札幌中心最新飯店　全新「漢堡薯條主題房」讓你睡進薯條盒中

▲Rembrandt Style札幌飯店漢堡薯條主題房。（圖／翻攝自Rembrandt Style札幌官網）

記者蔡玟君／綜合報導

現在到札幌又有新飯店可以住了！甫於8月1日於札幌博野區開幕的「レンブラントスタイル札幌」，在飯店內以漢堡薯條為主題，打造超可愛「DOM DOM」房，從床頭的巨大薯條，到漢堡造型的洗手乳瓶都超可愛，讓速食控可以滿足睡在漢堡薯條中的心願！

▲DOM DOM主題房床頭是可愛的薯條盒。（圖／翻攝自Rembrandt Style札幌官網）



▲連桌子都是漢堡造型，沙發則像肉片與起司片層層疊疊。（圖／翻攝自Rembrandt Style札幌官網）

「レンブラントスタイル札幌」飯店以城市中的木屋為設計概念，11層樓建築內提供184間客房，最便宜的單人房約5500日圓（約新台幣1650元）就可以入住。為了提供房客全新住宿體驗，館方以同集團下的速食品牌DOM DOM Hamburger為主題，設計出可愛的DOM DOM速食主題客房。

▲Rembrandt Style札幌飯店超可愛的房間。（圖／翻攝自Rembrandt Style札幌官網）

▲連洗手乳都是漢堡造型。（圖／翻攝自Rembrandt Style札幌官網）

DOM DOM速食主題客房從床頭設計到備品都是速食造型，整間房間以明亮的米色系為主，從床頭就是巨大的薯條盒設計，沙發椅上的抱枕則是可愛的番茄，仔細看，沙發椅墊顏色則像是肉片與起司片層疊而成，連桌子都是可愛的漢堡造型，大大滿足速食控想睡在薯條漢堡世界的想像。

地址：北海道札幌市中央区南7条西5丁目

交通方式：すすきの駅路約5分