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台南晶英舉辦「府城漢堡節」　10家人氣漢堡一次收集

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▲台南晶英舉辦「府城漢堡節」　10家人氣漢堡一次收集。（圖／台南晶英提供）
▲台南晶英法籍甜點主廚手作巧克力與草莓冰淇淋漢堡。（圖／台南晶英提供，以下同）

記者黃士原／台北報導

台南美食文化向來是饕客爭相朝聖的指標，台南晶英酒店抓住夏天的尾巴，邀請10家擁有高人氣的「漢堡」店家舉行「府城漢堡節Tainan Burger Fiesta」，橫跨中西風味結合創意的美味漢堡，8月24日、8月25日下午5點到晚上9點，就在台南晶英酒店四樓戶外池畔區。

漢堡職人包含Mmm Brunch、朱熹漢堡、旨豐藏、小覓秘麵食所、Our Bar、鄰座熱狗堡、Little Cuba小古巴、SK尚恩廚房、小丞事、柴窯火腿製造所、小餐桌與台南晶英等，除了帶來招牌漢堡，各店家也絞盡腦汁、顛覆傳統推出全新商品，包含新奇的酪梨鰻魚漢堡、博多細麵牛肉堡、府城特色虱目魚蛋堡以及嚴選高級食材製作的拔骨厚切牛小排堡等近30款漢堡組合。

▲台南晶英舉辦「府城漢堡節」　10家人氣漢堡一次收集。（圖／台南晶英提供）
▲台南晶英ROBIN'S主廚當日推出重量級「特製龍蝦堡」。

身為地主的台南晶英主廚團隊也激盪出3款特製漢堡，下重本將整隻重達600公克的龍蝦製成ROBINS特製龍蝦堡、晶英軒招牌櫻桃烤鴨堡以及由法籍甜點主廚手作的冰淇淋漢堡。

「府城漢堡節」共設計兩款門票，入門款「初心寶」包含門票、環保杯套以及軟性飲料暢飲售價99元；而CP值超高的「鴨對寶」除了有上述內容，另外加入啤酒無限暢飲、「廣富號」限定版活動帆布提袋以及晶英烤鴨漢堡乙顆，每組套票499元，數量有限，即日開放預購。

▲台南晶英舉辦「府城漢堡節」　10家人氣漢堡一次收集。（圖／台南晶英提供）
▲「府城漢堡節」票券皆可參加當天抽獎活動抽台南晶英酒店12坪海東客房住宿券。

關鍵字： 美食情報 府城漢堡節

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