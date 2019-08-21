太晚來吃不到！台中40年古早味米糕　還有碗粿、豬血小腸湯

點評：好想吃米糕配碗粿喔～

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

老嘉義碗粿米糕在台中南區民生路旁，以台中米糕來說，老嘉義碗粿米糕也飄香40年，在台中市南區合作社招牌下靜靜傳承這古早味，招牌米糕外，個人也很推薦碗粿、豬血小腸湯，味道簡單入味好吃，想吃得人記得趁早，太晚來就賣完了！下次來文化部文化資產園區（原台中文化創意產業園區）參觀，可以先來這吃當地人的早午餐，接著逛台中第三市場，整個上午不無聊。

台中火車站周邊歷經了繁華與落寞，很多美食與古蹟也被保留下來，更多的是老宅老屋古早味美食，老嘉義碗粿米糕在台中文創園區對面的靜巷中，隱藏在台中市南區合作社的招牌內，店內還有建築師事務所的招牌，這棟老屋也歷經了許多房客，不顯眼的店面可是受到附近老台中人與附近居民的喜愛！

其實經過這家很多次，每次經過總是拉下鐵門，讓我誤以為已經停止營業了!看到好朋友蓁儀的貼文，才知道原來店家是早上賣到中午，想嘗鮮的人，記得要中午以前來喔～

老嘉義碗粿米糕價目表／菜單

米糕、碗粿、豬血小腸湯、貢丸。

米糕上方淋的肉燥混和著油蔥的香氣，米粒粒粒分明、口感Q彈。

敢吃蒜泥的人，推薦加個一匙蒜泥，整個風味更有層次。

豬血小腸湯

店家的豬血小腸處理得很乾淨，沒有過多的雜味，湯頭是那淡淡鹹菜香氣，給料也不手軟，來這用餐的客人，幾乎人人點上一碗。

台中米糕店中比較少有賣碗粿的，老嘉義的碗粿真的滿推薦的，挖開底部是用紅蔥頭炒過的豬肉、滷蛋，和印象中碗粿會加入菜脯淋上很鹹醬油膏的口感，完全不同。

店家的貢丸、滷蛋滷到相當入味。

老嘉義碗粿米糕民生本店 一樣有柴魚湯免費續加，並沒有因為免費而味道就變淡了，柴魚湯順口濃郁，不小心就喝了兩碗呢！

老嘉義碗粿米糕民生本店的米糕、碗粿、湯品都能感受到店家用心處理製作的誠意，闆娘也說都手工製作，哪天累了做不動了，可能就要休長假了！想吃米糕、碗粿的人，動作要快喔！

老嘉義碗粿米糕（民生本店）

地址： 台中市南區民生路20號

時間：05：30～13：00（售完提早收攤）週一二公休

電話： 04－22236061