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必吃「神仙最冷麵」！台中日式沾麵　冰涼口感夏季超消暑

點評：想吃神仙最冷麵～～～～
ETtoday餓勢力

▲▼富士山55沾麵。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲台灣第一家，日本「富士山55沾麵」插旗台中。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供，請勿任意翻攝以免侵權）

實習記者蔡雅丞／綜合報導

炎熱的夏天總是讓人沒食慾提不起勁，想吃點什麼卻又沒胃口；今天就要來介紹一家夏季消暑首選—「富士山55沾麵」，沾麵的麵條吃起來不但有拉麵的Q彈口感，還像涼麵一般的清涼爽口，夏季還會推出限量三個月販售的「神仙最冷麵」，是菜單上沒有的隱藏版！

▲▼富士山55沾麵。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲以燈籠布置店面外觀，「つけ麺」為日式沾麵之意。

「富士山55沾麵」目前在台中有兩家分店，一家位於公益路，屋馬文心店對面；而今天介紹的這家位置則在西屯區西屯路的上，是第一家日本來台插旗的本店。

「沾麵」吃法源自東京，將傳統湯麵分開盛裝上桌，而麵條會川燙後以過冷水的方式，洗掉表面的黏液，增加麵條吃起來的滑順Q彈度；通常會使用麵芯較硬的麵條，咬起來較有嚼勁。

▲▼富士山55沾麵。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲餐單　menu

▲▼富士山55沾麵。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲神仙最冷麵＄225元

部落客「蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse」提到，若夏季來訪，推薦可以點「神仙最冷麵」這道一年限定只販售3個月的沾麵；上頭配菜有舒肥雞肉、天婦羅炸蝦、溫泉蛋和山藥泥，從雪克杯裡倒出冒著煙霧的冷麵醬汁，鹹甜適中帶有淡淡的水果味，搭配冰冰涼涼的麵條爽口又消暑！

▲▼富士山55沾麵。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲提供免費日式豆芽菜可以搭配在麵裡。

▲▼富士山55沾麵。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲魚介沾麵＄225元

沾麵最大的特色不外乎就是「利用剩下的沾醬來煮雜炊」！桌子中間會提供類似微波爐的爐子，將白飯、蛋、起司倒入醬汁中就可以完成；如果怕味道太鹹，可以在一開始時加入高湯做調整；湯汁吸收飽滿的米飯，就像一道充滿精華的燴飯，融化的起司還會牽絲，份量十足。

富士山55沾麵

店址：台中市西屯區西屯路三段243號
電話：0424615955
營業時間：11：30 – 14：30、17：00 – 21：00

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