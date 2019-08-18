夜間魔幻照曝光！《吻》沙雕版八里左岸就看得到

▲2019八里城市沙雕即日起至10月13日在婚紗廣場登場。（圖／新北市政府提供，以下皆同）



記者彭懷玉／綜合報導

福隆國際沙雕展8月25日劃下句點，改由精緻版八里城市沙雕接棒，即日起至10月13日在八里婚紗廣場登場，不只白天能來，晚上以七彩燈投射沙雕藝術品，增添魔幻情調，拍美照的同時，還可以漫步在海風的吹拂下，感受夏日愜意時光。

▲不只白天能來，晚上以七彩燈投射沙雕藝術品，增添魔幻情調。

新北市政府表示，今年以「悠閒時光」為主題，13座沙雕作品中，主雕以印象派大師莫內的畫作《草地上的午餐》為主題，還有「向大師致敬之《吻》」、「八里之聲」、「淡水明眸」、「愛戀之月神」等作品，晚間6點30分後，現場將有沙雕投燈，點亮入夜後的另一番景色。

▲主雕以印象派大師莫內的畫作《草地上的午餐》為主題。

新北市長侯友宜表示，城市沙雕展坐落在八里左岸，市民不用跑得大老遠，就能欣賞到沙雕藝術，小朋友也能現場體驗沙雕的樂趣。另外，八里岸際的泥沙含泥量較高，比較堅固耐用，讓沙雕師得以創作出更具立體感、生動多元的作品。

▲向大師致敬之《吻》夜間點燈更增添浪漫情調。

而讓遊客期待的八里光雕即日起在婚紗廣場、水興公、渡船頭老街及龍形碼頭河岸沿線同步展出，以流星燈、小碎燈、造型燈片、投光燈等素材架構出帶狀廊道，將八里河岸打造成水岸光廊，情侶手牽手漫步河岸，浪漫破表。

▲沿著河濱漫步，一邊欣賞《淡水明眸》等沙雕作品。

2019八里沙雕藝術裝置

期間：8月10日起至10月13日

地址：新北市八里區觀海大道36號 （八里左岸）

光雕：每晚6點半至10點點燈

地點：婚紗廣場、水興公、渡船頭老街及龍形碼頭河岸