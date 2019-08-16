福里安花神咖啡推新菜單　「3限」雙人分享套餐只賣到9/1



▲雙人分享套餐，主餐是頂級肋眼牛排。（圖／福里安花神咖啡提供，以下同）



記者黃士原／台北報導

全球最美咖啡館之一的Caffé Florian福里安花神咖啡館在2017年3月首度登台，2018年在新光三越台中中港店開出第2家店，而在2019年下半年推出2019新餐點菜單，訴求橫跨北、中、南義大利跨域的料理，而且還有限時、限量、限定的頂級肋眼牛排14oz、鮮活波士頓龍蝦義大利麵，只賣到9月1日。

Florian福里安花神2019新菜單總共分為開胃菜、義大利麵/燉飯、主菜、套餐及晚餐限定Tasing Ｍenu雙人分享套餐，菜單內容除保留微加調整的經典暢銷菜色外，70%以上都是全新菜色。新菜單涵蓋融合北義－風味濃郁的奶油香料理、中義－農村式的肉品佳肴以及南義－海產豐富的獨有鮮甜，北中南跨域的料理如來自米蘭地區的經典菜色米蘭風味小羊排、源自波隆那地區的百年經典菜餚波隆那肉醬手工寬扁麵、西西里地區經典風情菜餚西西里式香料烤魚。





▲頂級肋眼牛排14oz。





▲鮮活波士頓龍蝦義大利麵。

在主菜的菜單中，首推拿坡里特色料理主廚每日時令鮮魚、頂級肋眼牛排14oz及鮮活波士頓龍蝦義大利麵，主廚每日時令鮮魚，是道拿坡里特色料理，使用台灣海撈黑鯛，肉面抹上自製青醬後，鋪滿大量的開心果與杏仁，並以烘烤紙將所有食材完全包覆，用文火烘烤時熱氣均勻循環，保留鯛魚細緻甜味又能品嘗堅果香氣。頂級肋眼牛排14oz，香煎頂級肋眼牛排靜置後淋上奶油，外皮焦香內裡軟嫩且充滿油脂，多汁鮮甜的老饕肉部位肉汁吃了齒頰留香。鮮活波士頓龍蝦義大利麵，使用現點現處理的500g波士頓龍蝦烹調出最「蝦」的義大利麵。





▲松露燉飯。





▲波隆那肉醬手工寬扁麵。



如果道道都想吃而有選擇障礙的人，Florian福里安花神也貼心推出3種不同價位均包含每日例湯、甜點、飲品的超值組合套餐，980元起。但最令人眼睛為之一亮的是限時銷售至9月1日、每日限量、晚餐限定的「3限」雙人分享套餐，主菜可以選頂級肋眼牛排14oz或波士頓龍蝦義大利麵，而配菜則是5道選3道，價格1980元。



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