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用餐要給小費嗎？法國旅遊「6守則」別違規...亂餵鴿子＝罰錢

點評：到每個國家都要注意><
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▲▼法國旅遊禮節。（圖／INSIDR PARIS提供）

(c) pxhere

文、圖／INSIDR PARIS

法國是旅遊大國，又特別講究禮節，你應該怎麼說話和行動，才能避免尷尬場面，順利和當地人互動呢？ 可能你的習慣到了法國會不太適用，但法國日常生活禮儀不複雜，掌握基本規則就可以獲得法國人多一點微笑和耐心哦！

掌握＂BONJOUR＂和＂MERCI＂

首先，法語稱呼不熟的人是以＂VOUS（您）＂為主，顯示他們對你的尊重和距離；而不論你是走進電梯、商店、餐廳、咖啡店或是酒吧（地鐵就不必了），只要你接觸人，你一定要說聲Bonjour 嘣豬！這是人在法國最基本的禮節。

▲▼法國旅遊禮節。（圖／INSIDR PARIS提供）

(c) pxhere

人們聽到Bonjour之後就會知道有人要和他說話。很多時候如果你忘了說Bonjour，店員可是會不理你甚至是無視你，他們需要你開場。所以即便你不會說流利法文，只需要簡單的一句＂Bonjour！＂就可以為你打開所有交流機會，也讓旅程更順利。

說謝謝也是非常重要的，：＂Merci＂發音很簡單；在離開前微笑一下，向對方說一句＂Au revoir！ ＂也會更讓人感到被尊重唷！

在公共場所保持安靜

法國人相當在乎互相尊重，因此他們在某些地方或是一些特別時段上，特別像是公共區域如地鐵、火車、商店、餐廳等等，為了不打擾到他人，他們都會刻意降低音量、把手機平板音量調到最小，保持安靜。INSIDR建議大家結伴到餐廳或地鐵，千萬要跟著當地人一樣輕聲細語。

▲▼法國旅遊禮節。（圖／INSIDR PARIS提供）

(c) flickr

如果你到法國拜訪朋友或是租房間的話，晚上十點後也盡量不要發出太大的聲音，因為很多法國房子都是百年建築，隔音不如現代的房屋這麼好，所以一不注意音量就有可能打擾到隔壁鄰居，如果不斷製造噪音，可能會被投訴哦。

法國的用餐與小費禮儀

▲▼法國旅遊禮節。（圖／INSIDR PARIS提供）

(c) flickr

很多人都會問在法國到底怎麼給小費？答案是，沒有必要。但如果你想要給一點現金來表達感謝，服務人員也很歡迎！在法國餐廳消費，價格當中其實就已經包含了服務費，所以給小費並不是強制性的。一般來說小費建議給消費總額的10-20％，法國中低價位的餐廳，以零錢當作小費很常見；即使你是用信用卡付款，還是建議小費以現金給與服務生才能真正直接的回饋給他們唷！因為餐廳小費是由服務人員直接收的，不會交回餐廳櫃台。

值得注意是，如果你想在法國得到服務生的注意，千萬，是千萬不要對他們比手勢（這太沒有禮貌了）！簡單的＂Excusesz-moi＂（＂不好意思＂）已經足以引起他們的注意。講完話，加上一句簡單的＂s’il vous plaît＂（＂請＂）就完美了。

乘車的禮讓原則

法國的公車及地鐵上都有專門設置貼上貼紙的博愛座給老人、孕婦或是身體較不方便的乘客，請別忘了讓座給他們。另外特別要注意的是，巴黎地鐵靠門的折疊座位當乘客不多時你可以坐下來休息；但是如果乘客較多時，請務必要站起來讓更多人能一起搭乘地鐵！

公共場合飲酒的細則

▲▼法國旅遊禮節。（圖／INSIDR PARIS提供）

(c) pixabay

在喝酒如喝水，酒精飲料也不算貴的法國，其實在大多數的公共場所喝酒都是可以被允許的（但在超市或百貨買完酒，請先離開店鋪再喝）。所以如果你想在杜樂麗花園、盧森堡公園或是塞納河畔野餐，你都可以一邊享受美酒、一邊欣賞美景！

但是如果你是要在公共交通工具上喝酒的話就是絕對違法的。另外如果你喝多了要搭乘地鐵回家，也不要在地鐵上干擾他人唷。

法國特殊的禁止事項

▲▼法國旅遊禮節。（圖／INSIDR PARIS提供）

(c) pxhere

禁止在噴泉裡洗腳洗手或游泳。

禁止餵鴿子（最高罰款為450歐元）。

禁止開車闖紅燈（罰款4歐元／路人則是有闖紅燈的習慣）。

禁止把你的寵物豬取名為拿破崙。

►►► 奢華有理，享樂無罪！帶上Visa卡出發吧！

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