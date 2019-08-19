ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

黑色、橘紅色都有！全台首創彩色「赤雞雞排」　還有嫩爆雞咖哩飯

Upssmile向上的微笑萍子 萍子

upssmile萍子（up’s smile向上微..

點評：好多顏色！！！！
ETtoday餓勢力

▲▼赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutle。（圖／萍子提供）

文、圖／萍子

近年食物吹起彩色風，有色雞排發燒，萍子推薦赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutlet，北車美食，位中山北路與北平東路交叉口，粉紅醒目大招牌，好吸睛，全台首創彩色風味雞排、有色雞排-赤雞雞排、酒鬼雞排、塔蘿雞排、猛毒雞排，不同口味多汁雞排最著名，厚實大片，天然食材獨家醃製，不用人工色素，加入炸雞堡及多款炸物、飲品、咖哩飯便當訂購外送，內用與外帶，距離近滿300元就外送，IG網美打卡名店，台北車站雞排推薦，雞排外送台北，雞排推薦台北、雞排排行榜、台北便宜雞排。

▲▼赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutle。（圖／萍子提供）

如何造訪 赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutlet 交通？搭乘台北捷運到「台北車站」下車，步行5分鐘，往中山北路與北平東路交叉口，即可抵達，轉角口邊間位置，想不注意都好難。地址：100台北市中正區中山北路一段42號。近捷運台北車站、善導寺站、台北車站、行政院附近。

▲▼赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutle。（圖／萍子提供）

斗大粉紅色系的招牌，加上又位於邊間，四面八方來往的人，想不注意到都好難，眼睛目光交會。

▲▼赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutle。（圖／萍子提供）

赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutlet 門口整個黑色玻璃透明門，轉角處另邊則是外帶區，站在門口，感受此雞排品牌非常有特色，這裡不只是一間雞排店，提供可內用座位區外，還可外帶，另面還有以前風靡一時的電子雞造型佈景讓人拍照打卡，重溫過往回憶，這樣會透露出萍子年齡阿。

▲▼赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutle。（圖／萍子提供）

想要內用，推開這玻璃門，即可入內，店內還提供涼快的冷氣，炎炎夏日，有冷氣吹，邊吹邊吃雞排好過癮又讓人滿足。

▲▼赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutle。（圖／萍子提供）

▲▼赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutle。（圖／萍子提供）

赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutlet 三角屋頂，繽紛多彩，以鮮明的黃色、粉紅色為主色系，充滿各種可愛療癒造型的雞逗趣圖樣，這些逗趣設計全出自店老闆巧思與巧手來裝潢，充滿了活力與生氣，給人一種清新活耀的形象，有別於一般炸物店。

▲▼赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutle。（圖／萍子提供）

不同於一般雞排店，特別設置用餐區，店內提供六、七張兩人圓桌，以及塑膠椅，充滿了ikea家具元素，結合工業風魅力，很好拍，繽紛多彩色，讓人多了活潑氣氛。

▲▼赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutle。（圖／萍子提供）

這裡營業時間：11：00～20：00，白天都可吃到雞排，吃雞排不再是宵夜場或晚餐才可吃到的選擇，讓等不急，又想趁熱吃炸雞排的朋友，可以坐下來好好細細品嚐。

▲▼赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutle。（圖／萍子提供）

▲▼赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutle。（圖／萍子提供）

跳脫傳統雞排店，只能外帶的方式，這裡能提供內用，對於喜歡內用吃美食的饕客，一大享受。加上雞排現炸現吃更美味，更讓人感動有這樣的內用空間，一炸好的雞排，馬上就可大口吃肉，滿足口慾。

▲▼赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutle。（圖／萍子提供）

緊鄰內用區旁，則是外帶點餐的窗口區，建議先來這裡點餐，點餐好，等幾分鐘，現點現炸，美味有色雞排飄香。

▲▼赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutle。（圖／萍子提供）

店家很用心，結合許多外送app合作廠商提供外送服務、街口支付線上點餐、KLOOK客路，若公司行號，距離近，滿300元就外送，可向店家洽詢，造福許多上班族可以訂購下午茶，吃雞排的好康福利。

▲▼赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutle。（圖／萍子提供）

詳細說明，現點現炸，所以需要等候，更期待這雞排美味飄香。

▲▼赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutle。（圖／萍子提供）

光看赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutlet 菜單介紹，繽紛多彩的品牌形象、室內設計，異曲同工之妙，雞排也是有如此繽紛多菜，每款顏色，每種雞排口味，風味都不同，創造全台首創彩色風味雞排品牌，天然食材製作，有色雞排價位70～75元／1片，台北便宜雞排推薦。

每款顏色風味，分別為：赤雞雞排70元（川香，可椒鹽、小辣、中辣、大辣選擇）、黃金雞排70元（經典口味，椒鹽、海苔、蒜香、鰹魚、檸檬、孜然、紐奧良）、橘嗑雞排70元（咖哩，薑黃皮）、酒鬼雞排70元（醉雞，竹炭皮）、塔蘿雞排75元（塔香，青醬皮）、猛毒雞排75元（義式香草口味）。

▲▼赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutle。（圖／萍子提供）

除了彩色雞排選擇外，還有咖哩飯、漢堡等多款選擇，價位都很實惠，飽滿超值，份量很大一個，讓你吃到飽飽飽。

▲▼赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutle。（圖／萍子提供）

嫩爆雞咖哩飯80元，提供便當訂購外送，自家熬煮多時的咖哩醬汁，搭配炸好酥脆的炸雞，以及花椰菜、玉米筍、脆薯，精緻可口上桌。

▲▼赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutle。（圖／萍子提供）

▲▼赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutle。（圖／萍子提供）

▲▼赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutle。（圖／萍子提供）

光看這碗嫩爆雞咖哩飯，非常豐富，飄出陣陣咖哩厚實香氣，讓飢腸轆轆都可胃口大開，不輸一般咖哩店製作的咖哩飯，讓人更推薦。

▲▼赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutle。（圖／萍子提供）

舀起米飯，粒粒分明飽滿米飯，與咖哩醬汁結合，米飯吸收咖哩香氣，讓米飯更濕潤帶有點口感，好好吃，一口米飯，一口咖哩，絕配阿。

▲▼赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutle。（圖／萍子提供）

咬下炸雞，脆脆外皮，裡頭多層juice的雞肉肉質，不軟爛，很有口感，沾著咖哩醬一起吃，兩種風味吃法，粉有層次。

▲▼赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutle。（圖／萍子提供）

吃雞排、吃咖哩飯，飲料不可或缺，也可提供購買，有經典紅茶25元、煎焙麥茶25元、茉香綠茶25元、罐裝可樂20元、冬瓜茶25元、罐裝雪碧20元提供，特別推薦煎焙麥茶，麥香風味，帶點甜味，搭配米飯與雞排吃，麥香香氣十足，更好喝。

▲▼赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutle。（圖／萍子提供）

重頭戲登場，來店內絕對不能錯過赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutlet 這彩色雞排，每種繽紛色彩，代表著每一種獨特風味，全出自店老闆用心研發，光看這彩色雞排就讓人想尖叫，好期待阿，拍照打卡絕對很有賣點，IG網美又可創造一股美食打卡話題性。

挑選4片推薦：赤雞雞排70元（川香，小辣）、酒鬼雞排70元（醉雞，竹炭皮）、塔蘿雞排75元（塔香，青醬皮）、猛毒雞排75元（香草，梔子花）。

▲▼赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutle。（圖／萍子提供）

先來介紹：塔蘿雞排75元（塔香，青醬皮），整個綠色，非常跳tone，原來這是用塔香，九層塔來製作的雞排，咬下會有濃郁的九層塔香氣，外皮用了酥炸粉、地瓜粉等漿調配，讓粉皮比較硬脆不軟，再裹薄粉，炸下這雞排，一整片雞排非常大片厚實，比臉還大片的雞排，一點都不浮誇。

▲▼赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutle。（圖／萍子提供）

猛毒雞排75元（香草），墨藍色呈現，讓人完全想到電影「猛毒」視覺畫面，命名真是有趣，色調很大膽，加入梔子花去製作外皮，純粹醃製出的香氣，外皮超香又脆，屬於薄脆皮口感，帶有淡淡檸檬味與香草香，很意外有清爽風味，是款充滿異國味、義式香草口味雞排款。

▲▼赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutle。（圖／萍子提供）

酒鬼雞排70元（醉雞，竹炭皮），你是否看過雞排是黑色呈現，這是用竹炭皮上色醃製，造就這黑色口感，完全跳脫你對於雞排的想像。

▲▼赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutle。（圖／萍子提供）

咬下一口酒鬼雞排，非常濃郁的多款中藥組成的獨特自然香氣，加上淡淡的酒味，喜歡中藥風味饕客，必選款，是別的地方吃不到的雞排款，非常獨特。

▲▼赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutle。（圖／萍子提供）

這款：赤雞雞排70元（川香，小辣），本店招牌，必吃款川香銷魂的粉紅雞排，以川香味為基底搭配獨門秘方醃製的雞肉，酥炸過後再撒上老闆親自研磨的椒鹽粉及辣粉提味增香。

▲▼赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutle。（圖／萍子提供）

咬下會聽到咔咔咔脆脆聲響，加上juice的肉汁，慢慢在嘴中流出，超級彈牙的嫩肉，跳脫一般雞胸肉製作雞排的乾柴，炸的非常有水準，散發麻辣火鍋的花椒香，愛吃辣首選款雞排風味。

▲▼赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutle。（圖／萍子提供）

不管哪一種風味的雞排，獨特點就是厚實大片，肉質多汁，每種雞排都有不同醃料，外皮不同色彩，不同口味，灑上不同醬料粉調味，直接單獨吃外皮，與搭配雞胸肉一起吃，多了兩種吃法與層次，味覺享受很不同，沒想到中正區好吃雞排出自這裡。

▲▼赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutle。（圖／萍子提供）

吃過赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutlet，讚不絕口，絕對會被列為雞排推薦台北美食、台北火車站雞排，每一款都好美味，最讚的是雞排的雞胸肉不會跟皮分離，黏的很緊實，可想見這用心與美味程度，加上表皮脆脆不油膩不軟爛口感，很天然獨特香氣，不油膩好吃雞排，更讓人一吃就愛上，雞排評比，並會列為十大雞排、雞排排行榜彩色雞排首選，若你也是雞排美食饕客，絕對別錯過了，快來現場品嚐吧，讓你絕對跟萍子一樣一吃成主顧，大大推薦，團購為上班族下午茶雞排首選。

赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutlet

電話：0223830428
地址：100台北市中正區中山北路一段42號（台北捷運「台北車站」下車，中山北路與北平東路交叉口，近捷運台北車站、善導寺站、台北車站、行政院）
營業時間：11：00～20：00

Upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！
本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。
熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。
部落格粉絲團IG

關鍵字： 赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutle 萍子 達人美食 美食情報 台北市美食 特色雞排 台北車站周邊美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

推薦閱讀

貓奴必訪！台北超療癒貓咪早午餐廳　店貓陪你慵懶一整天

台北日系鄉村風網美餐廳　夢幻白馬、蒂芬妮色廚房超唯美

宜蘭隱藏版文青工業風咖啡館　威士忌酒瓶裝的是冰滴咖啡！

法鬥在拿鐵裡泡澡！苗栗玻璃貨櫃屋餐廳　隱身山林間超唯美

台北歐式鄉村咖啡廳冰沙有整塊芒果

超羨慕！豐原女旅遊發票抽中千萬豪宅

經典三星蔥芝士鴨真的好宜蘭！

捷運5分鐘！圓山兒童樂園再開放

黑色、紅色都有！全台首創彩色雞排

心靈和肌膚　雙重閃亮亮溫泉之旅

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台南最難訂的爆紅餐廳之一！

太魯閣熱門步道曾是掉腦袋神祕谷

桃園森林秘境餐廳盪鞦韆賞夢幻埤塘

比壽司便宜！台中迴轉火鍋1盤18元

釜山最新！韓國首座高空腳踏車開幕

米蘭傳奇甜點COVA八月底結束營業

高雄鮮乳牧場直營飲料店必喝芋頭牛奶

超萌！8公尺太空史努比現身高雄

獨／絕美「圓形雙虹」鯉魚潭現蹤！

專人幫你烤！嘉義質感飯店爽嗑和牛

熱門行程

最新新聞更多

台北歐式鄉村咖啡廳冰沙有整塊芒果

超羨慕！豐原女旅遊發票抽中千萬豪宅

經典三星蔥芝士鴨真的好宜蘭！

捷運5分鐘！圓山兒童樂園再開放

黑色、紅色都有！全台首創彩色雞排

心靈和肌膚　雙重閃亮亮溫泉之旅

免燒腦！捷運紅線上「3處美拍亮點」

釜山自由行景點、交通懶人包

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366