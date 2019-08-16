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年底到日本玩最省　玩雪享美食推薦這些地方

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圖、文／七逗旅遊網提供

轉眼間2019年已經過一大半，而想要出國卻捨不得荷包嗎？旅行社業者指出，一年之中到日本旅遊最划算且CP值最高的時間點，年底左右出發最省錢，而台灣旅客對下雪的景點趨之若騖，五福旅遊以年底時節推出全球惠選團，其中跟團玩台灣人最愛的日本，費用竟然不用3萬。

▲日本賞雪▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲白川鄉合掌村美景彷彿只存在童話故事書中。（圖／shutterstock.com提供）

冬天來日本賞雪，一定要到夢幻的白川鄉合掌村！合掌村一棟棟的合掌造再配上背景原始的山林，像是童話故事中才會出現的純樸山村，當白雪覆蓋在這片土地上，唯美的畫面令人感受到冬季之美。另外也推薦到超受日本女性歡迎的高山三之町古街散步，江戶時代的美景與皚皚白雪的組合相當典雅。新穗高纜車則讓你以絕佳視角，從空中觀賞純白色的阿爾卑斯群山。五福旅遊限定行程特別安排搭乘長榮航空787夢幻客機，帶給您最舒適、頂級的機上體驗。

▲日本賞雪▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲搭新穗高纜車，從空中觀賞阿爾卑斯山雪景。（圖／shutterstock.com提供）

想去關東賞雪度假，不妨去深受日本皇族喜愛的度假勝地─輕井澤。輕井澤在冬天又是另一種截然不同的面貌，銀座大街上的西式建築披上了白色的外衣，整條街道洋溢濃濃異國風情，彷彿來到下著雪的歐洲。

▲日本賞雪▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲長崎稻佐山夜景名列世界三大夜景之一。（圖／shutterstock.com提供）

九州長崎擁有世界級的夜景，晚間到稻佐山，就可以見到最璀璨的長崎，尤其冬天的空氣比較乾燥、清澈，整片夜景也顯得特別美麗。而冬天最幸福的事，就是吃美食補充能量，買些道地的長崎蜂蜜蛋糕當作伴手禮吧！在九州其他地方，也有許多美食，像是以馬肉料理聞名的熊本，能嚐到外皮酥脆、肉質充滿嚼勁的馬肉可樂餅，吃起來相當過癮；經過烘烤後，福岡太宰府名物「梅枝餅」香脆的外皮再配上經典的紅豆內餡，令人齒頰留香，最好再來杯熱茶更對味。五福旅遊限定行程更在佐賀安排一場「嬉野茶見學」，讓您跟著茶農體驗摘採茶葉的樂趣。

推薦行程：
玩日本3萬有找！
▲ 2020全球惠選團►►► 

▲ 【惠選團】暢遊九州～柳川遊船.長崎百萬夜景溫泉飯店.叮叮車體驗.嬉野茶見學熊好玩4日►►► 

▲ 【惠選團】冬雪名古屋787～新穗高纜車.兼六園美景.童話王國合掌村.雙溫泉5日►►► 

▲ 【惠選團】冬戀戲雪雙溫泉~北陸新穗高纜車.童話合掌村.國寶松本城.浪漫歐風輕井澤.淺草觀音寺.溫泉5日►►►

更多資訊：
五福旅遊 (02)2547-1155

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關鍵字： 日本 白川鄉 合掌村 阿爾卑斯山 關東 夜景 九州 長崎 七逗 五福旅遊

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