Airbnb當一日韓流練習生　KPOP舞蹈、錄音教學還有韓國美妝課

▲Airbnb推出韓流體驗活動。（圖／Airbnb提供，下同。）



記者陳涵茵／綜合報導

韓國選秀節目《PRODUCE 101》系列、《偶像學校》紅遍全球，透過鏡頭前看著參賽者揮灑汗水一步步成功出道，滿足了素人們對明星夢的渴望，節目中可愛的制服也紅了起來，韓國坊間出現許多校服租借商家，看準Kpop商機，就連線上住房網站也推出「韓流」（Hallyu）體驗行程，當一日韓流練習生。

Airbnb推出全新的K-POP韓國流行音樂與韓系美妝體驗，在當地音樂人和專業舞蹈老師的陪伴下親身感受韓流魅力；像是Airbnb在地達人Mul曾是舞蹈比賽冠軍，在首爾弘大開設「K-POP舞蹈課程」，體驗將會由職業舞蹈老師Bryan舉辦帶領參加者成立一個迷你舞團，跟著音樂舞動創造屬於自己的MV，還可以把MV影片帶回家收藏。

▲一對一歌唱訓練課程。



喜歡唱歌的人可體驗「K-POP錄音教學」，職業級歌唱教師Celine將提供一對一的訓練課程，課程最後還可以錄製屬於自己的改編歌曲。另外也有「跟著當地音樂人Zozno展開音樂漫步之旅」、「Live音樂會」等特別活動，可依照個人興趣報名參加。

▲韓流美妝教學。



若想變得跟韓星一樣漂亮，也可報名參加「韓系美妝101」體驗，擔任韓國知名電視主播的Cyoung工作室裡有超過300 個品牌的美妝產品供體驗者使用。另外也有自製不含石油成分的天然唇膏、自製有機香氛泡澡球體驗等，想變身美美的韓流風格就可以報名體驗，變身一日歐巴歐膩。