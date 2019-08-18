▲巴黎漂浮藝術中心Flucuart 。（圖／Flucuart粉絲頁）

文／麗塔

每逢夏日，浪漫花都巴黎總是會有來自全世界的遊客將許多博物館擠到水洩不通。如果你愛好藝術，也已經朝聖過羅浮宮和龐畢度中心等等地點，不妨前往最新的藝術中心一探究竟！這個藝術中心漂浮在塞納河上，是世界上第一個以這種形式展出藝術作品的場所，而且還能免費參觀！

▲巴黎漂浮藝術中心Flucuart展出城市藝術 。（圖／Flucuart粉絲頁）

根據孤獨星球網站，這個1000平方公尺名為Fluctuart的藝術中心就在巴黎市最低的橋樑Pont des Invalides附近，Fluctuart分為三層，展期全年無休。Fluctuart以展出世界各地的城市藝術為主，包括現代藝術以及新的作品，中心裡頭又可分為特展、常設展、文化活動和工作坊等等，喜歡文化藝術的人一定要來過一次。

▲Flucuart漂浮在塞納河上 。（圖／Flucuart粉絲頁）

Fluctuart發言人表示，藝術中心所在位置就在艾菲爾鐵塔和羅浮宮之間，目的是希望可以連結世界上的街頭藝術家，讓他們有機會可以展出，像是已經在線的藝術家以及新秀藝術家等等。除了靜態的展出之外，藝術中心也和燈光設計師和聲響設計師合作策展。

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