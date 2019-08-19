點評：好多顏色！！！！

文、圖／萍子

近年食物吹起彩色風，有色雞排發燒，萍子推薦赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutlet，北車美食，位中山北路與北平東路交叉口，粉紅醒目大招牌，好吸睛，全台首創彩色風味雞排、有色雞排-赤雞雞排、酒鬼雞排、塔蘿雞排、猛毒雞排，不同口味多汁雞排最著名，厚實大片，天然食材獨家醃製，不用人工色素，加入炸雞堡及多款炸物、飲品、咖哩飯便當訂購外送，內用與外帶，距離近滿300元就外送，IG網美打卡名店，台北車站雞排推薦，雞排外送台北，雞排推薦台北、雞排排行榜、台北便宜雞排。





如何造訪 赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutlet 交通？搭乘台北捷運到「台北車站」下車，步行5分鐘，往中山北路與北平東路交叉口，即可抵達，轉角口邊間位置，想不注意都好難。地址：100台北市中正區中山北路一段42號。近捷運台北車站、善導寺站、台北車站、行政院附近。

斗大粉紅色系的招牌，加上又位於邊間，四面八方來往的人，想不注意到都好難，眼睛目光交會。

赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutlet 門口整個黑色玻璃透明門，轉角處另邊則是外帶區，站在門口，感受此雞排品牌非常有特色，這裡不只是一間雞排店，提供可內用座位區外，還可外帶，另面還有以前風靡一時的電子雞造型佈景讓人拍照打卡，重溫過往回憶，這樣會透露出萍子年齡阿。

想要內用，推開這玻璃門，即可入內，店內還提供涼快的冷氣，炎炎夏日，有冷氣吹，邊吹邊吃雞排好過癮又讓人滿足。

赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutlet 三角屋頂，繽紛多彩，以鮮明的黃色、粉紅色為主色系，充滿各種可愛療癒造型的雞逗趣圖樣，這些逗趣設計全出自店老闆巧思與巧手來裝潢，充滿了活力與生氣，給人一種清新活耀的形象，有別於一般炸物店。

不同於一般雞排店，特別設置用餐區，店內提供六、七張兩人圓桌，以及塑膠椅，充滿了ikea家具元素，結合工業風魅力，很好拍，繽紛多彩色，讓人多了活潑氣氛。

這裡營業時間：11：00～20：00，白天都可吃到雞排，吃雞排不再是宵夜場或晚餐才可吃到的選擇，讓等不急，又想趁熱吃炸雞排的朋友，可以坐下來好好細細品嚐。

跳脫傳統雞排店，只能外帶的方式，這裡能提供內用，對於喜歡內用吃美食的饕客，一大享受。加上雞排現炸現吃更美味，更讓人感動有這樣的內用空間，一炸好的雞排，馬上就可大口吃肉，滿足口慾。

緊鄰內用區旁，則是外帶點餐的窗口區，建議先來這裡點餐，點餐好，等幾分鐘，現點現炸，美味有色雞排飄香。

店家很用心，結合許多外送app合作廠商提供外送服務、街口支付線上點餐、KLOOK客路，若公司行號，距離近，滿300元就外送，可向店家洽詢，造福許多上班族可以訂購下午茶，吃雞排的好康福利。

詳細說明，現點現炸，所以需要等候，更期待這雞排美味飄香。

光看赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutlet 菜單介紹，繽紛多彩的品牌形象、室內設計，異曲同工之妙，雞排也是有如此繽紛多菜，每款顏色，每種雞排口味，風味都不同，創造全台首創彩色風味雞排品牌，天然食材製作，有色雞排價位70～75元／1片，台北便宜雞排推薦。

每款顏色風味，分別為：赤雞雞排70元（川香，可椒鹽、小辣、中辣、大辣選擇）、黃金雞排70元（經典口味，椒鹽、海苔、蒜香、鰹魚、檸檬、孜然、紐奧良）、橘嗑雞排70元（咖哩，薑黃皮）、酒鬼雞排70元（醉雞，竹炭皮）、塔蘿雞排75元（塔香，青醬皮）、猛毒雞排75元（義式香草口味）。

除了彩色雞排選擇外，還有咖哩飯、漢堡等多款選擇，價位都很實惠，飽滿超值，份量很大一個，讓你吃到飽飽飽。

嫩爆雞咖哩飯80元，提供便當訂購外送，自家熬煮多時的咖哩醬汁，搭配炸好酥脆的炸雞，以及花椰菜、玉米筍、脆薯，精緻可口上桌。

光看這碗嫩爆雞咖哩飯，非常豐富，飄出陣陣咖哩厚實香氣，讓飢腸轆轆都可胃口大開，不輸一般咖哩店製作的咖哩飯，讓人更推薦。

舀起米飯，粒粒分明飽滿米飯，與咖哩醬汁結合，米飯吸收咖哩香氣，讓米飯更濕潤帶有點口感，好好吃，一口米飯，一口咖哩，絕配阿。

咬下炸雞，脆脆外皮，裡頭多層juice的雞肉肉質，不軟爛，很有口感，沾著咖哩醬一起吃，兩種風味吃法，粉有層次。

吃雞排、吃咖哩飯，飲料不可或缺，也可提供購買，有經典紅茶25元、煎焙麥茶25元、茉香綠茶25元、罐裝可樂20元、冬瓜茶25元、罐裝雪碧20元提供，特別推薦煎焙麥茶，麥香風味，帶點甜味，搭配米飯與雞排吃，麥香香氣十足，更好喝。





重頭戲登場，來店內絕對不能錯過赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutlet 這彩色雞排，每種繽紛色彩，代表著每一種獨特風味，全出自店老闆用心研發，光看這彩色雞排就讓人想尖叫，好期待阿，拍照打卡絕對很有賣點，IG網美又可創造一股美食打卡話題性。

挑選4片推薦：赤雞雞排70元（川香，小辣）、酒鬼雞排70元（醉雞，竹炭皮）、塔蘿雞排75元（塔香，青醬皮）、猛毒雞排75元（香草，梔子花）。





先來介紹：塔蘿雞排75元（塔香，青醬皮），整個綠色，非常跳tone，原來這是用塔香，九層塔來製作的雞排，咬下會有濃郁的九層塔香氣，外皮用了酥炸粉、地瓜粉等漿調配，讓粉皮比較硬脆不軟，再裹薄粉，炸下這雞排，一整片雞排非常大片厚實，比臉還大片的雞排，一點都不浮誇。





猛毒雞排75元（香草），墨藍色呈現，讓人完全想到電影「猛毒」視覺畫面，命名真是有趣，色調很大膽，加入梔子花去製作外皮，純粹醃製出的香氣，外皮超香又脆，屬於薄脆皮口感，帶有淡淡檸檬味與香草香，很意外有清爽風味，是款充滿異國味、義式香草口味雞排款。





酒鬼雞排70元（醉雞，竹炭皮），你是否看過雞排是黑色呈現，這是用竹炭皮上色醃製，造就這黑色口感，完全跳脫你對於雞排的想像。





咬下一口酒鬼雞排，非常濃郁的多款中藥組成的獨特自然香氣，加上淡淡的酒味，喜歡中藥風味饕客，必選款，是別的地方吃不到的雞排款，非常獨特。





這款：赤雞雞排70元（川香，小辣），本店招牌，必吃款川香銷魂的粉紅雞排，以川香味為基底搭配獨門秘方醃製的雞肉，酥炸過後再撒上老闆親自研磨的椒鹽粉及辣粉提味增香。





咬下會聽到咔咔咔脆脆聲響，加上juice的肉汁，慢慢在嘴中流出，超級彈牙的嫩肉，跳脫一般雞胸肉製作雞排的乾柴，炸的非常有水準，散發麻辣火鍋的花椒香，愛吃辣首選款雞排風味。





不管哪一種風味的雞排，獨特點就是厚實大片，肉質多汁，每種雞排都有不同醃料，外皮不同色彩，不同口味，灑上不同醬料粉調味，直接單獨吃外皮，與搭配雞胸肉一起吃，多了兩種吃法與層次，味覺享受很不同，沒想到中正區好吃雞排出自這裡。





吃過赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutlet，讚不絕口，絕對會被列為雞排推薦台北美食、台北火車站雞排，每一款都好美味，最讚的是雞排的雞胸肉不會跟皮分離，黏的很緊實，可想見這用心與美味程度，加上表皮脆脆不油膩不軟爛口感，很天然獨特香氣，不油膩好吃雞排，更讓人一吃就愛上，雞排評比，並會列為十大雞排、雞排排行榜彩色雞排首選，若你也是雞排美食饕客，絕對別錯過了，快來現場品嚐吧，讓你絕對跟萍子一樣一吃成主顧，大大推薦，團購為上班族下午茶雞排首選。

赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutlet

電話：0223830428

地址：100台北市中正區中山北路一段42號（台北捷運「台北車站」下車，中山北路與北平東路交叉口，近捷運台北車站、善導寺站、台北車站、行政院）

營業時間：11：00～20：00

Upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！

本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。

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