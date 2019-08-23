點評：千層跟咖啡根本就是絕配><

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

All In Coffee 彰化員林國宅內的小咖啡館，這是妮妮一位咖啡嗜癮者朋友強力推薦的好店，尤其剛喝完另一家的咖啡，更能感受出All In Coffee真的是家真的賣好喝咖啡的店，而不是靠裝潢引客而已，值得愛喝咖啡的人來。

All In Coffee附近有ubike站，靠近第一銀行、郵局、興賢書院，隱藏在員林國宅一樓的咖啡館，讓人尋找時很訝異真的有咖啡館？

店內的裝潢很樸實，一眼就能看完全部，若不是每人一杯咖啡，還真有點像圖書館或是才藝教室。

櫃台旁有販售豆子、咖啡器具。

滿多客人來外帶甜點回家的，而千層蛋糕似乎是店內熱門甜點，滿多人推薦，晚來就吃不到喔！

這裡也是一家很安靜的咖啡館，滿多人來看書或是用電腦的。

店貓：阿喵。很安靜、不黏人、肚子有點大，這天看他很喜歡待在窗邊看著外面，闆娘說他們餵養了許多流浪貓，阿喵也是從小時候就跟著他們的。

抹茶千層＄100

抹茶味夠濃，但不苦澀，整體不會太過甜膩，搭配純咖啡相當剛好，很推薦！

忘了是美式還是甚麼豆了，不過記得沖煮的味道很不賴，是一家真的在賣咖啡的咖啡館。

拿鐵

奶泡滿細緻的，拉花也美美的，如果不是為了拉花或不敢喝純咖啡者，真心推薦點純咖啡系列吧！好喝的會讓人想再來喔～

雖然沒甚麼裝潢，但咖啡和蛋糕都不錯，是真心想喝好咖啡的好店，也是想休息一下的安靜好地方。

All In Coffee

地址：彰化縣員林市林森路 215 巷1號

電話：04-8381808

營業時間：13:00~22:00

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