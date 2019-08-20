台北巷弄裡的微醺食光！義式窯烤披薩與香甜白酒的絕妙搭配

點評：吃飯喝個小酒最幸福了＞＜

文、圖／食癮，拾影

每一次來到 BANCO，總會有新的期待與相遇。回想起初次見面，是甜而不膩的紅蘿蔔蛋糕，之後是在初夏時候，與雞肉捲的清爽邂逅，這一次再來到BANCO，主角不只是餐桌上的義大利麵與披薩，而是一杯又一杯，裝載著酸味、甜味的微醺，無論是來自義大利、澳洲、或是日本的香甜白酒，都將成為這頓餐桌上，不可或缺的美好角色。

位於距離小巨蛋捷運站約十分鐘路程的 BANCO，鄰靠在吉仁公園旁，這裡曬得到陽光、看得見花草，才想起每一次與 BANCO，幾乎都是午後陽光漸漸朝西的時候。

喜歡 BANCO 的原因，不僅僅是因為美味的料理，而是每一次求新求變、精益求精的精神，儘管已經在台灣、國際比賽上獲得榮耀，BANCO團隊仍舊不停歇地致力於開發新菜單，也秉持著熱愛料理的態度，與客座主廚、季節限定食材，設計出創新、創意的菜單內容。

然而這一回，BANCO將焦點放在搭配於料理的酒品，儘管品牌對於開發酒飲還不是太過熟悉，他們卻是非常誠心、認真的嘗試與認識每一款酒品，並且在相互學習之中，研擬出適合搭配的料理配菜。

「時常會有客人詢問，什麼樣的酒適合搭配你們的義大利料理呢？」為了滿足客人們的期待，於是BANCO開始研擬屬於自家餐廳的特色酒單，為的便是讓義大利餐館，有了餐酒館的模樣。以白酒為主的酒單，BANCO貼心為每一種酒款標上酸甜度與風味，若是需要，也可以問問店家，經由細心的介紹來了解每一種酒，以及適合搭配的料理。

▲由左至右的酒品排列，也有著由酸入甜的風味。下文開始，則以上圖的順序來介紹每一種酒款特色。單杯價錢：＄140～＄240元之間，店內也有販售單瓶。

▲蘇維翁白酒 Beauchatel Sauvignon 產地：法國

做為當日嘗試酒款之中的首發，他是酸度最高的一支，第一口就是湧上鼻頭的酸勁，不過神奇的是，在下一秒，刺鼻酸氣竟隨著入喉的酒水緩緩化成一抹甘香，或許只有第一口是如此酸得入骨吧，即便初見面的印象不是太柔和，卻在一次又一次的碰撞之後，才發覺屬於他的好滋味。

推薦搭配料理：時蔬沙拉佐檸檬油醋醬，屬於十分清爽的開胃酒。

▲標竿夏多內Benchmark Chardonnay產地：澳洲

經過了Beauchatel Sauvignon的洗禮，後面幾支酒款的酸度，對我而言皆屬相當溫和。這支來自澳洲的 Chardonnay，喝來較為清爽滑順，擁有幾分淺淺酸度，整體而言是當天品到認為口味較淡的酒品，於是合適搭配一些重口味的料理。

推薦搭配料理：水牛瑪格麗特披薩、奶油蘑菇+佛卡夏。

▲大和甲州重疊氣泡酒choujou white 2產地：日本

酒單裡共有兩款日本產的葡萄酒，第一支便是來自山梨縣的重疊。一直著迷於日本的水果，特別是季節時的葡萄，總是特別大顆、多汁、香甜，不過始終沒有特別品過日本產的葡萄酒，這回在 BANCO 有機會嚐試，著實期待。重疊這支酒從外觀就長得特別有份量，而他的滋味也是，即便仍屬於偏酸的一方，卻多了幾分甜氣，隨著緩緩上升的氣泡，一同散開在唇齒之間，難以忘懷。

推薦搭配料理：低溫熟成雞肉、海鮮清炒類義大利麵，即便不是義式料理，也很適合搭配口味細緻的和食。

▲ 灰皮諾白酒Corte Giara Pinto Grigio產地：義大利

身為當天喜愛的酒款之一，灰皮諾的氣息是在甜與酸之間，拿捏到最恰好的味蕾。第一口是清淡如水，第二口是微微的酸，接下來盡是回甘的香氣，帶上幾分花與柑橘，散盡在入喉之前、唇齒與舌尖，他的清爽能化解不少本身口味較重、容易膩口的料理，比如水牛瑪格莉特披薩、明太子義大利麵，甚至是一碗紅而濃郁的義式海鮮湯，襯托出海的鮮度，同時保留了酒品本身的淨甜。

▲義式海鮮湯＄140元

▲月之小夜曲白葡萄酒Tsukuba no serenade white產地：日本

酒單中的第二款日本葡萄酒，也是當天較喜歡的酒品之一。擁有柔和香氣，與甜甜味蕾，有些浪漫、也很優雅，正如同酒名月之小夜曲，似乎是一款特別適合在晚上品的酒。雖是甜味較高的酒款，但在尾韻仍存留幾分酸度，順口溫和，適合搭配一些口味不屬清淡的料理，於我而言，也是相當適合單飲的酒款。

▲蜜斯嘉白酒Quimai Island Easter Moscato產地：智利

其實在喝到月之小夜曲時，就已感受到甜度的份量，於是感到好奇，剩下兩款甜度最高的酒，究竟擁有什麼樣的滋味？產地來自智利，酒莊位於中央大峽谷，在地中海氣候的影響之下，葡萄也顯得特別香甜。這便造就了蜜斯嘉白酒的甜味，在入喉之時，帶有幾分水梨與蜜桃氣息，同時融於淺淺的酒精之間。

推薦搭配料理：青蔥菇培根披薩，做餐前酒單飲也相當合適。

▲阿斯蒂氣泡酒Vallebo Asti NV產地：義大利

酒單中的末位，是一支看似香檳的氣泡甜白酒，緩緩倒出，細緻氣泡在杯裡翻騰，一面湧起一面散發著輕輕的蜂蜜甜香，還未入口，就先著迷於Asti的宜人氣息，果不其然，入喉之後的味蕾也是如此優美，穿梭於甜味之間的蜜香，成為這口氣泡酒最無可取代的優點，讓在場的女孩們為之著迷，更是一口接著一口的飲盡，回過頭來才發現，酒瓶早已見底。

推薦搭配料理，是BANCO的招牌甜點：布丁苦苦，這是當天最讓我驚喜的搭配，甜白氣泡酒遇上甜點，原以為會有幾分膩口，沒想到甜上加甜，反倒有如錦上添花，不僅沒有蓋去兩者本身的誘人甜度，更顯現出布丁苦苦的焦糖香氣，酒與甜點都有發揮的舞台，像是絕配一般，揮灑著各自的美好味蕾。

一頓餐配上一點小酒，似乎成為許多現代人的必要，特別是在聚餐時刻，多了酒精的微醺，也能讓這場餐敘變得更加歡愉。很喜歡這次 BANCO 大膽嘗試了不同酒款與料理的搭配，把傳統溫馨感十足的南義餐廳，頓時變成了也能微醺的餐酒館，而這天嘗試的每一支酒款也擁有不同特色，若是有機會，不妨以不同酒款佐餐，在酸甜與料理之間，享受味蕾碰撞。

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒

BANCO

地址：台北市松山區八德路三段108號（小巨蛋站4號出口）

電話：02-2579-4010

營業時間：週一 ~ 週日 : 11:30 ~ 21:00（最後點餐時間 20:30）

食癮，拾影

穿梭於繁忙卻活得慢悠的台北人。喜歡挖掘藏匿在城市裡、巷弄中、家門旁的秘密美食，熱愛探索擁有故事的角落。

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