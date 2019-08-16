跳進20公尺高沁涼瀑布、泡天然溫泉　馬來西亞隱藏版仙境

▲本那瓦瀑布生態公園的Batu Meregab瀑布。（圖／馬來西亞觀光局提供，下同。）

記者陳涵茵／綜合報導

來到馬來西亞離開大城市往小鎮走就能發現意外驚喜，位於東馬的砂拉越北部，有座小市鎮老越（Lawas），不像古晉、美里等大城市那樣熱鬧，擁有純淨大自然美景，走進雨林冒險、跳進沁涼瀑布還可以泡天然溫泉。

▲瑪拉樂溫泉度假村。



瑪拉樂溫泉是馬來西亞砂拉越北部地區隱藏的天堂景點之一，具有鄉村風格的瑪拉樂溫泉度假村（Merarap Hot Spring Lodge）距離老越鎮約70公里，乘車前往的路程會穿越古老的伐木道路和茂密的雨林，進入遠離世俗、寧靜的環境，浸泡於天然溫泉水中舒緩身心。度假村除了提供住宿、供應傳統的當地美食，還有四個大大小小不同的溫泉池可泡，遊客還可在丘陵地區漫步探索。

▲瑪拉樂溫泉度假村擁有天然溫泉池。



＊瑪拉樂溫泉度假村（Merarap Hot Spring Lodge）

地址：KM66, Merarap Hotspring, Lawas, Sarawak, Malaysia

▲本那瓦瀑布生態公園Batu Meregab瀑布。



此外，炎炎夏日想泡進瀑布冰泉裡就往山裡走，離瑪拉樂溫泉度假村3小時的車程處，有一座本那瓦瀑布生態公園（Penawan Waterfalls Eco-Park），3分鐘的步行路程就可到達高70英尺（約20公尺高）的Batu Meregab瀑布，擁有10層的瀑布景觀非常壯觀，遊客可跳進瀑布下水池暢遊。

＊本那瓦瀑布生態公園（Penawan Waterfalls Eco-Park）

地址：Penawan Waterfalls Eco Park, Lawas, Sarawak, Malaysia