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100盎司肉盤好霸氣！台南超狂涮涮鍋　還有百隻剝好殼的鮮蝦

愛比妞的美食地圖 愛比妞

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..

點評：看起來好好吃啊！而且份量大到好浮誇～
ETtoday餓勢力

▲▼一緒に楽精緻日式涮涮鍋台南中成店。（圖／愛比妞提供）

文、圖／愛比妞

之前收在口袋名單中的一緒に楽精緻日式涮涮鍋，那霸氣的餐點好誘人！終於找到要跟我一起去挑戰的朋友，100盎司的肉片及100隻的鮮蝦真的好浮誇～視覺上超澎派的，肉盤及鮮蝦真的都好大一盤呢～

▲▼一緒に楽精緻日式涮涮鍋台南中成店。（圖／愛比妞提供）

店址位於中成路上，旁邊還有美樂地KTV，來這裡聚餐後，還可以續攤很方便XD一緒に楽精緻日式涮涮鍋在2樓，中成路與慈音街交叉口上，我有拍外觀這樣比較好找。

▲▼一緒に楽精緻日式涮涮鍋台南中成店。（圖／愛比妞提供）

直接從一樓的店面走進去，近還後左邊有樓梯直接上樓就可以了。

▲▼一緒に楽精緻日式涮涮鍋台南中成店。（圖／愛比妞提供）

圖|一緒に楽精緻日式涮涮鍋台南中成店

▲▼一緒に楽精緻日式涮涮鍋台南中成店。（圖／愛比妞提供）

走進店內木質調的裝潢設計很美耶～是我喜歡的風格。還有和式的座位區，拉簾可以做個空間的小區隔，這樣用餐起來有自己獨立空間還不錯！如果是小型公司行號也蠻適合來這裡辦聚餐。走到後面的區塊也有客席區，這裡的用餐環境真的挺寬敞舒適的呢～6人大長桌，蠻適合家庭客來用餐。

▲▼一緒に楽精緻日式涮涮鍋台南中成店。（圖／愛比妞提供）

這邊是自助區，來這裡用餐，飲料及冰淇淋可以無限暢飲。也請大家不要造成浪費呦～

▲▼一緒に楽精緻日式涮涮鍋台南中成店。（圖／愛比妞提供）

調味料專區，各式酌料都在這邊，選擇還蠻多樣的，還有各種湯底，加湯直接拿。

▲▼一緒に楽精緻日式涮涮鍋台南中成店。（圖／愛比妞提供）

一緒に楽精緻日式涮涮鍋特色是肉現點現切，只使用原型肉，不用重組／組合肉，現場都可以看到現切肉的過程。

▲▼一緒に楽精緻日式涮涮鍋台南中成店。（圖／愛比妞提供）

哇哇哇～超大肉盤要上桌了，我都怕服務人員會不會拿不動！我還說等一下，借我拍照一下，而且這長度快要跟我身超超不多高了！100盎司的肉我第一次挑戰。

▲▼一緒に楽精緻日式涮涮鍋台南中成店。（圖／愛比妞提供）

超級無敵巨無霸海陸套餐＄3999元（6人限定）

100盎司肉品可任選
板腱牛30盎司＋雪花牛30盎司＋梅花豬40盎司（不吃牛肉可換全部豬肉）
100隻南美白蝦＋6隻天使紅蝦＋6隻台灣草蝦
綜合菜盤6人份，附餐6份
目前只要點巨無霸6人套餐，即贈肥豬蝦1隻
活動依店家公告為主。

▲▼一緒に楽精緻日式涮涮鍋台南中成店。（圖／愛比妞提供）

▲▼一緒に楽精緻日式涮涮鍋台南中成店。（圖／愛比妞提供）

▲▼一緒に楽精緻日式涮涮鍋台南中成店。（圖／愛比妞提供）

我們3種肉品都有選，梅花豬，板健牛，雪花牛，超大一盤，送上時我們大家都在拍照，讓手機先吃，看起來根本吃不完啊！真的好多肉～

▲▼一緒に楽精緻日式涮涮鍋台南中成店。（圖／愛比妞提供）

肥豬蝦1隻、草蝦6隻、天使紅蝦6隻、南美白蝦100隻，加起來一百多隻！重點是，已經剝好殼了！對於我這種愛吃蝦又不喜歡剝殼的人，真享受～肥豬蝦就是前面最大隻的那隻。

▲▼一緒に楽精緻日式涮涮鍋台南中成店。（圖／愛比妞提供）

活動二：

臉書按讚分享文章或IG按追蹤打卡，即送特製海鮮一份（需兩人）4人2份，以此類推。

▲▼一緒に楽精緻日式涮涮鍋台南中成店。（圖／愛比妞提供）

綜合菜盤6人份。

▲▼一緒に楽精緻日式涮涮鍋台南中成店。（圖／愛比妞提供）

附餐6人份，可以選白飯、科學麵、冬粉、蒸煮麵、烏龍麵，多種可以選擇。

▲▼一緒に楽精緻日式涮涮鍋台南中成店。（圖／愛比妞提供）

天香麻辣鍋＋60元

大骨湯為基底，裡面有朝天椒、花椒、甘草.....等，裡面還有鴨血及豆腐，都是吃麻辣鍋必備的啊！湯頭有著麻香麻香的滋味，食材會吸附湯汁，香麻爽口。

▲▼一緒に楽精緻日式涮涮鍋台南中成店。（圖／愛比妞提供）

板健牛偏瘦帶點油花，不能煮太久會老，輕涮幾秒肉質彈韌不老，帶點牛肉香味。

▲▼一緒に楽精緻日式涮涮鍋台南中成店。（圖／愛比妞提供）

道地西瓜綿＋60元

以台南道地的西瓜綿加上魚骨下去熬製的湯頭，帶有獨特的酸香氣味，味道來說很清甜耶！

▲▼一緒に楽精緻日式涮涮鍋台南中成店。（圖／愛比妞提供）

雪花牛，肉質彈牙，油脂鮮明，也不要煮太久，肉質才不會太老。

▲▼一緒に楽精緻日式涮涮鍋台南中成店。（圖／愛比妞提供）

起司牛奶鍋＋60元

以柴魚湯為基底，配上純鮮奶、洋蔥，牛奶帶有奶香，坐在旁邊我都聞到牛奶的香氣四溢。梅花豬吃起來不會老，油脂搭配肉比例剛好，大眾搭配牛奶，奶香交錯肉脂香，合拍～

▲▼一緒に楽精緻日式涮涮鍋台南中成店。（圖／愛比妞提供）

活力蔬菜鍋

使用多種蔬菜下去熬製的湯頭，湯頭來說也是比較清爽的，蔬菜湯頭清甜，最可襯托食材風味。

▲▼一緒に楽精緻日式涮涮鍋台南中成店。（圖／愛比妞提供）

肥豬蝦來了，這個真的很大隻！煮好後肉質肥厚，札實中帶Q彈口感， 一隻不夠啦～吃不夠也可以單點呦！

▲▼一緒に楽精緻日式涮涮鍋台南中成店。（圖／愛比妞提供）

白蝦肉口感偏軟，肉細軟，一次煮一排超過癮！而且不用剝殼，煮熟就可以直接吃～

▲▼一緒に楽精緻日式涮涮鍋台南中成店。（圖／愛比妞提供）

十全大骨湯

淡淡乳白色的湯，喝起來也是鮮甜鮮甜，很適合配上蔬菜下去煮，煮了鮮蝦多了點鮮味，風味鹹香。

▲▼一緒に楽精緻日式涮涮鍋台南中成店。（圖／愛比妞提供）

▲▼一緒に楽精緻日式涮涮鍋台南中成店。（圖／愛比妞提供）

▲▼一緒に楽精緻日式涮涮鍋台南中成店。（圖／愛比妞提供）

▲▼一緒に楽精緻日式涮涮鍋台南中成店。（圖／愛比妞提供）

▲▼一緒に楽精緻日式涮涮鍋台南中成店。（圖／愛比妞提供）

▲▼一緒に楽精緻日式涮涮鍋台南中成店。（圖／愛比妞提供）

▲▼一緒に楽精緻日式涮涮鍋台南中成店。（圖／愛比妞提供）

▲▼一緒に楽精緻日式涮涮鍋台南中成店。（圖／愛比妞提供）

一緒に楽精緻日式涮涮鍋台南中成店菜單MENU

一緒に楽精緻日式涮涮鍋台南中成店

電話：06－2253888
地址：台南市中西區中成路24號2F
時間：一～五11：30～14：30、17：00～01：00
六、日11：30～01：00

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。
愛吃。愛玩。愛比妞。
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