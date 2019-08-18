點評：想去～～～

▲頭城法藍星饗藝空間。（影／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供，請勿任意翻攝以免侵權。）

實習記者陳羿妏／綜合報導

宜蘭的頭城老街在清朝時可以說是十分繁華熱鬧，至今仍能看到許多由清朝至日治時代所保留的舊有建築樓房們，在這樣有著復古風情的頭城老街旁，就有一家新開幕的純白色系法式餐廳，與當地原有的建築不同，這家餐廳改建自舊有的招待所，整棟建築有著濃厚歐風感，不用出國也能享受歐洲般的異國風情！

▲整棟建築以純白色系為主。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同。）

▲從餐廳看出去就是史雲湖畔。

「法藍星饗藝空間」就在頭城知名的史雲湖胖旁，也就是頭圍內港的前身，而座落在旁邊的建築就是著名的宜蘭縣首任民選縣長盧纘祥的故居。

費時2年多的時間重新裝修後，法藍星饗藝空間在今年8月初正式開幕，整棟建築以純白色系打造，室內採用挑高的設計，再搭配華麗的水晶燈飾、古董傢俱、粉嫩色系椅子和大理石桌子，營造出典雅又浪漫的歐式風情。

▲一樓可以看到許多復古風的傢俱。

▲二樓佈置則是以粉紅椅搭配大理石桌面。

▲三樓為展覽空間，店家將定期邀請作品展覽。

法藍星饗藝空間除了提供主打的法式餐點之外，其實還設有藝術作品的展覽空間。法藍星饗藝空間分為三樓，一樓主要為輕食、手作甜點及咖啡飲品的用餐空間，二樓提供正餐類像是午間套餐和晚間套餐，三樓則是展覽區域，目前為女主人的母親所展的油畫作品展，另外店家也會定期邀請作品展覽，讓客人在用餐之餘也可以欣賞藝術作品。

一樓的輕食和手作甜點部分主要是提供舒芙蕾和法式鹹派，最特別的是，店家除了提供起司和玫瑰口味的舒芙蕾之外，甚至還吃得到松露和舒芙蕾搭配的吃法；舒芙蕾底層的焦糖味加上松露獨特的香氣，十分特別，飲品除了有精品咖啡外，還能喝到新加坡知名茶葉品牌TWG和B&G德國農莊的有機茶飲品。

▲松露舒芙蕾。

▲法式鹹派。

▲TWG的南非國寶茶。

▲B&G德國農莊茶品聞香瓶，可先聞過味道再決定想喝什麼。

至於正餐，店家主要分為午間套餐及晚間套餐，而晚間套餐的選項比午間套餐多一點，餐點所使用的食材都是使用宜蘭在地食材，整個套餐包含餐前酒、前菜、主菜、甜品和飲品，價位則會依照點選的主餐而定。

▲套餐附贈的蜂蜜全麥吐司和起司佛卡夏，不夠可以續加。

▲前菜的聯合國番茄乳酪，特別選用宜蘭在地各種不同色彩番茄及有濃郁香氣的Burrata起司。

▲白花椰菜濃湯和皇家洋蔥蒸蛋，湯品的味道有雞高湯味之外，加上湯裡的蒸蛋，替整個湯品增加口感層次。

▲炙燒胭脂蝦米型麵，以外形像米的的麵條搭配海鮮高湯加上番茄奶油煨煮，有滿滿海味。

其中套餐內的主菜「盤克夏豬腹肉」為頂級肉品，是以慢火香煎後使其外皮酥脆、肉質入口即化，有著均勻的油花分布；「法式燒烤羔羊排」特選只養6個月的羊隻，以舒肥法獨特的低溫烹煮，羊排的肉質偏向粉嫩且無腥味；「美國PRIME肋眼牛排」為主廚精選牛肉2種部位，以肋眼上蓋肉加上肋眼菲力這2種肉品出餐，一個主餐就能享受2種肉，店家每3～4個月就會依照季節不同變換食材，因此不同季節的造訪就有機會吃到不一樣的餐點。

▲盤克夏豬腹肉。

▲法式燒烤羔羊排。

▲美國PRIME肋眼牛排。

從餐點的擺盤中可以看到法式料理讓餐點不只是餐點，更是料理的藝術，想體驗道地的法式料理的民眾可以來嚐嚐看、感受這股歐式風情。

法藍星饗藝空間

地址：宜蘭縣頭城鎮和平街139－1號

電話： 03 977 6999

時間：11：30－21：00（週二、週三公休）