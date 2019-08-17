超狂吃到飽！台北巷弄「韓式烤肉+6樣現做韓食」無限量供應

▲小豬樂石在台北內湖的巷弄裡。

記者徐溱謐／台北報導、攝影

韓流在台灣引領風騷，韓式料理也越加受到消費者歡迎，尤其韓式烤肉更是許多「肉食族」的最愛。「小豬樂石」位於台北內湖的社區巷弄裡，是一間韓式烤肉吃到飽的餐廳，除了牛豬2種肉品外，還有海鮮煎餅、韓式炸雞、辣炒年糕等6樣熟食吃到飽，全都現點現做，讓客人可以吃到熱騰騰的食物。

▲照燒口味和辣年糕口味的韓式炸雞也可以吃到飽。

台灣的韓式烤肉店很少採吃到飽的消費形式，更別說連小菜和各式經典韓式料理全都一價全包，但小豬樂石也沒有因此降低品質，店裡所有的器材、設備和碗筷全都從韓國買，餐點品質和擺盤也都比照單點店的水準，老闆黃揚文透露，「我、店長和主廚每2個月左右就會去一趟韓國考察，看看他們最新的流行趨勢。」

▲店裡的器材、設備和碗筷都是從韓國買回來的。

店裡的吃到飽分為豬肉吃到飽和牛豬吃到飽2種，光是豬肉就有黃金豬排、豬前腿肉、梅花豬肉和豬五花肉等，其中梅花豬和豬五花還可以選擇原味或用店裡自製的秘醬醃過的豬肉；牛肉則有美國牛培根、美國頂級牛背肩、美國頂級胸腹肉和北美板腱牛排等，吃烤肉還會附上一鍋熬煮8小時湯頭濃郁的牛尾湯。

▲選擇牛豬吃到飽可以無限享用各種部位的牛肉和豬肉。

▲牛尾湯經過8小時的熬煮，湯頭非常濃郁。

除了優質的肉品外，無限供應的熟食也是店裡一大特色，選擇豬肉吃到飽的客人可以無限享用韓式炸雞、噗坑巴（韓式炒飯）、麻藥飯糰和辣炒年糕等4種韓式料理，選擇牛豬吃到飽的客人除了以上4種外，還可以吃到韓式蒸蛋和店裡的招牌菜色海鮮煎餅共6種韓式料理，全部都是現點現做。

▲店裡的招牌海鮮煎餅也是無限量供應。

如果這麼豐富的菜色依然滿足不了韓食控們，吃到飽的方案也有專屬的加價購優惠，美國骰子牛、韓式水冷麵／乾麵、起司蛋捲、美國牛肋條和韓式海鮮炒泡麵等5樣單點價格近300的餐點只要99元就能吃得到。

▲▼單點價格近300元的美國牛肋條和美國骰子牛只要加價99元。

店長施怡君透露，店裡看得見得所有食物都是由原始食材製作而成的，主廚每天親自醃泡菜、海帶絲，就連店裡的所有醬料、湯頭等，也都是自己調配的，「開幕之前我曾經一天吃超過20片海鮮煎餅，最後才試出這個組合。」海鮮煎餅裡有蝦仁、花枝和淡菜，吃起來外酥內軟，難怪會變成每桌客人必點的招牌。