鰻魚控開吃了！這3家鰻魚飯店專賣店都來自日本



▲淋上醬汁的鰻魚。（圖／記者黃士原攝）



記者黃士原／台北報導

由日本東京鰻魚老舖監製的「鰻重總本家」，8月17日正式開幕，首店選在集客力高的MITSUI OUTLET PARK林口，除了鰻重總本家之外，登台的日本鰻魚飯店專賣店還有江戶川鰻魚飯店與小倉屋，對於喜歡鰻魚飯的朋友可別錯過這3家。





▲鰻重總本家的特製炭燒鰻重御膳(特大)，售價780元。（圖／記者黃士原攝）

鰻重總本家

看準台灣市場龐大的日本料理商機，由日本東京鰻魚老舖監製的「鰻重總本家」，8月17日正式開幕，首店選在集客力高的MITSUI OUTLET PARK林口。鰻重總本家的鰻魚滋味採用正統關東風味製作而成，先蒸後烤的手法會讓鰻魚口感比較鬆軟，而在炭火翻烤時會重複刷上醬汁3次，讓醬汁能夠更入味，提升鰻魚飯香氣。至於鰻魚醬汁，選用來自日本直送醬油來製作。另外，出汁(日式高湯)是每日早晨於店裡用嚴選昆布與柴魚熬製而成。

鰻重總本家裡所使用的鰻魚來自台灣高屏地區在地養殖的鰻魚，以一尾平均180至200公克的標準，來保障魚皮與魚肉品質，及避免魚刺過粗而影響口感。米飯則是由80年老鋪根岸官川第三代店主挑選在台灣產的越光米，他說這款越光米很適合搭配鰻魚飯。

鰻重總本家

地址：新北市林口區文化三路一段356號2樓美食街





▲江戶川鰻魚飯的鰻重(大)，480元。（圖／記者黃士原攝）



江戶川鰻魚飯

日本近鐵集團旗下的知名鰻魚料理店「江戶川」正式插旗台灣，江戶川於京都創業至今60餘年，京都、大阪、奈良、兵庫、福岡都有分店，雖然分店都在關西為主，但因為當初是跟東京的江戶川學習技藝，因為鰻魚料理方法是遵從日本關東地區的傳統烹調技術，先烤再蒸過後再燒烤的「鬆軟江戶燒鰻魚」。

江戶川鰻魚料理方式是將鰻魚從背部剖開後，不添加任何調味料直接燒烤，烤完後送入蒸鍋以去除多餘油脂，最後再沾醬烤至金黃色，特色是鰻魚口感鬆軟好入口，油份不多較為健康。而所使用的的鰻魚為當天宰殺。

近鐵餐飲 鰻 江戶川 台北中山店

地點：台北市中山區中山北路一段105巷14號





▲小倉屋鰻重。（圖／記者黃士原攝）



小倉屋

小倉屋鰻魚料理承襲田舍庵關西流派的技法，從魚腹剖面、使用長鐵籤串，並在皮肉比例約3:7處下籤串。同時，田舍庵第三代傳人緒方弘還融入自身鑽研的心得，研究出屬於自創一格的田舍庵烤鰻技法，捨棄烹蒸流程，鰻魚由生烤到全熟的全火烤，但中途會進行3次澆水降溫，主要因鰻魚頭尾等位置有後薄差異，過程中需隨時移動並過水降溫，以達均勻受熱效果。在燒烤過程中同時分3次淋上由小倉屋獨特鰻醬。

在鰻魚食材挑選上也有自己的一套方式，小倉屋於鹿港擁有特級養鰻場，嚴選入池的鰻魚為台灣國內高專養鰻業者提供，且品種為日本鰻(日本原生種)。而鰻魚入池後，經過反覆的試食，除了有足夠空間，也確保徹底的水質控制、給予適當的飼料及每日細心照料，以培養出最好的鰻魚品質。

地址：台北市大安區光復南路280巷27號

電話：02 2721 8555