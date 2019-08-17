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比壽司便宜！台中迴轉「街喜鍋」1盤18元　還吃得到Q彈薯粉條

商妮吃喝遊樂 商妮

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時..

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▲台中街喜鍋。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

文、圖／商妮吃喝遊樂

一中街美食又一發～這家新開的街喜鍋是一中商圈第一家迴轉火鍋，來自新加坡的時尚鍋物裝潢漂亮夢幻，每個角落都是IG打卡熱點，點主鍋附肉盤、主食、海鮮、飲料喝到飽、再拿取迴轉台上的火鍋料，一盤只要18元起比迴轉壽司還要平價！新開幕優惠套餐更是誇張，只要158元簡直是佛心價。不限時、免服務費、客製化自取食材，這家一中商圈首見的迴轉鍋物CP值超高啊！！

▲台中街喜鍋。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

街喜鍋位在台中科技大學斜對面育民派出所旁邊的巷子裡，走進巷子右手邊第一家就是它了。這裡路邊很難停車，開車族可以停在附近的幾個收費停車場再走路過來，吃完再去夜市逛街剛剛好。從外觀看整個粉嫩夢幻又浪漫，很難猜出這是一家火鍋店，第一眼就讓人印象深刻。

▲台中街喜鍋。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

大門口還有小花牆可以拍照打卡，後來老闆有介紹說整間店的裝潢都出自漂亮的老闆娘一手打造，很讓人驚豔，快跟著我們的腳步來看看這家店有多漂亮。

▲台中街喜鍋。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

走進店裡，迎面而來就是充滿時尚感的迴轉火鍋座位區，每個位子都有抽屜、座位底下有置物籃，貼心。最吸睛的是吧檯裡的一大片天使翅膀，還有天花板垂吊的羽毛球燈飾，相當有質感。

▲台中街喜鍋。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

店內好多角落都有巧思，這區是網美拍照牆，浪漫極了，隨便拍都好好看。單看這張照片，怎麼猜也不會猜到這是家火鍋店！？

▲台中街喜鍋。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

順著迴轉台往後走，色調由白轉黑，整個視覺效果又不一樣了，老闆娘很厲害耶～

▲台中街喜鍋。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

這一區的裝潢跟前面完全不同，有點神祕感，充滿異國風情，也是超好拍。

▲台中街喜鍋。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

轉角處這個角落，又是一處網美打卡牆，這裡的裝潢超漂亮，街喜鍋肯定會成為IG打卡熱點、一中街的朝聖新地標。

▲台中街喜鍋。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

街喜鍋菜單價位

這裡都是個人小火鍋，分個人吃飽飽和雙人豪華套餐兩種，都是海陸組合，依照等級可以選擇數量不同的迴轉火鍋料。湯底目前有5種風味，還有素食鍋可選耶，老闆說還會陸續研發增加中。

▲台中街喜鍋。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

目前試營運期間針對食量不大的客人推出肉量較少的優惠組合，不過這裡只有肉盤跟迴轉火鍋料，少了海鮮盤而且肉盤份量也比前面的單人鍋少。價位沒有差很多，我們3個人決定點前一張菜單的單人吃飽飽與雙人豪華套餐。

▲台中街喜鍋。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

雙人豪華餐　豪華全牛綜合套餐699元

內容很多有：5種肉（共重一磅）、兩份海鮮盤、兩鍋湯、6藍2黃盤、兩份主食、飲料喝到飽。

▲台中街喜鍋。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

個人吃飽飽　美國特選嫩肩里肌牛289元

150克大肉盤、海鮮盤、迴轉火鍋料3籃1黃、主食、飲料喝到飽，免服務費不到300元就能吃到海陸大餐，CP值不低。

▲台中街喜鍋。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

飲料無限自助取用

有檸檬紅茶、紅茶、開水三種選項，老闆說未來會放冰沙機也是無限取用。他們家的杯子是彩虹杯，光線折射相當漂亮看了心情好好，忍不住給他一張特寫。

▲台中街喜鍋。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

雙人豪華餐的肉盤總重1磅（約16盎司）份量十足！我們點的這一份豪華全肉綜合套餐有雪花牛、里肌牛、五花豬、梅花豬、松阪豬等5種肉盤。

▲台中街喜鍋。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

美國特選嫩肩里肌牛

▲台中街喜鍋。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

精選安格斯雪花牛

▲台中街喜鍋。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

Bellota頂級伊比利梅花豬

▲台中街喜鍋。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

台灣五花豬

▲台中街喜鍋。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

Bellota 頂級伊比利松阪豬

▲台中街喜鍋。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

雙人套餐迴轉火鍋料可選藍色6盤、黃色2盤

在轉盤上挑選火鍋料相當有意思，有種皇帝選妃的樂趣，哈哈哈。比起固定的火鍋料菜盤，這種挑選自己喜歡食材的吃法蠻不錯的。如果吃不夠也可以再拿取火鍋料，以顏色計價:藍盤18元、黃盤28元，價位也不貴。

▲台中街喜鍋。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

我們點的鍋物通通有海鮮盤，內容也不少，藍鑽蝦、白蝦、鯛魚片、花枝、淡菜、圓干貝、蛤蜊。

▲台中街喜鍋。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

單人鍋的肉盤是150克份量十足，不過雙人套餐的肉品可以選擇比較多樣，如果兩人一起用餐還是推薦點雙人豪華餐，CP值比較高。

▲台中街喜鍋。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

新加坡風味肉骨茶鍋底加價18元

街喜鍋的湯底有五種口味，除了原味高湯之外其餘都要加價18元。他們家的鍋底上桌時已經有好多火鍋料，不是清湯而已。肉骨茶湯顏色不深，裡頭有大塊排骨肉，味道香醇還有胡椒香氣非常好喝。老闆是新加坡人，天天熬煮的肉骨茶湯吃的到新加坡風味，這樣的湯底只要加價18元非常划算。

▲台中街喜鍋。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

韓式起司泡菜鍋湯底加價18元

這一鍋料也是不少，泡菜酸度夠，火鍋食材在裡面涮煮後整個酸辣開胃蠻好吃的，尤其是涮牛肉片更是對味，愛吃泡菜鍋的朋友很推薦加18元點這個泡菜起司鍋底。

▲台中街喜鍋。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

蒜香奶油雞白湯鍋底加價18元

這鍋的湯頭非常好喝，有點像吃燒肉喝到的那種雞白湯，但這裡的更鮮甜。在這一鍋涮煮的食材味道特別甘甜，喜歡喝湯的朋友這一鍋雞白湯跟肉骨茶都很推薦。

▲台中街喜鍋。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

主食有白飯、冬粉、王子麵可選，如果點手工拉麵、讚岐烏龍麵需加價10元。 我們點了白飯、拉麵、烏龍麵，每一碗份量比想像中還多，只要加價10元蠻划算的，在這裡用餐價位真的很平價。

▲台中街喜鍋。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

街喜鍋的桌面是環繞迴轉台的單人座位，我們的食材份量相當豐盛一字排開蠻壯觀的。火鍋料都在迴轉檯上，想吃再拿比較不佔桌面空間，後來我們有跟老闆建議用下午茶三層架擺放肉盤才不會太過擁擠，下次去或許就有三層架囉～

▲台中街喜鍋。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

這裡的肉盤等級不差，嫩肩里肌牛的油花比較少，吃起來比較Q，味道蠻甜的。安格斯雪花牛口感很嫩，下鍋涮個幾秒就能吃到香甜的肉汁，很推薦在泡菜鍋裡涮煮，滋味很正點。Bellota伊比利梅花豬的肉質很讚，嫩中帶點微Q，美味度不輸給牛肉耶。

▲台中街喜鍋。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

Bellota頂級伊比利松阪豬味道很甜，QQ脆脆的超好吃，不論下哪種湯底都很可口。五花豬的油花比較多，相較於其他肉品就稍微遜色了些，我個人比較不愛。

▲台中街喜鍋。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

新加坡薯粉條一盤18元

街喜鍋的火鍋料種類大部分是火鍋菜盤的食材，目前大概有50多種還在陸續增加中。特別推薦這一款看起來很像筍乾的薯粉條，它是新加坡的國民美食薯粉做成的，在新加坡吃火鍋幾乎都會添加的食材，在台中很少吃到，老闆特地進口讓客人品嘗。

▲台中街喜鍋。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

這個薯粉條很妙，乾燥的時候像筍乾，下鍋煮後口感變得Q彈，有點像蒟蒻又像葛粉，吃起來有地瓜香氣，非常特別推薦必點。

▲台中街喜鍋。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

海鮮盤一人一盤，下鍋就佔滿整個鍋面，相當豪邁。

▲台中街喜鍋。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

藍鑽蝦跟白蝦都Q彈好吃，尤其是藍鑽蝦非常棒！蛤蜊、淡菜都蠻新鮮的，以這樣的價位我覺得很可以。

▲台中街喜鍋。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

特製香濃牛油麻辣球28元

這個牛油麻辣球是街喜鍋的秘密武器，鍋底選項沒有麻辣湯底，想吃麻辣口味的朋友只要加購這個牛油麻辣球，加到原本的湯底中就會變身麻辣鍋，很神奇耶！！！

▲台中街喜鍋。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

▲台中街喜鍋。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

我們聽完老闆介紹，馬上加點加入雞白湯中，真的立馬變成麻辣火鍋耶～而且風味就跟直接點麻辣鍋是一模一樣的，吃的到花椒香麻的滋味，先吃雞白湯鍋，吃到一半再加入牛油麻辣球變身麻辣鍋，只要加價28元就能享受兩種風味，超讚的！

▲台中街喜鍋。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

烏龍麵在麻辣鍋中煮熟，整個香辣好吃，我喜歡這種鹹香辣的滋味，很過癮。

▲台中街喜鍋。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

拉麵本來要在另外兩鍋燙煮，但是麻辣鍋實在太好吃了，決定拉麵也到麻辣鍋煮麻辣湯麵。我好愛這個麻辣鍋的風味，煮麵好好吃，喜歡吃辣的朋友，這個秘密武器大推！！

▲台中街喜鍋。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

心得：

來自新加坡的街喜鍋服務相當親切，今天吃到的三種鍋底我們都喜歡，肉盤份量多吃的開心，迴轉菜盤取餐方式有趣又完全客製化，這一點我很喜歡。整體來說，環境超美很好拍，餐點價位不貴還免服務費CP值蠻高的，目前還有打卡送雞蛋或麻辣鴨血的優惠活動，有到一中街逛街的朋友，可以到三民路育民派出所旁邊巷子裡的街喜鍋嚐鮮。

街喜鍋-自新加坡的時尚迴轉鍋物

地址：台中市北區三民路三段126巷1號

電話：04 2225 6101

時間：11：45－14：30（最後點餐13：30）、17：30－21：30（最後點餐20：30），週四公休。

商妮吃喝遊樂

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