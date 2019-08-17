找尋秘密電影院！倫敦7個隱藏版自由行玩法　還有霓虹燈店超酷

點評：好想在廢棄地鐵站小酌><

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文、圖／INSIDR PARIS

大城市總有些讓人想不到的樂子可以玩，尤其像倫敦這樣，是世界上最大的城市之一，都會生活超豐富，適合時間自由的旅人來體驗與眾不同的活動，而不是像大多數遊客一樣去傳統景點打打卡，而沒有接觸太多當地文化；這篇獨家攻略要告訴你，從遊戲、電影到運動，都有獨特的活動可以參加（而且通常有很美味的餐點）！



倫敦活動推薦＃1：SECRET CINEMA 秘密基地看電影



(c) secret cinema

倫敦最酷炫的活動中，Secret Cinema絕對能名列前茅。這是一個以知名的電影、電視劇為主題的互動式的體驗館。自2007年以來，Secret Cinema打破了電影院這個傳統場地，在廢棄的建築物中放映影片，並打造讓遊客完全身臨其境的電影世界，讓人們可以在新的視角中，欣賞自己喜歡的電影。

Secret Cinema

地址：秘密。循著指示在倫敦找尋放映地點吧！

倫敦活動推薦＃2：布羅威公園 BROCKWELL LIDO 泳池搭上夢幻咖啡館



(c) Fusion Lifestyle

當你想到倫敦，腦海中最先浮現的是不是陰沈的天氣和帶著長柄傘的英國紳士？好動的你，難得遇到好天氣的時候，出來游泳吧！Insidr向你推薦Brockwell Lido，一個位於布羅威公園的室外游泳池，它附有健身中心、舞蹈教室和一個夢幻般的咖啡館，他們還在晚上舉辦活動，親子家庭或好友一起來，都會玩得很開心哦。

Brockwell Lido

地址：Dulwich Rd, London SE24 0PA

倫敦活動推薦＃3：CAHOOTS BAR到廢棄地鐵站喝一杯



(c) cahoots

走進充滿個性的Soho街區，Cahoots酒吧將你帶回20世紀40年代！這個超高顏值的地下酒吧提供美妙，顏色又超迷人的雞尾酒，搖擺舞和倫敦古早時期的舊物讓你回味過去. 你會發現這裡是一個寶地，如果你想要在一個與眾不同的地方喝酒，這家倫敦最棒的雞尾酒吧之一不會讓你失望。

Cahoots



地址：13 Kingly St, Carnaby, London W1B 5PG

聯繫方式：020 7352 6200

倫敦活動推薦＃4：THE VR CONCEPT LONDON在虛擬實境裡喝一杯

The Four Thieves也是公認倫敦最好的酒吧之一，音樂表演和美食都非常受歡迎；現在是倫敦虛擬實境（VR）體驗的所在地。對於喜歡喝酒並想在倫敦磨時間的人來說，它一個很好的選擇。虛擬實境遊戲，初學者也能很快進入狀況，可讓你在玩的同時探索另一個神奇的世界。

(c) The Four Thieves



The Four Thieves

地址：The Four Thieves, 51 Lavender Gardens, Battersea, London SW11 1DJ

倫敦活動推薦＃5：GOD’S OWN JUNKYARD 在霓虹燈店回到過去

你喜歡都會藝術嗎？想在倫敦探索一個有趣的博物館？ God’s Own Junkyard是藝術家Chris Bracey創造的奇幻世界，向你展示目眩神迷的霓虹燈標誌！

(c) GOD’S OWN JUNKYARD

God’s Own Junkyard結合了新與舊，新潮和復古元素，是近代史上所有霓虹燈的集合。它可能是倫敦最酷的地方，如果你有空，一定不要錯過這家古怪又有趣的店，還可以拍出一系列超歐風的自拍照片。還有The Rolling Stone咖啡廳，週末供應食物和飲料。

God’s Own Junkyard



地址：Unit 12, Ravenswood Industrial Estate, Shernhall St, Walthamstow, London E17 9HQ

電話：020 8521 8066

倫敦活動推薦＃6倫敦沙狐球俱樂部 LONDON SHUFFLE CLUB

肖迪奇是倫敦的藝術重地，裡面神秘而時尚的氣息、飄香的印度料理讓這個地帶充滿魅力，成為倫敦最酷的地方之一！沙狐球似乎是只適合老年人的活動，但這個俱樂部向你展示了它獨特的樂趣。 London Shuffle Club吸引了年輕、酷炫的人群，設有6個室內小巷，一個帶2個車道的迷人戶外露臺和一個夢幻般的雞尾酒吧。

(c) London shuffle club

London shuffle club



地址：4 Ebor St, London E1 6AW

聯繫方式：020 3657 9062

倫敦活動推薦＃7：SWINGERS都市高爾夫

是的，你沒有看錯，Swingers俱樂部裡有一座裝潢非常奇幻的高爾夫球場！

(c) SwingersLDN

它結合了迷你高爾夫，街頭美食和很多樣的酒水飲料 – Swingers價格合理，活動超有趣。這裡的氣氛和功能很棒，非常適合浪漫約會、朋友聚餐甚至工作同事一起過來。如果你喜歡具有挑戰性又有趣的課程， 一定不要錯過這個地方！

SWINGERS

地址 (West End)：15 John Prince’s Street London W1G 0AB

地址 (The City)：8 Brown’s Buildings, London EC3A 8AL

電話：020 3846 3222

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