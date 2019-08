點評:千層跟咖啡根本就是絕配><

文、圖/NINI AND BLUE 玩樂食記

All In Coffee 彰化員林國宅內的小咖啡館,這是妮妮一位咖啡嗜癮者朋友強力推薦的好店,尤其剛喝完另一家的咖啡,更能感受出All In Coffee真的是家真的賣好喝咖啡的店,而不是靠裝潢引客而已,值得愛喝咖啡的人來。

All In Coffee附近有ubike站,靠近第一銀行、郵局、興賢書院,隱藏在員林國宅一樓的咖啡館,讓人尋找時很訝異真的有咖啡館?

店內的裝潢很樸實,一眼就能看完全部,若不是每人一杯咖啡,還真有點像圖書館或是才藝教室。

櫃台旁有販售豆子、咖啡器具。

滿多客人來外帶甜點回家的,而千層蛋糕似乎是店內熱門甜點,滿多人推薦,晚來就吃不到喔!

這裡也是一家很安靜的咖啡館,滿多人來看書或是用電腦的。

店貓:阿喵。很安靜、不黏人、肚子有點大,這天看他很喜歡待在窗邊看著外面,闆娘說他們餵養了許多流浪貓,阿喵也是從小時候就跟著他們的。

抹茶千層$100

抹茶味夠濃,但不苦澀,整體不會太過甜膩,搭配純咖啡相當剛好,很推薦!

忘了是美式還是甚麼豆了,不過記得沖煮的味道很不賴,是一家真的在賣咖啡的咖啡館。

拿鐵

奶泡滿細緻的,拉花也美美的,如果不是為了拉花或不敢喝純咖啡者,真心推薦點純咖啡系列吧!好喝的會讓人想再來喔~

雖然沒甚麼裝潢,但咖啡和蛋糕都不錯,是真心想喝好咖啡的好店,也是想休息一下的安靜好地方。

All In Coffee

地址:彰化縣員林市林森路 215 巷1號

電話:04-8381808

營業時間:13:00~22:00

