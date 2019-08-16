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日本最強Sake Bar侍酒師來台　大倉久和清酒餐酒會驚艷老饕

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▲大倉久和餐酒會。（圖／記者陳涵茵攝）

▲大倉久和大飯店攜手吉力酒藏舉辦清酒餐酒會。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）

記者陳涵茵／台北報導、攝影

有著「日本最強Sake Bar侍酒師」稱號的時尚侍酒師千葉麻里絵來到台灣了！大師將在8月17、18兩日於大倉久和大飯店舉辦二場清酒餐酒會，為主廚精心設計的菜單挑選最適合的清酒款，大膽又創新的餐酒組合，絕對讓饕客驚艷。

天馬行空電影公司發行的日本電影《乾杯！戀上日本酒的女子》中貼身紀錄三位活躍於日本酒界的女性，其中在時尚的Sake Bar以千變萬化的餐酒搭配，掀起一股旋風的日本酒侍酒師就是千葉麻里絵。

▲大倉久和餐酒會。（圖／記者陳涵茵攝）

▲千葉麻里絵侍酒師與大倉久和大飯店山里日本料理加藤良一料理長、桃花林中式料理關耀簡主廚。

她擁有絕佳的餐酒搭配功力，將各種酒款與食物搭配出令人咋舌的絕妙滋味，此次大倉久和大飯店特別與吉力酒藏合作，邀請千葉麻里絵侍酒師與大倉久和大飯店山里日本料理加藤良一料理長、桃花林中式料理關耀簡主廚，共同舉辦二場機會難得的清酒餐酒會。

▲大倉久和餐酒會。（圖／記者陳涵茵攝）

▲千葉麻里絵有「日本最強Sake Bar侍酒師」之稱。

今（16日）記者會上，加藤良一料理長準備了干貝七味燒與鰻魚茶泡飯二道日式經典料理，關耀簡主廚則端上冰梅鳳尾蝦與芥子香草醬炒澳洲和牛粒二道創新的中式菜餚。千葉麻里絵即時挑選出合適的清酒款，為「干貝七味燒」搭配來自奈良的花巴水酛，以溫酒方式呈現，還加入特別的秘密武器山椒，將料理帶到另一個層次。

▲大倉久和餐酒會。（圖／記者陳涵茵攝）

▲來自奈良古法釀造的花巴水酛。

▲大倉久和餐酒會。（圖／記者陳涵茵攝）

▲花巴水酛搭配干貝七味燒。

而第二道試菜餐點「芥子香草醬炒澳洲和牛粒」，她則採用了達摩十年古酒，以其近似紹興，卻更為柔和的基調，搭上大七的生酛梅酒，讓梅酒的酸甜帶出古酒中不同層次風味後，與和牛在口中相互融合極為巧妙。

▲大倉久和餐酒會。（圖／記者陳涵茵攝）

▲芥子香草醬炒澳洲和牛粒搭配達摩十年古酒。

有別於一般餐酒會，這2場餐酒會最令人期待之處，在於千葉麻里絵會在現場品嚐到每一道餐點之後，才決定餐酒會的每款酒，喜歡嚐鮮的饕客千萬不能錯過這場華麗的味蕾饗宴。

關鍵字： 大倉久和大飯店 清酒 台北市美食 飯店美食

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