文、圖／虎麗笑嗨嗨
驀然日式餐酒館是一家舒適溫馨的餐酒館，位於瑞豐夜市附近的街道裡，提供多種主廚創作的宵夜熱食，有日式丼飯、烏龍麵、炸物、熱炒、海鮮等選擇，搭配Bartender精心製作的調酒，可依餐點及顧客當日心情特調，是很適合吃美食放鬆的小天地。
店內環境舒適溫馨，座位數不多比較建議預約（週五六的20：00之後不接受電話訂位，可到現場候位）。每一份餐點都是現點現做，出餐速度稍微慢一點，需要耐心等候！虎麗蠻推薦親子丼及明太子烏龍麵，兩道都是口味濃郁的料理，還有海鮮控愛吃的酒蒸蛤蜊、隱藏版的特製香辣蝦都不錯～搭配一杯無酒精飲品，或是特調酒飲享受特別棒，平日下班及週末假期來這裡約會小聚，感覺頗愜意自在。
主廚創意料理
▲親子丼220元
鮮嫩的帶皮雞肉有點微鹹香，加上辛香料很有層次，配著淋了醬汁和蛋液的白飯，口感紮實飽滿，充滿鹹甜滋味很順口，虎麗推薦丼飯控必點！
▲明太子烏龍麵260元
明太子烏龍麵有加半熟蛋，享用時將蛋汁和明太子拌勻，醬料完整包覆Q彈的讚岐烏龍麵，加上柴魚片多了濃郁香氣，整體吃起來微辣夠味，口感頗滑順，香醇滋味會讓人愈吃愈涮嘴。
▲酒蒸蛤蜊190元
滿滿的新鮮蛤蜊很療癒，這個是使用日本清酒料理，有濃郁的清香風味，可以提升鮮甜感，每一顆蛤蜊肉都飽滿juicy～
▲特製香辣蝦280元
這道是隱藏版菜單，當季限定料理會寫在吧檯的小黑板上，喜歡嚐鮮可以參考哦！特製香辣蝦真的辣勁十足又涮嘴，會一口接一口！
▲鮮蝦包覆辣油十分夠味，已經半剝殼，可以直接入口品嚐，不用自己剝殼很方便。
▲墨西哥手羽180元
炸過的雞翅醃製後淋上自製醬汁，外層雞皮微酥香，吃起來鹹鹹甜甜帶點微辣感，喜歡啃食肉肉的一定要點！
▲清炒綜合時蔬260元
清炒綜合時蔬搭配九層塔料理，滋味清香爽口，還有點辛香料及黑糊椒的微辣感，杏鮑菇、玉米筍、甜椒都十分清脆多汁。
Bartender調酒
▲Bartender可依餐點及顧客當日心情特調，想喝無酒精飲品也OK。
▲邁泰MaiTai 300元
白蘭姆酒／金蘭姆酒／黃柑橘酒／杏仁糖漿／檸檬汁／鳳梨汁，這杯是屬於蒂奇島風格的調酒，有一種在熱帶島嶼度假的感覺，口感也會比較烈一點。
▲無酒精莫希多160元
不喝酒可以來杯清爽的無酒精莫希多，滿滿薄荷香氣和清涼感，喝起來還有檸檬的酸勁和糖的甜度，搭配餐點享用頗解膩。
菜單MENU
▲隱藏版菜單在小黑板上。
用餐空間
▲座位數不多，但是氛圍溫馨舒適。
▲有機會可以預見可愛的貓咪店長哦～
▲吧檯區也有座位，可以更靠近欣賞調酒。
▲驀然日式餐酒館外觀。
驀然日式餐酒館
地址：高雄市鼓山區篤敬路35號1樓
營業時間：週二至週日19：00～03：00（週一公休）
電話：07－5500352
虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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