藏王溫泉也有隱藏天空之鏡！鏡面湖水倒映天地　美得讓人忘記呼吸

▲藏王溫泉鴫之谷地沼。

記者蔡玟君／日本報導、攝影

來到山形縣著名的藏王溫泉鄉，除了泡湯、搭乘纜車登上藏王山欣賞壯闊山景外，位於溫泉鄉深處的「鴫之谷地沼」，廣闊碧綠的水面宛如一面巨大鏡子，倒映四周綠色山林，絕美靜謐風景讓人屏息，旅客更能沿著平緩的步道環湖漫步，當秋天來臨，這裡更是藏王溫泉鄉推薦的賞楓秘境，讓人能盡情感受大自然魅力。

▲藏王溫泉鴫之谷地沼環湖步道。

▲藏王溫泉鴫之谷地沼環湖步道能欣賞整片綠意。

從藏王溫泉主街道步行前往「鴫之谷地沼」約20分鐘，穿過小徑，就能看到碧綠湖水被鬱鬱蒼蒼樹林包圍，由於目前鮮少人知，因此遊客並不多。沿著湖畔有一座全長約1.5公里的環湖步道，喜歡接近大自然的旅人可以慢慢散步，從不同視角欣賞鴫之谷地沼風情。

▲鴫之谷地沼鏡面湖泊美得讓人忘記呼吸。

▲夏天的鴫之谷地沼。

鴫之谷地沼最美欣賞季節是夏天與秋天。當夏天來臨時，臨湖遠眺，能欣賞綠色山林層層疊疊，向天空另一端蔓延，清爽的新綠色，讓人走在其中能盡情享受芬多精洗禮，或是三五好友帶著小吃，在臨湖的椅子上野餐，欣賞眼前鏡面湖泊倒映天地的美景，享受逃脫都會叢林的難得寧靜時光。

▲環湖步道也有桌椅讓旅客休息。

▲鴫之谷地沼內也有瀑布風景。

當紅葉季節來臨，紅黃相間、斑斕的色彩染滿樹梢間，漸層色彩渲染山頭，尤其在湖水倒映下，讓山水都染上火紅的秋色，成為藏王溫泉秋天必看美景。