▲美少女戰士咖啡廳「Shining Moon Tokyo」每晚有三場秀 。（圖／Shining Moon Tokyo官網）

文／麗塔

風糜於七、八年級生童年的卡通美少女戰士，現在以餐廳的形式重新走入人們的生活。東京美少女戰士咖啡廳「Shining Moon Tokyo」讓劇迷們可以回憶童年時卡通裡面的劇情、人物，餐廳地點位在東京麻布十番，已經於8月15正式開幕！

根據soranews24網站，餐廳的餐點以華麗繽紛的色彩點綴，吸引許多少女的目光，光是午餐菜單的餐盒，就有飯糰、星型魚板及馬鈴薯等等，以卡通元素做的餐點，飯糰還會附上隨機的卡通貼紙。其它像是月亮鏡米漢堡、彩色麵條等等，每一份餐點都有各自的細節和驚喜藏在裡面。

▲美少女戰士咖啡廳推出視覺繽紛的餐點 。（圖／Shining Moon Tokyo官網）

除了餐點之外，就連飲品也很卡哇伊，像是以特製杯子盛裝的粉色系草莓冰沙，拿在手上非常吸睛。另外，美少女戰士咖啡廳每晚都會有三場表演，讓美少女戰士迷們可以回味卡通情節。

▲美少女戰士咖啡廳草莓冰沙 。（圖／Shining Moon Tokyo官網）



Shining Moon Tokyo



地址：〒106-0045 東京都港区麻布十番1-10-10ジュールA B1F

營業時間：午餐12:00～13:30；晚餐16:00～17:40 (SHOWTIME／17:00～17:40)、18:30～20:10 (SHOWTIME／19:30～20:10)、21:00～22:40 (SHOWTIME／22:00～22:40)

官網：https://sailormoon-shiningmoontokyo.com/

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