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澎湖國際海灣燈光節搶先看！15米大鯨魚主燈、400米星空虹橋超夢幻

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▲▼2019澎湖國際海灣燈光節。（圖／澎湖國家風景區管理處提供）

▲2019澎湖國際海灣燈光節搶先試燈。（圖／澎湖國家風景區管理處提供）

記者蔡玟君／綜合報導

澎湖國家風景區管理處為推廣秋天到澎湖旅遊，今年特別舉辦「2019澎湖國際海灣燈光節」，配合澎湖的海洋意象，打造高達15公尺主燈「鯨動海灣」，與一系列唯美燈飾，從8月17日起正式登場。澎管處更搶先在近日晚間試燈，絕美彩虹燈光打上觀音亭虹橋，鯨動海灣主燈亮起海藍色光芒，在夜空中閃閃發光，成為這個秋天到澎湖旅遊必看夜景。

▲▼2019澎湖國際海灣燈光節。（圖／澎湖國家風景區管理處提供）

▲虹橋觀音亭夜晚點燈樣貌。（圖／澎湖國家風景區管理處提供）

▲▼2019澎湖國際海灣燈光節。（圖／澎湖國家風景區管理處提供）

▲2019澎湖國際海灣燈光節將於8/17登場。（圖／澎湖國家風景區管理處提供）

「2019澎湖國際海灣燈光節」是第四屆澎湖秋瘋季系列活動之一，從8月17日起至11月2日為止，將觀音亭園區變身為海洋燈區，展現澎湖夜晚別樣魅力。此次活動共分為4大燈光展演主題，分別為光耀菊島、鯨動海灣、隱匿之海、福耀龍宮門，每週四至週六輪流上演，4個展演以「龍宮」為核心，串成一段完整故事，結合燈光變化與音樂，帶給旅客全新視覺饗宴。

▲▼2019澎湖國際海灣燈光節。（圖／澎湖國家風景區管理處提供）

▲虹橋化身為星空虹橋。（圖／澎湖國家風景區管理處提供）

澎管處於近日在晚間搶先試燈，透過照片可看到觀音亭虹橋變身為星光虹橋，橋身打上彩虹般色彩，而在橋上，則以星光虹橋為概念布置長達440公尺的星空光廊，讓人宛如在銀河中漫步般。此外，澎管處在觀音亭週邊更打造一系列美麗燈飾，讓旅客欣賞唯美光雕表演之餘，還可以盡情拍照打卡。

▲▼2019澎湖國際海灣燈光節。（圖／澎湖國家風景區管理處提供）

▲多樣化燈飾成為澎湖最美夜景地。（圖／澎湖國家風景區管理處提供）

第四屆澎湖秋瘋季周邊從17日正式開跑，以澎湖國際海灣燈光節打頭陣，同時更規劃「2019澎湖海洋派對嘉年華」、「2019澎湖吉貝沙灘嘉年華」、「湖西鎮好玩體驗活動」、「滬外教學-吉貝石滬環境教育」、「2019國際風浪板系列賽」、「2019菊島澎湖跨海馬拉松」等系列活動，詳情可上澎湖國家風景區管理處查詢。

關鍵字： 澎湖國際海灣燈光節 澎湖旅遊 澎湖秋瘋季

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