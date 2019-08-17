

▲全台必訪前50大私廚到羅東，村却酒店與南村推出眷村酒家菜。



記者黃士原／台北報導、攝影

村却國際溫泉酒店擁有羅東唯一雙湯溫泉，今年8月與台北南村私廚小酒棧合作推出「村村喜宴」，讓羅東地區的朋友不用到台北也能吃到眷村酒家菜。「村村喜宴」活動自8月22日至8月24日、8月29日至8月31日，客座期間限量供應10人桌菜13,800元+10%、16,800元+10%。

南村私廚小酒棧位在台北東區，裝潢走摩登現代風，擺脫傳統中式氛圍，主廚黃佑民傳承日式料理的嚴謹風格、川菜的奔放手藝，提供眷村菜另有各菜系、排餐等西式主菜，讓南村私廚的料理豐富多元。這次「村村喜宴」除了延伸經典酒家菜料理，視覺與味覺並重，其中最推薦的以村却蘭陽迎賓小碟、新式刈包夾毛氏紅燒肉、清蒸臭豆腐、蒸麵以及干貝火腿老鴨湯等私房料理。





▲村却蘭陽迎賓小碟。





▲富貴白斬雞拼當歸香腸。





▲毛澤東紅燒肉 + 刈包。





▲清蒸臭豆腐。



蘭陽迎賓小碟有醋溜土豆絲、酸豆炒肉末、滷花生、四季烤麩、麻辣小黃瓜與泡椒川耳，而紅燒肉+刈包則是在湖南坊間流傳毛主席最愛吃紅燒肉，使用深坑阿生豬肉，主廚以炒糖跟蜂蜜使豬肥肉快速軟化入味，厚達一公分的豬皮吃起來就像麻糬一樣Q彈有嚼勁，搭配老麵製作的刈包，不膩口也停不了手。

蒸麵這道菜在台灣僅南村私廚小酒棧才吃得到，採用最細的生陽春麵條製作，以大鍋進行蒸麵，蒸麵配料豆角、黃豆芽、煸得焦乾的五花豬肉片，反覆加水淋醬最後以大火收乾醬汁，蒸麵麵條勁道，香濃乾爽，即使放涼了也很好吃。





▲金沙裹大蝦。





蒜子馬頭魚燒豆腐。





▲河南蒸麵。





▲川味水煮牛。



干貝火腿老鴨湯是一道需要多道處理功夫跟時間加持的砂鍋料理，使用埔里南屏山養鴨場7個月以上的鴨子，同時加入紹興酒蒸過的大干貝，五寮筍，大豆腐，經過6-7小時細火慢燉而成。清蒸臭豆腐是屬於上海老味道，以大火蒸籠洗禮，吸飽湯汁，口感柔軟至極，搭配鹹香辣味炒料，更加美味。





▲干貝火腿老鴨湯。

