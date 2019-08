找尋秘密電影院！倫敦7個隱藏版自由行玩法　還有霓虹燈店超酷

點評:好想在廢棄地鐵站小酌><

文、圖/INSIDR PARIS

大城市總有些讓人想不到的樂子可以玩,尤其像倫敦這樣,是世界上最大的城市之一,都會生活超豐富,適合時間自由的旅人來體驗與眾不同的活動,而不是像大多數遊客一樣去傳統景點打打卡,而沒有接觸太多當地文化;這篇獨家攻略要告訴你,從遊戲、電影到運動,都有獨特的活動可以參加(而且通常有很美味的餐點)!



倫敦活動推薦#1:SECRET CINEMA 秘密基地看電影



倫敦最酷炫的活動中,Secret Cinema絕對能名列前茅。這是一個以知名的電影、電視劇為主題的互動式的體驗館。自2007年以來,Secret Cinema打破了電影院這個傳統場地,在廢棄的建築物中放映影片,並打造讓遊客完全身臨其境的電影世界,讓人們可以在新的視角中,欣賞自己喜歡的電影。

Secret Cinema

地址:秘密。循著指示在倫敦找尋放映地點吧!

倫敦活動推薦#2:布羅威公園 BROCKWELL LIDO 泳池搭上夢幻咖啡館



當你想到倫敦,腦海中最先浮現的是不是陰沈的天氣和帶著長柄傘的英國紳士?好動的你,難得遇到好天氣的時候,出來游泳吧!Insidr向你推薦Brockwell Lido,一個位於布羅威公園的室外游泳池,它附有健身中心、舞蹈教室和一個夢幻般的咖啡館,他們還在晚上舉辦活動,親子家庭或好友一起來,都會玩得很開心哦。

Brockwell Lido

地址:Dulwich Rd, London SE24 0PA

倫敦活動推薦#3:CAHOOTS BAR到廢棄地鐵站喝一杯



走進充滿個性的Soho街區,Cahoots酒吧將你帶回20世紀40年代!這個超高顏值的地下酒吧提供美妙,顏色又超迷人的雞尾酒,搖擺舞和倫敦古早時期的舊物讓你回味過去. 你會發現這裡是一個寶地,如果你想要在一個與眾不同的地方喝酒,這家倫敦最棒的雞尾酒吧之一不會讓你失望。

Cahoots



地址:13 Kingly St, Carnaby, London W1B 5PG

聯繫方式:020 7352 6200

倫敦活動推薦#4:THE VR CONCEPT LONDON在虛擬實境裡喝一杯

The Four Thieves也是公認倫敦最好的酒吧之一,音樂表演和美食都非常受歡迎;現在是倫敦虛擬實境(VR)體驗的所在地。對於喜歡喝酒並想在倫敦磨時間的人來說,它一個很好的選擇。虛擬實境遊戲,初學者也能很快進入狀況,可讓你在玩的同時探索另一個神奇的世界。

The Four Thieves

地址:The Four Thieves, 51 Lavender Gardens, Battersea, London SW11 1DJ

倫敦活動推薦#5:GOD’S OWN JUNKYARD 在霓虹燈店回到過去

你喜歡都會藝術嗎?想在倫敦探索一個有趣的博物館? God’s Own Junkyard是藝術家Chris Bracey創造的奇幻世界,向你展示目眩神迷的霓虹燈標誌!

God’s Own Junkyard結合了新與舊,新潮和復古元素,是近代史上所有霓虹燈的集合。它可能是倫敦最酷的地方,如果你有空,一定不要錯過這家古怪又有趣的店,還可以拍出一系列超歐風的自拍照片。還有The Rolling Stone咖啡廳,週末供應食物和飲料。

God’s Own Junkyard



地址:Unit 12, Ravenswood Industrial Estate, Shernhall St, Walthamstow, London E17 9HQ

電話:020 8521 8066

倫敦活動推薦#6倫敦沙狐球俱樂部 LONDON SHUFFLE CLUB

肖迪奇是倫敦的藝術重地,裡面神秘而時尚的氣息、飄香的印度料理讓這個地帶充滿魅力,成為倫敦最酷的地方之一!沙狐球似乎是只適合老年人的活動,但這個俱樂部向你展示了它獨特的樂趣。 London Shuffle Club吸引了年輕、酷炫的人群,設有6個室內小巷,一個帶2個車道的迷人戶外露臺和一個夢幻般的雞尾酒吧。

London shuffle club



地址:4 Ebor St, London E1 6AW

聯繫方式:020 3657 9062

倫敦活動推薦#7:SWINGERS都市高爾夫

是的,你沒有看錯,Swingers俱樂部裡有一座裝潢非常奇幻的高爾夫球場!

它結合了迷你高爾夫,街頭美食和很多樣的酒水飲料 – Swingers價格合理,活動超有趣。這裡的氣氛和功能很棒,非常適合浪漫約會、朋友聚餐甚至工作同事一起過來。如果你喜歡具有挑戰性又有趣的課程, 一定不要錯過這個地方!

SWINGERS

地址 (West End):15 John Prince’s Street London W1G 0AB

地址 (The City):8 Brown’s Buildings, London EC3A 8AL

電話:020 3846 3222

