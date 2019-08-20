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入口即化！五分埔隱藏版「油亮魯肉飯」　還有香濃排骨酥湯

Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡..

點評：油油亮亮的滷肉飯光是用看的就很好ㄘ
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▲▼台北五分埔 魯肉飯 排骨酥湯 米糕。（圖／Wisely拍拍照寫寫字 提供）

文、圖／Wisely拍拍照寫寫字

雖然來此用餐是臨時起意，但是之前就曾聽聞過這家【五分埔魯肉飯】，有著味道不輸給米其林等級華西街「小王清湯瓜仔肉」的美味！而且價格不貴選擇也多，就連自家的「排骨酥湯」味道也很不錯，所以當日剛好路過就去嚐看看…

▲▼台北五分埔 魯肉飯 排骨酥湯 米糕。（圖／Wisely拍拍照寫寫字 提供）

▲▼台北五分埔 魯肉飯 排骨酥湯 米糕。（圖／Wisely拍拍照寫寫字 提供）

店家本身就在台北信義區五分埔服飾商圈松山路149巷的正對面，相距『捷運後山埤站』的3號出口不到五分鐘的步程；紅黑相間的招牌很顯眼，其實滿好找的。

▲▼台北五分埔 魯肉飯 排骨酥湯 米糕。（圖／Wisely拍拍照寫寫字 提供）

▲▼台北五分埔 魯肉飯 排骨酥湯 米糕。（圖／Wisely拍拍照寫寫字 提供）

內部空間不算很大，在拿了內用菜單找好座位填寫完後，就等上菜品嚐再結帳。餐具採自助式取用，桌上有提供醬料可調味，整體環境算是滿乾淨的～

▲▼台北五分埔 魯肉飯 排骨酥湯 米糕。（圖／Wisely拍拍照寫寫字 提供）

▲▼台北五分埔 魯肉飯 排骨酥湯 米糕。（圖／Wisely拍拍照寫寫字 提供）

價格部份我覺算是滿平實的，大都是銅板價格，簡單吃飯算是百元有找…

▲▼台北五分埔 魯肉飯 排骨酥湯 米糕。（圖／Wisely拍拍照寫寫字 提供）

▲▼台北五分埔 魯肉飯 排骨酥湯 米糕。（圖／Wisely拍拍照寫寫字 提供）

小菜點了「魯白菜NT35」與「油豆腐NT35」來吃，味道上感覺有點偏鹹，不過份量算是多而且入味，個人覺得油豆腐比較超值，忘了點滷蛋吃有點可惜！

▲▼台北五分埔 魯肉飯 排骨酥湯 米糕。（圖／Wisely拍拍照寫寫字 提供）

他們的「排骨酥湯NT50」也是一大亮點，味道上很濃郁沒有特別再加湯水稀釋，所以看起來感覺會比較小碗，不過裡頭的冬瓜與排骨都燉煮的很軟爛。我個人其實很喜歡這種老味道，跟西門町『楊記排骨酥』相比，這家的味道比較維持傳統的特色，加點香菜或是再撒點胡椒粉都很不錯…

▲▼台北五分埔 魯肉飯 排骨酥湯 米糕。（圖／Wisely拍拍照寫寫字 提供）

▲▼台北五分埔 魯肉飯 排骨酥湯 米糕。（圖／Wisely拍拍照寫寫字 提供）

主打的「魯肉飯（小）NT25」我覺得很OK，本身黑金油亮的魯肉飯很誘人，嚐起來不會覺得油膩且鹹香適中；跟「小王清湯瓜仔肉」相比較，我覺得只有在米飯上偏乾略輸了一點，但是加入魚鬆加料後，又會覺得超值許多，並且相當對味呢！

五分埔魯肉飯館

地址：台北市信義區松山路152號
電話：0918 653 835
時間：11:00-23:00

Wisely
一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
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