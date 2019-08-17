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找尋秘密電影院！倫敦7個隱藏版自由行玩法　還有霓虹燈店超酷

點評：好想在廢棄地鐵站小酌><
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▲▼倫敦自由行推薦。（圖／INSIDR PARIS提供）

(c) cahoots

文、圖／INSIDR PARIS

大城市總有些讓人想不到的樂子可以玩，尤其像倫敦這樣，是世界上最大的城市之一，都會生活超豐富，適合時間自由的旅人來體驗與眾不同的活動，而不是像大多數遊客一樣去傳統景點打打卡，而沒有接觸太多當地文化；這篇獨家攻略要告訴你，從遊戲、電影到運動，都有獨特的活動可以參加（而且通常有很美味的餐點）！


倫敦活動推薦＃1：SECRET CINEMA 秘密基地看電影

▲▼倫敦自由行推薦。（圖／INSIDR PARIS提供）

(c) secret cinema

倫敦最酷炫的活動中，Secret Cinema絕對能名列前茅。這是一個以知名的電影、電視劇為主題的互動式的體驗館。自2007年以來，Secret Cinema打破了電影院這個傳統場地，在廢棄的建築物中放映影片，並打造讓遊客完全身臨其境的電影世界，讓人們可以在新的視角中，欣賞自己喜歡的電影。

Secret Cinema

地址：秘密。循著指示在倫敦找尋放映地點吧！

倫敦活動推薦＃2：布羅威公園 BROCKWELL LIDO 泳池搭上夢幻咖啡館

▲▼倫敦自由行推薦。（圖／INSIDR PARIS提供）

(c) Fusion Lifestyle

當你想到倫敦，腦海中最先浮現的是不是陰沈的天氣和帶著長柄傘的英國紳士？好動的你，難得遇到好天氣的時候，出來游泳吧！Insidr向你推薦Brockwell Lido，一個位於布羅威公園的室外游泳池，它附有健身中心、舞蹈教室和一個夢幻般的咖啡館，他們還在晚上舉辦活動，親子家庭或好友一起來，都會玩得很開心哦。

Brockwell Lido

地址：Dulwich Rd, London SE24 0PA

倫敦活動推薦＃3：CAHOOTS BAR到廢棄地鐵站喝一杯

▲▼倫敦自由行推薦。（圖／INSIDR PARIS提供）

(c) cahoots

走進充滿個性的Soho街區，Cahoots酒吧將你帶回20世紀40年代！這個超高顏值的地下酒吧提供美妙，顏色又超迷人的雞尾酒，搖擺舞和倫敦古早時期的舊物讓你回味過去. 你會發現這裡是一個寶地，如果你想要在一個與眾不同的地方喝酒，這家倫敦最棒的雞尾酒吧之一不會讓你失望。

Cahoots

地址：13 Kingly St, Carnaby, London W1B 5PG
聯繫方式：020 7352 6200

倫敦活動推薦＃4：THE VR CONCEPT LONDON在虛擬實境裡喝一杯

The Four Thieves也是公認倫敦最好的酒吧之一，音樂表演和美食都非常受歡迎；現在是倫敦虛擬實境（VR）體驗的所在地。對於喜歡喝酒並想在倫敦磨時間的人來說，它一個很好的選擇。虛擬實境遊戲，初學者也能很快進入狀況，可讓你在玩的同時探索另一個神奇的世界。

▲▼倫敦自由行推薦。（圖／INSIDR PARIS提供）

(c) The Four Thieves


The Four Thieves

地址：The Four Thieves, 51 Lavender Gardens, Battersea, London SW11 1DJ

倫敦活動推薦＃5：GOD’S OWN JUNKYARD 在霓虹燈店回到過去

你喜歡都會藝術嗎？想在倫敦探索一個有趣的博物館？ God’s Own Junkyard是藝術家Chris Bracey創造的奇幻世界，向你展示目眩神迷的霓虹燈標誌！

▲▼倫敦自由行推薦。（圖／INSIDR PARIS提供）

(c) GOD’S OWN JUNKYARD

God’s Own Junkyard結合了新與舊，新潮和復古元素，是近代史上所有霓虹燈的集合。它可能是倫敦最酷的地方，如果你有空，一定不要錯過這家古怪又有趣的店，還可以拍出一系列超歐風的自拍照片。還有The Rolling Stone咖啡廳，週末供應食物和飲料。

God’s Own Junkyard

地址：Unit 12, Ravenswood Industrial Estate, Shernhall St, Walthamstow, London E17 9HQ
電話：020 8521 8066

倫敦活動推薦＃6倫敦沙狐球俱樂部 LONDON SHUFFLE CLUB

肖迪奇是倫敦的藝術重地，裡面神秘而時尚的氣息、飄香的印度料理讓這個地帶充滿魅力，成為倫敦最酷的地方之一！沙狐球似乎是只適合老年人的活動，但這個俱樂部向你展示了它獨特的樂趣。 London Shuffle Club吸引了年輕、酷炫的人群，設有6個室內小巷，一個帶2個車道的迷人戶外露臺和一個夢幻般的雞尾酒吧。

▲▼倫敦自由行推薦。（圖／INSIDR PARIS提供）

(c) London shuffle club

London shuffle club

地址：4 Ebor St, London E1 6AW
聯繫方式：020 3657 9062

倫敦活動推薦＃7：SWINGERS都市高爾夫

是的，你沒有看錯，Swingers俱樂部裡有一座裝潢非常奇幻的高爾夫球場！

▲▼倫敦自由行推薦。（圖／INSIDR PARIS提供）

(c) SwingersLDN

它結合了迷你高爾夫，街頭美食和很多樣的酒水飲料 – Swingers價格合理，活動超有趣。這裡的氣氛和功能很棒，非常適合浪漫約會、朋友聚餐甚至工作同事一起過來。如果你喜歡具有挑戰性又有趣的課程， 一定不要錯過這個地方！

SWINGERS

地址 (West End)：15 John Prince’s Street London W1G 0AB
地址 (The City)：8 Brown’s Buildings, London EC3A 8AL
電話：020 3846 3222

►►► 奢華有理，享樂無罪！帶上Visa卡出發吧！

關鍵字： 英國旅遊 倫敦旅遊 倫敦自由行 INSIDR PARIS 歐洲旅遊

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