我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

文、圖／飛天璇

如果提到台中好吃火雞肉飯，「小林雞肉飯」應該可以排的上前幾名，不過最近因為常去嘉義我才發現，原來很多火雞肉飯店都改成雞肉飯店了…所以原來我一直以為的「小林火雞肉飯」其實是「小林雞肉飯」…(驚！)

「小林雞肉飯」位於北屯路接近監理所的地方，營業時間滿長的，從早上11點一直到晚上8點，下午沒有休息，這點很棒！而且旁邊就有一個自家停車場，在停車難的要死的北屯路來說，真的是貼心大加分！

前陣子連續造訪了兩次，原本想等餐點照片收集齊一點再寫文，但是豬頭如我，舊照片永遠在遺失的狀況…最近光是隨身硬碟壞掉就花了我好多錢，超想哭的！啊！對~講了一堆廢話，其實我只是要表達：「小林雞肉飯」的尖峰用餐時間生意是很好的，不過因為翻桌率快，其實不太需要等很久…

然後寫文的時候我看了一下google評論，發現有一些評論是針對店家服務態度不是很好，嗯～或許小吃店忙碌的時候難免會忘了微笑，如果很介意的話就不要去勉強受氣囉！

Menu…「小林雞肉飯」根本就是魚料理專賣店，偏偏我就是不吃魚，所以每次點餐都看半天不知道要點什麼…XD不過因為離家近，而且有去中友百貨的話都會經過，所以如果不知道要吃什麼的情況下我們還是會來吃啦！畢竟有飯有魚有菜，小孩子營養會比較均衡…

蹬～蹬～蹬～蹬～餐點上桌囉！（其實還有一碗雞肉飯因為擺進去會讓畫面不好看所以被我棄置在畫面之外！XD）

雞肉飯（小）－ $30元，小碗是真的很小碗哦！不過因為我小鳥胃（很敢說～XD）所以點小碗的就好…我覺得「小林雞肉飯」的白飯對我來說吃起來比較溼一點，醬汁比較偏淡，整體來說是比較清爽的，味道還不到驚艷不過也不錯吃…

燙青菜（小）－$30元，吃起來還滿輕脆的，只是淋醬比較油…

間隔肉－＄60元，我喜歡這個肉，吃起來滿軟嫩的，不用沾醬就很好吃了…（因為那個蒜末下手很重，其實我不太敢吃～）

粉肝－＄60元，其實我比較喜歡豬肝啦！粉肝吃起來太軟會有點怕怕的，沾上哇沙米之後會順口一點…

下水湯－＄40元，湯頭很清爽乾淨，喝起來鮮甜…

魚肚丸湯－＄60元，魚肚丸應該是店裡的招牌，其實就是用魚肉包著魚丸，一咬開發現裡面是虱目魚，魚肉吃起來滿嫩的又富含油脂，但是魚丸則是QQ的…這道充滿海鮮味的湯品就是適合愛吃魚的人…雖然「小林雞肉飯」不到驚艷，不過生意很好是事實，而且餐點也不貴，特別的是~這個魚肚丸湯真的很特別，必點！

小林雞肉飯

地址：台中市北屯區北屯路102號

電話：（04）2231－0053

營業時間：11：00～20：00

飛天璇

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