2019年底最嗨過節方法！來歐洲聖誕市集、紐約時代跨年

圖、文／七逗旅遊網提供

在歐美國家，跨年、聖誕總會大肆慶祝一番，歲末年終非常適合來歐洲感受熱鬧的節慶氛圍。德國的聖誕市集擁有悠久的歷史，約從11月底開始洋溢歡樂的氣氛，尤其在德國的紐倫堡更是如此，全德國規模最大的聖誕市集就在這裡，一定要親自感受歐式的聖誕；而跨年當天，從白天就非常熱鬧的紐約時代廣場更是人聲鼎沸，當倒數完畢，大家會瘋狂歡呼，並親吻、擁抱身旁最愛的人，無比的感動與熱鬧的氛圍，將帶您迎接最嗨的2020年。



▲紐倫堡聖誕市集節慶感十足。（圖／shutterstock.com提供）

想感受最熱鬧的聖誕節慶氛圍，來紐倫堡聖誕市集準沒錯！市集攤位主要聚集在舊城區紐倫堡聖母堂旁的廣場，但巷弄間也隱藏著其他攤位。你可以在這裡買到應景的薑餅、香腸堡…等各式各樣的在地美食，還有熱紅酒、充滿聖誕感的裝飾品。另外，德國的好鄰居─捷克、奧地利，也都將在今年冬天舉辦熱鬧的聖誕市集，千萬別錯過這場冬季盛事！



▲來紐約跨年，2019的最後一天，將會成為您一生中最難忘的日子。（圖／shutterstock.com提供）

紐約時代廣場的跨年夜，瘋狂程度絕對是全球數一數二的！從12/31早上11點，時代廣場就會湧入許多卡位人潮，而在落球(Ball Drop）的官方網站上，可以看到有許多在夜店、酒吧舉辦的活動或派對，更棒的是，這些地點都在落球大樓附近，不用人擠人就可以觀賞落球盛況。參加五福旅遊限定行程，特別安排入住3晚曼哈頓飯店，且12/31、1/1為自由活動時間，自己的跨年計畫自己安排，不需要跟其他團員一起行動。

若只想單純利用元旦假期出國，也可以參考五福旅遊推出的西雅圖之旅，朝聖微軟總部、全世界第一家星巴克、坐遊船感受環湖靠海的西雅圖之美。



▲太空針塔是西雅圖最高的地標，登塔可以俯瞰西雅圖最迷人的湖光山色。（圖／shutterstock.com提供）

推薦行程：

▲ 歲末狂歡遊 迎聖誕‧High跨年►►►



※推薦聖誕出發

▲ 玩樂歐洲～奧捷10日、布拉格城堡、庫倫洛夫、薩爾斯堡、鹽礦探奇、國王湖、伏爾他瓦河遊船、米其林推薦餐(送WIFI)►►►

▲ 魅力歐洲～荷德捷奧10日-三堡加遊船、唯美湖區、奧鐵體驗、米其林推薦餐►►►

※美國跨年團 年底限定出發

▲ 瘋跨年~2020紐約倒數跨年8日《美東三大名城‧保證入住紐約市區飯店‧時代廣場跨年》►►►

＊至8/31止，報名付訂享揪團優惠：

二人同行，每人團費優惠$2000元

三人同行，每人團費優惠$3000元

四人同行，每人團費優惠$4000元

▲ 玩美加族~品味星浪漫 愛戀西雅圖8日►►►

更多資訊：

五福旅遊 (02)2547-1155

五福旅遊LIFE TOUR粉絲團