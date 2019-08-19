冰沙上有整塊芒果肉！台北歐式鄉村咖啡廳　抹茶歐蕾還能自己DIY

點評：太芒了吧><

▲天母愜意Pleasant cafe。（圖／女子的休假日記提供，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同。）

實習記者陳羿妏／綜合報導

每個季節都有盛產的水果，而炎炎夏日最常見的水果絕對非「芒果」莫屬！許多店家會在夏天時分推出許多芒果系列產品，而隱身在天母天玉街的一家咖啡廳，有著每天當日現做的甜點，因應夏天芒果季的關係，推出了芒果甜點及飲品，其中「芒果豆乳生乳捲」、「愛文好芒冰沙」更是廣受好評。

▲店門口。

▲店內裝潢走明亮清新風格。

愜意Pleasant cafe為一家人共同經營的店面，以溫馨庭園作為門口的擺設，整間店面在綠色植栽以及可愛的花朵圍繞下，有著一股溫馨且清新的氛圍，一家以歐式鄉村風格為主的咖啡廳。店內的甜點沒有一個固定的菜單，完全是當天現做，會依照當季水果的不同，去做不同的改變，而店內隨著芒果季推出了「芒果豆乳生乳卷」、「愛文好芒冰沙」這兩款品項，但是非芒果系列在這裡還是吃得到像是「限定水蜜桃甜點」、「香蕉法芙娜鮮奶油蛋糕」。

▲店外也提供座位。

▲可以在店內找到許多拍照的好位置。

「芒果豆乳生乳卷」除了本身香草蛋糕已經包覆著芒果丁和綿密的豆乳餡，淋在蛋糕上的那層芒果慕斯更是為這道甜點畫龍點睛，讓整個甜點吃起來是清爽不會過於甜膩，而豆乳生乳捲也是店內的招牌甜點，店家將隨著季節做更換口味，像是冬季時則會推出草莓豆乳生乳捲；「愛文好芒冰沙」對於芒果愛好者來說，一定點一杯來嚐嚐看，除了有濃郁的芒果冰沙外，最特別的是店家將整片厚實的芒果肉帶著完整的格紋切痕放在飲料的杯子上，視覺、味覺都超療癒，紮實的芒果肉咬下一口再搭配冰沙，讓嘴裡徹底環繞著芒果香甜的氣味。

▲芒果豆乳生乳卷。



▲愛文好芒冰沙。

「限定水蜜桃甜點」以水果杯的形式呈現，使用奶酪和覆盆莓果醬作為基底，加入切成塊狀的水蜜桃、小莓果以及撒上糖粉，放入口中可以感受到水蜜桃鮮甜的香氣與覆盆莓果醬本身的酸度完美搭配；「香蕉法芙娜鮮奶油蛋糕」有著常見的巧克力加香蕉組合，再加上蛋糕內餡是酸甜莓果慕斯，讓整個蛋糕吃起來口感滑順且甜度剛剛好。

▲限定水蜜桃甜點。

▲香蕉法芙娜鮮奶油蛋糕。

造訪時在飲品的部分除了可以喝看看浮誇芒果冰沙之外，在咖啡、茶類飲品之中，店內的「宇治抹磚歐蕾」是可以自己DIY的，上餐時抹茶為一顆顆冰磚加上一球香草冰淇淋，一旁擺放著牛奶及黑糖，讓客人調整自己喜歡喝的甜度比例，店家使用的是100%的靜岡抹茶，雖然帶著微苦的味道，但是因著杯內的冰淇淋慢慢融化後，讓整杯歐蕾喝起來是甜中帶點微苦，很順口。

▲宇治抹磚歐蕾。



愜意Pleasant cafe

地址：台北市士林區天玉街38巷18弄22號1樓

電話：（02）2874-9460

時間：平日11：00－18：00／假日11：00－19：00 （週一、週二公休）