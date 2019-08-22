點評：每個甜點看起來都好好吃喔！

文、圖／Viviyu旅遊美食世界

有愛吃的朋友真的很幸福，友人好不容易搶到Byby_husband的甜點內用時段，趕緊約我一起來吃這特別的甜點店，一個月僅開放約10天的時段，是間相當神祕且低調的甜點店，想吃真的要搶才能訂到內用時段，不過平常想吃的話也可以訂自取甜點，一切都是以Byby_husband的FB粉絲頁規則為主呦～

地點位於老街溪旁邊，我覺得這裡的環境很好，綠意盎然的感覺，這側也不會有車水馬龍的感覺，相對來說安靜許多。

門口附近剛好有盪鞦韆可以先讓孩子們玩一下，等候營業時間開門，蠻不錯的。

來到二樓的內用空間可以看到店內的桌椅座位相當少，也就是你在訂位預訂時就已經決定好座位了。

工作區規劃的很日式風格，但店內只有老闆娘一位，所以內、外場都是她，需要甜點的製作時間，所以趕時間的朋友就不適合囉，比較適合安排悠閒的朋友來訪。

櫥窗內就是招牌胖胖費南雪，看起來就好可愛，很想趕快吃到它呀～

店內還有販售一些日式雜貨與髮夾小物，當日內用客人可以95折購買。

這些髮夾看起來都很優雅，應該是輕熟女會喜歡的造型。

架上有許多日式雜貨，有部份的餐具讓我很心動，像是招牌胖胖費南雪呈現的玻璃盒，用來放小餅乾糖果也很合適。

當天我們是三人用餐，等於是用掉了二個二人座位區，暑假便宜了愛吃甜點的ANITA，她才是戰力最強的那位。

來到Byby_husband就像是來到朋友家一樣，因室內需脫鞋，當日需穿襪子。（現場也有協助販售、一雙20元、請自取投入動物救援捐款箱即可）

座位區分佈為：

a. 復刻Y字椅雙人座位

b. 溫莎椅雙人座位

c. 雙人沙發區

d. 單人盤椅區

e. 單人紫色沙發椅區

以上就是fb訂位可以選擇的位置，通常熟客會搶先預訂c雙人沙發區，座位最舒適。

現場有些小皮件也很不錯，像這包包就很適合當相機包，如果內部有隔層可以放電池，我應該就會想買回家了。

氣泡本日咖啡（ice）nt.120

每人低消為一杯飲料，吃甜點也需要搭配好喝的飲料，在這裡點餐也是採自助式沒有menu，是在fb公佈當天的飲料，再自行寫下給闆娘。

我選的是本日咖啡和氣泡水的組合，很適合愛喝咖啡又不敢喝味道太重的咖啡，而且氣泡水一向是我最愛的

F&M伯爵茶 nt.110

友人選擇的是英國茶Fortnum&Mason，可回沖的熱茶搭配甜點可以解膩，其實是比較合適的。

S.PELLEPRINO蜜桃百香氣泡飲 nt.160

ANITA跟我一樣愛喝氣泡類飲品，選擇了蜜桃百香氣泡飲，加入了新鮮百香果和水蜜桃切塊，吃的到新鮮的水果顆粒，香香甜甜的氣泡水。

招牌胖胖費南雪2入 nt.140

這款是店家的招牌商品，烤得胖胖的模樣，表皮呈現脆脆的口感，中間又很鬆軟，難怪是店家的招牌甜點。

醜不啦機蘋果塔（肉桂） nt.180

熱愛吃蘋果塔的母女檔，我和ANITA都很喜愛吃蘋果類甜點，我們每次只要看到有蘋果系列的甜點就肯定會點，灑滿了肉桂粉，最上方還有乾燥版的青蘋果乾。

看似平淡無奇的蘋果塔，適合喜歡肉桂香的朋友們，灑滿了肉桂香氣，光聞就好愛呀～

切開來之後可以看到滿滿的蘋果醬內餡，漬蘋果的香氣酸酸甜甜的口感，搭配外面酥脆的塔皮特別香，真的是會令人回味再三，好想要再外帶一份呀！

靄靄白雪水果檸檬塔 nt.180

就像是珠寶盒盤繽紛的色彩呈現，使用了許多水果，像是覆盆莓、奇異果、水蜜桃和芒果乾所組成，我覺得闆娘的美學素養很好，幾乎都會搭配鮮花呈盤，看起來就很美呀～

ANITA覺得太美，所以捨不得吃，其實這也是她前一天就先指定要吃的甜點，已經連續一週讓她都能吃到這麼美味的甜點，她說以後長大要努力賺錢才能常常吃到這美味的甜點。

酸甜的檸檬塔內餡，口感酸中帶甜，塔皮很酥脆中間的內餡入口即化，很美味。

因為有小小朋友到店內，所以闆娘拿出地毯讓小孩玩耍，我家的大小孩也跟著躺在地上說真的很舒服，真的很像是來到朋友家般的自在。

葡萄柚瑪仕卡彭塔nt.180

有發現到這裡的甜點都會閃閃發亮嗎？噴上了金箔感覺變得貴氣許多，葡萄柚剝的很乾淨，酸甜的口感，我對這款比較無感些，喜歡其他甜點多一些。

點了滿滿一桌真的是很療癒的感覺，光是看到就覺得心情大好，我們三人點了四個甜點，雖然大部份是ANITA吃的。

烤蘋果起司蛋糕nt.180

闆娘後來很客氣的又招待一盤戲稱為玉子燒，說是有點壓到，但是這造型真的很像是玉子燒，甜點版的鬆軟起司蛋糕，加上蘋果醬和杏仁餅，口感很好。

這次到Byby_husband享用了美味的甜點，內用的環境也很悠閒，但是一個月內營業的時間真的不多，而要且搶才能吃得到，想吃真的要戰鬥呦，我想直接預訂大樓外帶自取應該會容易些。

Byby_husband

營業地址：中壢區中正路302巷6號2F

時間：依店家臉書公告，採預約制

電話： 0910082024