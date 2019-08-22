點評：看起來好好吃啊！下次去高雄，ㄧ定要去拜訪～

文、圖／虎麗笑嗨嗨

驀然日式餐酒館是一家舒適溫馨的餐酒館，位於瑞豐夜市附近的街道裡，提供多種主廚創作的宵夜熱食，有日式丼飯、烏龍麵、炸物、熱炒、海鮮等選擇，搭配Bartender精心製作的調酒，可依餐點及顧客當日心情特調，是很適合吃美食放鬆的小天地。

店內環境舒適溫馨，座位數不多比較建議預約（週五六的20：00之後不接受電話訂位，可到現場候位）。每一份餐點都是現點現做，出餐速度稍微慢一點，需要耐心等候！虎麗蠻推薦親子丼及明太子烏龍麵，兩道都是口味濃郁的料理，還有海鮮控愛吃的酒蒸蛤蜊、隱藏版的特製香辣蝦都不錯～搭配一杯無酒精飲品，或是特調酒飲享受特別棒，平日下班及週末假期來這裡約會小聚，感覺頗愜意自在。

主廚創意料理

▲親子丼220元

鮮嫩的帶皮雞肉有點微鹹香，加上辛香料很有層次，配著淋了醬汁和蛋液的白飯，口感紮實飽滿，充滿鹹甜滋味很順口，虎麗推薦丼飯控必點！

▲明太子烏龍麵260元

明太子烏龍麵有加半熟蛋，享用時將蛋汁和明太子拌勻，醬料完整包覆Q彈的讚岐烏龍麵，加上柴魚片多了濃郁香氣，整體吃起來微辣夠味，口感頗滑順，香醇滋味會讓人愈吃愈涮嘴。

▲酒蒸蛤蜊190元

滿滿的新鮮蛤蜊很療癒，這個是使用日本清酒料理，有濃郁的清香風味，可以提升鮮甜感，每一顆蛤蜊肉都飽滿juicy～

▲特製香辣蝦280元

這道是隱藏版菜單，當季限定料理會寫在吧檯的小黑板上，喜歡嚐鮮可以參考哦！特製香辣蝦真的辣勁十足又涮嘴，會一口接一口！

▲鮮蝦包覆辣油十分夠味，已經半剝殼，可以直接入口品嚐，不用自己剝殼很方便。

▲墨西哥手羽180元

炸過的雞翅醃製後淋上自製醬汁，外層雞皮微酥香，吃起來鹹鹹甜甜帶點微辣感，喜歡啃食肉肉的一定要點！

▲清炒綜合時蔬260元

清炒綜合時蔬搭配九層塔料理，滋味清香爽口，還有點辛香料及黑糊椒的微辣感，杏鮑菇、玉米筍、甜椒都十分清脆多汁。

Bartender調酒

▲Bartender可依餐點及顧客當日心情特調，想喝無酒精飲品也OK。

▲邁泰MaiTai 300元

白蘭姆酒／金蘭姆酒／黃柑橘酒／杏仁糖漿／檸檬汁／鳳梨汁，這杯是屬於蒂奇島風格的調酒，有一種在熱帶島嶼度假的感覺，口感也會比較烈一點。

▲無酒精莫希多160元

不喝酒可以來杯清爽的無酒精莫希多，滿滿薄荷香氣和清涼感，喝起來還有檸檬的酸勁和糖的甜度，搭配餐點享用頗解膩。

菜單MENU

▲隱藏版菜單在小黑板上。

用餐空間

▲座位數不多，但是氛圍溫馨舒適。

▲有機會可以預見可愛的貓咪店長哦～

▲吧檯區也有座位，可以更靠近欣賞調酒。

▲驀然日式餐酒館外觀。

驀然日式餐酒館

地址： 高雄市鼓山區篤敬路35號1樓

營業時間：週二至週日19：00～03：00（週一公休）

電話： 07－5500352