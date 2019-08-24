膽小鬼勿入！瑞芳規模最大「百年炮台」　圓拱門站一排毛毛的

點評：磁場不對的地方，膽大的人可以來嘗試！

文、圖／泰國劉德華

最近因為常騎車去北海岸，才曉得八堵、瑞芳、基隆有好多景點可去。例如七堵有泰安瀑布、姜子寮山，暖暖區有暖東峽谷可以玩水。瑞芳的景點更多，不過我感興趣的不是九份、不是陰陽海，而是位於瑞芳與基隆交界處、比較少人提到、標高約203公尺的四腳亭砲台。

在這依山鄰海的地方有個砲台，我猜是以前國共戰爭時期的產物，沒想到一查才知道它已超過百年歷史，而且出乎我們意料之外，一路上沒有看到其他遊客，而且大白天的四腳亭砲台居然頗陰森…

這陰森感從一開始就在蘊釀。我們依著google導航前往，在源遠路與粗坑口路交叉口看到四腳亭砲台的指標後左轉，轉進來後就沒有指標。兜了老半天沒辦法，找便利商店店員問路，店員指引方向說「快到了」，實際上又騎10多分鐘，才在62號快速道路很詭異的一個廁所旁找到砲台登山口指標。

▲雖然是假日，但除了我們，一個遊客也沒有。

那時下午3點，從廁所沿著快速道路經三坑子產業道路到登山口約10分鐘，完全沒有遮避，非常熱。但一進登山口，就變得涼爽，一種「沁涼入骨」的涼爽。步道算好走，除了許多枕木已經腐爛一踩就破、雜草長得有點高會刺到臉，然後有告示牌要遊客小心毒蛇，惹得我提心吊膽撿一條掉落的樹枝邊走邊敲希望趕走毒蛇。

最令人不解的是，我不是第一次爬山，不管是台北市或新北市，每次爬山或多或少都會見到遊客，那天是假日、天氣也很好，一路上完全沒看到半個遊客。

▲這裡是低砲台，後面還有一個高砲台。

▲砲台下面的圓拱門應該是以前放砲彈的地方。

▲看起來像「冏」字的掩蔽部。

約15分鐘後，抵達這個新北市規模最大的砲台古蹟。由石砌牆為主建物的砲台區在2004年修復後看來非常堅固，陽光照射下本應充滿陽剛味，但砲台下方的圓拱門可能是以前放彈藥的地方，陽光完全照不進去，稍微靠近就有陣陣涼風襲來，令人毛孔直豎。

往前走一點，會看到5間相連、外觀看似「冏」字的掩蔽部，顧名思義，是用來防止敵人砲火造成損壞的掩護設施，應該也是以前軍人的營房。這裡我覺得最毛，連5個「冏」字排列起來就不舒服，一直讓我想到電影《驚聲尖叫》裡的面具。





▲這裡是以前官兵上廁所的地方，廁所其實也很陰。

▲往上走可到高砲台，但雜草更多，磁場也不好。

速速走過，看到「遊客中心」後心裡稍微穩定，想說可以上個廁所，順便跟遊客中心的工作人員聊聊天抒解緊張情緒，結果呢，遊客中心早已廢棄，玻璃破落滿地、處處有飛蛾屍體，有廁所也不想進去，只想趕快離開這裡。

有百年歷史的四腳亭砲台應該有很多歷史故事可講（不要是鬼故事就好），可惜沒有好好維護，膽子小的朋友，最好結伴同行，不然你多待一分鐘都會覺得磁場不對勁…

四腳亭砲台

地址： 新北市瑞芳區新北市瑞芳區

時間：全天