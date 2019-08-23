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炒烏龍Q彈料多！台南巷弄文青咖啡店「厝珈啡」　必點超夯咖哩飯

愛比妞的美食地圖 愛比妞

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..

點評：好想吃咖哩飯喔！
ETtoday餓勢力

▲▼厝珈啡。（圖／愛比妞提供）

文、圖／愛比妞

厝珈琲，這家咖啡店的咖哩飯近期很熱門耶～也是近期台南新開的咖啡店，結果太晚去了咖哩飯完售！還好我有先打電話過去詢問，當天還有販售另一款餐點烏龍麵，馬上帶著妹妹前往。

▲▼厝珈啡。（圖／愛比妞提供）

厝珈啡店址位於北華街巷子裡，一彎到巷子就看到這棟建築了，就是今天喝咖啡的地方，門面看起來有點日式。附近還有人氣布朗尼堯平也很推薦。

▲▼厝珈啡。（圖／愛比妞提供）

▲▼厝珈啡。（圖／愛比妞提供）

厝珈啡菜單menu

主要販售咖啡飲品，另有販售咖哩飯及甜點，鹹食及甜點不定時會有新菜單，前往前可以先到店家粉絲頁查看當天販售的餐點。

▲▼厝珈啡。（圖／愛比妞提供）

初衷炒烏龍

那天吃到炒烏龍麵，香噴噴的烏龍剛炒好，旁邊的客人也被香氣給吸引，烏龍麵裡面的肉很特別，想是拉麵裡的叉燒肉，麵條好Q啊！烏龍麵醬汁鹹香開胃，是好吃的烏龍麵，份量也很有誠意呢～雖然當天沒吃到咖哩飯，但有吃到炒烏龍我也很開心。有朋友去吃厝珈琲的咖哩，說真的很好吃耶～

▲▼厝珈啡。（圖／愛比妞提供）

烤布蕾

看到有賣烤布蕾二話不說點一個，這個布蕾讓我很驚喜，裡面是伯爵紅茶口味的，吃起還有茶香，好好吃！配上烤糖脆脆的，我愛♥

▲▼厝珈啡。（圖／愛比妞提供）

拿鉄珈琲＄100、卡布＄100

這兩杯咖啡喝起還都蠻好喝的，也是大家接受度高的義式咖啡，拿鐵帶有牛奶的香氣與醇香的咖啡完美結合。卡布喝起來咖啡的香氣較為明顯。

▲▼厝珈啡。（圖／愛比妞提供）

▲▼厝珈啡。（圖／愛比妞提供）

▲▼厝珈啡。（圖／愛比妞提供）

▲▼厝珈啡。（圖／愛比妞提供）

▲▼厝珈啡。（圖／愛比妞提供）

厝珈琲店內環境

店內擺設許多日式昭和時期的小物，別有一番風味，內用座位不多，但喜歡這裡安靜的感覺，想吃咖哩飯的朋友，建議提早前往。

厝珈啡

營業時間：週四～二13：00～22：00（週三及不定期公休會公告）
電話：0932828562
地址：台南市北區北華街248號

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。
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關鍵字： 厝珈啡 愛比妞 達人美食 美食情報 台南美食 台南咖啡店

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