

▲開丼推出大食力丼飯大胃王爭霸賽，冠軍可獲1年份開丼兌換券。（圖／開丼提供）



記者黃士原／台北報導

開丼7月2日起推出地表最強爆膽王挑戰賽，兩個月來已超過千人挑戰成功，因此，開丼再推出「大食力丼飯大胃王爭霸賽」，全台灣北、中、南各舉辦一場初賽，從三場比賽中各取三名大食力參與決賽，冠軍除了能獲得免費1年份的開丼兌換券，還有雀客旅館免費住宿1晚、ZAKUZAKU棒棒泡芙禮盒、限量活動帆布包、環保杯套等…多項好禮。

大食力丼飯大胃王爭霸賽首場初賽8月30日於台中秀泰站前店開跑，當天參賽者將挑戰6碗招牌丼飯，總重達2KG，包含爆膽王丼（1,190元）、松露角切牛排丼（360元）、肉量加倍日出燒肉丼（320元）、肉量加倍鹽蔥燒肉丼（320元）、肉量加倍明太子燒肉丼（350元）、鹽蔥雙料雞丼（290元），成功完食者當日餐點全部免費（原價2830元），還可獲得開丼價值3,000元招待券及多喝水MORE+Fiber氣泡水1箱等獎品。





▲爆膽王丼。（圖／記者黃士原攝）



大食力丼飯大胃王爭霸賽挑戰失敗者，需支付1500元餐點費用，但可以獲開丼價值1,000元招待券及活動限量禮品。第二場活動9月12日於台北HOYII北車店舉行，第三場9月20日則移師台南南紡購物中心店，決賽9月28日在台北西湖內科店爭奪冠軍寶座。台中場活動報名網址: https://forms.gle/VLJdMnXbqqDTj6659