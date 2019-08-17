朝聖世界網紅熱點！峇里島「高空鞦韆」尖叫迴盪綠色梯田

點評：比想像中的恐怖太多啦～～～

▲兩層樓高的「高空鞦韆」，與一般鞦韆不一樣，刺激程度會令人忍不住放聲尖叫，絕對值得放手一試。

▲德哥拉朗梯田內的「高空鞦韆」相當刺激。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／印尼報導、攝影

峇里島烏布(Ubud)以藝術及田園風光聞名世界，原本到處都是梯田，後來改建為飯店，其中一座在2012年被列為世界遺產的「德哥拉朗梯田(Tegallalang Rice Terrace)」得以倖存下來，梯田內還設有愛心、鳥巢造景，值得一提的是兩層樓高的「高空鞦韆」，與一般鞦韆不一樣，刺激程度會令人忍不住放聲尖叫，絕對值得放手一試！

▲梯田內還設有愛心、鳥巢造景。

當地導遊Sada表示，峇里島一年可湧進500至600多萬旅客，其中，德哥拉朗梯田旺季一天參觀人次達3,000人，高低錯落中帶有層次感的梯田，與水窪勾勒出詩畫般風景，已夠讓人迷戀，坡度陡、視野廣達270度，四周搭配椰子樹點綴，走累了還能到旁邊咖啡廳坐著放空，將靈魂融入在田園畫之中。

▲高低錯落中帶有層次感的梯田，與水窪勾勒出詩畫般風景。

鞦韆系列在峇里島等國蔚為IG網紅打卡點，梯田中的兩座更是極限版的「高空鞦韆」，可拋到超過45度角的高空，鎖上安全繩索裝置後，即使仰躺、張開雙臂也沒問題，只不過需要突破心理障礙才辦得到，挑戰旅客心臟強度，體驗2分鐘要價15萬印尼盾，折合新台幣約330元，幾乎都是西方旅客比較勇於嘗試。

▲梯田中的「高空鞦韆」，可拋到超過45度角的高空，鎖上安全繩索裝置後，即使仰躺、張開雙臂也沒問題。

▲體驗2分鐘要價15萬印尼盾，折合新台幣約330元，幾乎都是西方旅客比較勇於嘗試。

導遊Sada表示，德哥拉朗梯田通常在10月時稻草長得最茂盛，比較特別的是，雖是農夫自己的土地，自己耕種，才有眼前風貌，但門票的收入會依序分給村莊、政府、工作人員，農夫自己並沒有實質收入，之後政府會再分配利潤給辛勤工作的農夫們。

▲德哥拉朗梯田通常在10月時稻草長得最茂盛。

如果想走到對面山頭，因為屬於其他農民的土地，採自由樂捐方式，沿著梯田蜿蜒而上，可從制高點眺望更大面積的水田，錯落有致的梯田夾雜山谷間，構成大自然中最美的藝術品，時不時觀光客魚貫而入，將畫面點綴地更豐富，都是按下快門的絕佳時機。

▲▼到對面制高點，錯落有致的梯田夾在山谷間，時不時觀光客魚貫而入，將畫面點綴地更豐富，就是按下快門的絕佳時機。

德哥拉朗梯田距離烏布市區開車約半小時，算是小巧精緻型，另一座Jatiluwih梯田更為壯觀，只不過較偏遠，交通不便利，優點是能避開人潮，徜徉在大自然純淨的懷抱。若有機會來到峇里島，至少該到其中一座梯田，見識壯麗的田野風情。

德哥拉朗梯田（Tegallalang Rice Terrace）

地址：Jl. Raya Tegallalang, Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Bali 80561, Indonesia

開放時間：08:00-18:00

費用：15000IDR入場，停車費5,000IDR，盪鞦韆一次150000IDR



