Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：看了好想去啊～

文、圖／滿分的旅遊札記

宜蘭員山最不秘密的小秘境「望龍埤」，佔地寬廣，來訪搭車停車都方便。沿著埤塘漫遊，能欣賞療癒的山光水色。望龍埤湖水碧綠，放眼望去好似抹茶湖，而花田村同時也是下一站幸福的拍攝場景。來訪觀景的旅人也能到花田村閒坐下午茶唷！

宜蘭是假期旅人熱愛來訪的縣市之一，不僅觀光工廠豐富，大自然的景點也很多，這次滿分旅行玩宜蘭，來到員山望龍埤，印象中4-5年前滿分就和Kevin曾經來過，這次再訪，算是重遊宜蘭在地的美景啦！望龍埤入口處設有大型停車場，停車很方便。若搭車的朋友，可搭台灣好行755線於望龍埤下車唷～

當天來望龍埤遊玩的旅人也不少，一開始停好車，還不知道該往哪走。其實很簡單，跟著人群走就不會錯了。當然停車場也有提供望龍埤的路線指標啦！抵達望龍埤，第一件事就是和地標取景，而背景就是宜蘭唯美的山水景緻啦！別小看望龍埤的地標，拍照是要排隊的耶～

接下來，咱們沿著環埤步道漫遊散步，當日天氣涼爽，不時有微風吹拂。滿分與Kevin就這樣自在的賞景好愜意，而望龍埤的埤塘美景也確實相當迷人，不僅壯麗的山頭碧綠，就連埤塘都很綠，滿分甚至覺得望龍埤好像一大碗的抹茶湯呢！

跟著步道，我們來到望龍埤亮點的紅色小橋，滿分特別喜歡這個角度拍攝的美景，在綠意盎然的大自然中，多了座橋墩，讓人覺得格外有詩意，也有日本的味道。

愛拍照的滿分，當天還特別跑上橋面，讓Kevin幫滿分拍一幅屬於滿分的山水畫面。上圖作品滿分好喜歡，背景是綠色山頭，前景是碧綠湖水，還有鴛鴦在埤塘裡悠遊。一張美圖，就能把大自然的生態都記錄了。

滿分站在望龍埤的橋面上，望出去的湖景更美，感覺整座望龍埤都被山層所包圍，而望龍埤就像是山層中的秘密仙境。埤塘生態池也相當豐富，可見白鴨鴛鴦同游，感覺這群動物們在這裡也過的很自在呢！

通過長長的埤塘紅橋，我們來到望龍亭，此時的太陽公公也出來露臉了，滿分的臉頰被太陽曬得又紅又熱，這個時候坐在望龍亭乘涼最適合不過啦！仔細看乘涼上的對聯，是不是也格外有詩意呢～

正賞滿分準備走望龍埤湖上的觀景步道時，這才發現，埤塘週邊的木棧步道目前正在施工中，改善工程施工日期為108／06／27～108／10／24。

由於望龍埤的觀景木棧站施工中未開放，滿分只好退而求其次的在旁邊的木椅上取景。其實能有望龍埤和壯麗山層當背景，坐在望龍埤的哪一個角落，拍起來都很美唷～

望龍埤|空拍美景

由於當天望龍埤的觀景木棧道不能行走，Kevin再次請出空拍機，代替我們步行勘景。空拍下的望龍埤真的超級美，埤塘湖畔有夠綠，用高空視角欣賞望龍埤，滿分覺得根本是座抹茶湖。原來滿分當天停留的地方是望龍埤中間的小島，旅人是透過兩旁的小橋與木棧道才能登上小島滴。

Kevin空拍之餘，也不忘為我們紀錄足跡，望龍埤島上的涼亭風光也很漂亮呢！當日登島的人潮不多，小小的包場一下。

花田村

欣賞完唯美的望龍埤埤塘的美景，咱們持續步行，來到了花田村。傳統古色古香的建築，好有鄉村的味道花田村同時也是下一站幸福的拍攝場景，當時偶像劇播出後，望龍埤也因此而爆紅。大家都想到藝人來過的地方走走玩拍，不過，花田村其實佔地真的不大，主要就是這座古厝花田村咖啡館，朋友來訪，可以來這裡下午茶。由於滿分當時是吃飽才訪，就沒在這停留了。

花田村咖啡館旁也有其他店家，有餐廳咖啡館，也有購買伴手禮的小攤販。

準備回程前，滿分發現了望龍埤誌，這裡介紹了望龍埤休閒園區的由來，將湖景取名為望龍，有祈求雲雨滋生之意。對於望龍埤來原有興趣的朋友，也可詳讀唷～

離開時，想說來去另一個木棧道入口碰碰運氣，看是不是僅有部份路段在施工維修，因為望龍埤的木棧道，有一條是登山步道，可以從高處眺望整個望龍埤唷！結果原來整個望龍埤的木棧道都封閉了，只剩下角落處的觀湖平台可以走進去，這一面的觀湖平台可以跳望埤塘上的紅橋呢～

美拍取景時，滿分發現原來這裡也有落羽松，座落在望龍埤旁，還是一整排滴！滿分覺得超美～不過，當天這條落羽松大道人潮不多，可能是因為登山木棧道施工維修的關係吧！想必待落羽松轉色時期，望龍埤一定更美啦～

滿分當天和Kevin在望龍埤玩拍的很愉悅，望龍埤大自然美景療癒，如秘境般讓人忘憂。滿分特別喜歡走在橋上眺望碧綠埤塘的感受，當然空拍下望龍埤的畫面，才更令人震撼。望龍埤雖然說佔地寬敞，但因部份步道施工，所以滿分此行僅繞半湖，再到花田村踩點，來回散步走遊，大約花一個小時左右吧！宜蘭很美的大自然美景，值得旅人一遊，滿分的美景美圖，就在這裡簡單分享囉～

望龍埤

地址： 宜蘭縣員山鄉枕山村坡城路18-6號

時間：24小時開放