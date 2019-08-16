北投「阿信的告白巷」每天有五迷朝聖！里長募資打造彩繪牆=1日遊攻略

▲北投「阿信的告白巷」每天有五迷朝聖！里長募資打造彩繪牆，完成後不僅成為拍照打卡點，也將成為北投一日遊攻略地圖。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

北投「阿信的告白巷」位在台北市北投區溫泉路34巷，因天團《五月天》的主唱阿信曾經在此告白而爆紅，每天都有五迷來朝聖。溫泉里里長許智全與里民友人自掏腰包和募資，將此巷的牆面美化，打造成彩繪牆，上頭畫著北投超過50年的知名小吃老店，將來還會穿插景點，雖然目前才完成5公尺，就讓民眾眼睛為之一亮，他還期望屆時能邀請阿信來加持！



▲五月天阿信曾經自曝在這條巷子告白。（圖／記者林育綾攝）

五月天阿信在小學畢業時，曾在這條巷子跟喜歡的女生告白，沒想到一台機車剛好經過，蓋住了他的聲音，這段好不容易鼓起勇氣的告白也隨之畫下句點。阿信在節目自曝這段經歷後，溫泉路34巷也成為「阿信的告白巷」，每天都有五迷或觀光客來朝聖。

▲每天都有五迷和遊客來北投朝聖「阿信的告白巷」。（圖／記者林育綾攝）

溫泉里里長許智全接受《ETtoday新聞雲》採訪時提到，這裡以前其實是紅磚平房，後來蓋起了高樓大廈，其中一面牆變成鐵欄杆，而另一面牆已經斑駁老舊，他跟屋主聊過後認為，既然每天都有這麼多五迷來朝聖，興起了整理美化的念頭，才決定將這面牆彩繪。

一開始他希望能畫阿信小時候，不過跟阿信的爸爸討論後，擔心牽涉到經紀公司和肖像權問題而作罷，彩繪計畫也因此暫緩了一段時間，差點不了了之，後來又轉念想到北投這裡有很多超過50年的小吃老店，而且不少店主都是住在溫泉里的里民，「我的里民當然優先照顧」因此決定先畫上在地的小吃，未來還會穿插景點，像是以綠建築聞名的北投圖書館等。



▲溫泉里里長許智全自掏腰包，加上里民友人一起出資，邀請畫師將「阿信的告白巷」打造成彩繪牆。（圖／北投區溫泉里里長許智全提供）

許智全說，彩繪這條「阿信的告白巷」不能用公家預算，所以是自掏腰包，加上里民友人熱心出資贊助，終於開始動工，特別找了幾位熱血又擅長藝術的大學生來繪製，來回拍照打稿、對稿等，在上週六（10日）整理牆面後開始繪畫，這週二（13日）完成了5公尺的彩繪牆！

▲「阿信的告白巷」長達120公尺，目前完成5公尺，還會持續募資。（圖／記者林育綾攝）

而整條巷子長達120公尺，目前完成5公尺就花了大約5至6萬元，若畫完整條估計至少要110萬元，還會持續募資。至於何時畫完？許智全解釋，畢竟是自掏腰包和友情資助，在經費有限的情況下不可能一次畫完，加上到年底前還有很多里民活動和事務要辦，資源與精力無法全部放在這裡，不過在年底之前應該還會再畫一次，他透露「下一間會畫滷肉飯，希望至少能完成50公尺。」

許智全從小在北投溫泉里長大，和阿信家其實是世交，兩家的長輩們經常往來，而他自從上任里長後，也花了許多心力改造溫泉路，包括人行道標線、電線電纜地下化、種櫻花樹⋯等等，就是希望讓這座以溫泉出名的地方，環境更美觀、舒適。

▲里長期望至少能將「阿信的告白巷」完成50公尺彩繪，最終目標是120公尺。（圖／北投區溫泉里里長許智全提供）

他透露，彩繪牆的消息曝光之後，其實也有五迷跑到他的粉專表示「不喜歡、失真了」等留言，不過他認為，如果要追究失真，這裡已經是大樓了，不可能剷除恢復成以前的紅磚平房，也沒辦法拿現在的工商社會和早期農村社會做比較，他明白大家都會有不同看法，但是身為里長，不能因為一個人的意見而影響整個區域的發展。

▲▼記者循線找到彩繪牆上出現的在地小吃老店，明泉紅茶、上全肉羹，生意絡繹不絕。（圖／記者林育綾攝）

「阿信的告白巷」目前只有短短5公尺，不過完成不到一週，已經有許多遊客和粉絲來朝聖，記者在16日中午拜訪時，里長說「光是一個上午，就已經看到10組遊客來拍照。」循著彩繪牆上出現的小吃店，記者實際到店也發現人潮絡繹不絕，生意相當好，估計這面彩繪牆在未來完成後，不但是拍照打卡景點，也將成為北投的「一日遊攻略」地圖，好吃、好玩的來這筆記就對了！

阿信的告白巷

地址：台北市北投區溫泉路34巷