔幻魅力。

第二屆「澎湖國際海灣燈光節」從即日起至11月2日為止，於觀音亭親水遊憩區舉行，現場規劃4大主燈、9大主題燈飾，以及12場主題之夜，同時更規劃「2019澎湖海洋派對嘉年華」、「2019澎湖吉貝沙灘嘉年華」、「湖西鎮好玩體驗活動」、「滬外教學-吉貝石滬環境教育」、「2019國際風浪板系列賽」、「2019菊島澎湖跨海馬拉松」等系列活動，詳情可上澎湖國家風景區管理處查詢。

2019澎湖國際海灣燈光節
時間：2019年8月17日至11月2日
官網：https://www.penghu-nsa.gov.tw/Activities/PenghuAutumnFestival/
燈光展現：每週四至週六
主題之夜：每週六

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