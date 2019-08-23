PAINE小不點看世界★韓國日本旅遊趣

點評：這些海鮮每個都太美味了！

文、圖／小不點看世界★Paine吃玩世界旅遊趣

這次三天兩夜台中小旅行太充實，短暫的旅行卻有滿滿的回憶啊～真的是住好吃好，身為住在台北很久的人，真的有點想移居台中，只是工作機會跟台北還是有點落差。先來介紹這家在公益路上的「桀壽司」，年輕有為的老闆可是從小小路邊攤開始做起，一直到現在開成了店面甚至擁有分店的規模，食尚玩家還有來拍呢。而且桀壽司自己經營的粉絲團居然還有四萬多個粉絲，快要追上我了（抖），看來很多忠實粉絲哩。



中午時分來到桀壽司，在人行道樹旁的桀壽司，讓我想起之前在桃園的著火牛排，從一個小小攤販開始經營，到變成店面之後，旁邊開始陸續開了不同的店家，桀壽司就是這樣的啊！鄰居隔壁也開了各種餐廳，這種集市效果真的很不錯。

對了，店門口大大寫著，最近活動是「滿千就送鰻魚丼」，是不是太大手筆了啊！





你喜歡板前座位嗎？其實我比較喜歡板前座位耶，可以跟主廚有互動，也能見到最新鮮的食材是怎麼料理的。





桀壽司不僅是有提供板前座位，同樣也提供人數較多的用餐客人更寬敞的用餐區，中午用餐時間幾乎客滿，因為兩點到五點為午休時間（週末也是午休喔），想要用餐的朋友不要撲空喔。最好是事前預約會比較方便的。





日式料理大量的使用各種海鮮，因此強調新鮮真的很重要，像是龍蝦就是使用活龍蝦。吃過活龍蝦的人，應該都可以很清楚的分辨「活龍蝦」與「冷凍龍蝦」的差別，肉質就是天地之差。有的冷凍技術差的龍蝦，吃起來粉粉的好恐怖。





桀壽司因為生意真的很好，所以鮭魚也都是整尾買進來，不是買人家切好的，有機會還能見到主廚現片鮭魚生魚片呢。





原本是想要跟大家分享菜單，不過桀壽司的菜色真的很多元化，從丼飯，握壽司，各種日式料理都有，拍起來真的有點讓篇幅太長，建議大家可以看桀壽司的官方FB放的菜單，價格上也會比較準確。





有些實價或者是限定食材，則會出現在一張小小的手寫紙上，例如海釣白帶魚，可是老闆直接從人家漁船上預訂來的，不是每一家日本料理都能拿到的食材啊。





先來第一道菜，海膽醬波士頓龍蝦。





這道海膽醬龍蝦真的好好吃，新鮮龍蝦口感就是讚，肉質扎實有彈性還帶甜，至於特製海膽醬更是值得一嚐，主廚特別添加了一些蔬菜讓口感吃起來還帶有些脆脆的口感，整體吃起來鮮美又多滋味，很棒。





松露焗烤手臂蝦，一送上來就聞到很濃的松露蕈菇香氣～





名為手臂蝦真的不是開玩笑的，就是超過一整隻手的長度，很大隻很厚實！





濃濃松露香氣的白醬，放上龍蝦之後搭配起司焗烤，西式的濃郁的白醬與松露香氣根本好夥伴，不是可以跟義大利麵在一起，跟龍蝦在一起也很對味。





極上握壽司，一共有六貫。會隨著季節而改變內容喔，不過基本上就是「極上」食材為主！





九孔鮑一分為二，一吃原味，二做成海膽鮑魚握壽司，牡丹蝦魚子握壽司，星鰻握壽司，炙燒比目魚握壽司與一捲特別不同的蟹膏干貝安格斯牛小排握壽司。

我挑了炙燒比目魚握壽司跟蟹膏干貝安格斯牛小排握壽司，只能說，炙燒比目魚真的是極品啊～真的好吃，油甜香嫩沒話說。而蟹膏干貝安格斯牛小排握壽司則屬於老闆的創意，可以一口吃進山珍海味，也是美味無敵。





極上盛合刺身，超大份量的綜合生魚片，裡面有牡丹蝦，生干貝，青魽肚，超厚鮭魚，炙燒海釣白帶魚與旗魚，軟絲還有活體北寄貝，也同樣是會因為時令而更換內容喔。





生魚片一共四種，這次剛好幸運有海釣白帶魚，所以也放進來了！會吃白帶魚的人應該都知道，魚肉細嫩但價格不低，能在桀壽司吃到這種海味，真的很值得推薦。





很多人都愛吃鮭魚，桀壽司切得超厚實不怕客人吃。





其他四種則是北寄貝，軟絲，大干貝還有牡丹蝦，同樣新鮮甜美。





明蝦焗烤米比薩，也是一道很有創意的料理～





把原本的明蝦壽司變形成為壽司，底部以壽司米為主體，上面覆蓋明蝦蝦肉之後，搭配一些白醬與起司一塊做焗烤，變成了米比薩的創意料理，美味更有飽足感。我想小朋友會很喜歡這道。





酒蒸大蛤，這道菜可讓喜歡吃有殼類的朋友眼睛都睜大了。





這個是日本白貝，個頭不僅大味道更是濃郁，搭配蒜味酒蒸提鮮去腥，好吃。





再來一定要提一下這個了，喜知次啊！！我超愛的，之前我都是吃一夜干，這是吃到的新鮮的日本喜知次啊！





不管是做成一夜干還是新鮮的，只要喜知次我就給讚。





喜知次魚肉細嫩，而且真的超油嫩的，因為他是生活在寒冷的海域，所以魚身就有豐富的油脂啊！每一口魚肉都是汁脂豐富，細細品嚐，肉細又有彈性，完全不鬆散，入口散開的魚脂香，實在太完美啦～





主廚功力深厚，讓我們品嚐一整桌美味佳餚，每一道菜都很好吃，真的沒地雷，難怪從一家小攤販開始變成一家店到兩家店，實力果然是被台中人認證的。

桀壽司（公益店）

電話： 0987234310

地址： 台中市南屯區公益路2段637號

營業時間：11：30～14：00、17：00～22：00