炙燒鮭魚變火鍋料！食焱廠把餐桌當實驗室　石狩鍋吃3種頂級海鮮

▲食焱廠以「創新實驗」精神研發創意火鍋，店裡也以實驗器材裝飾。

記者徐溱謐／台北報導、攝影

西門町一直是國際旅客最愛的旅遊勝地，創意鍋物料理食焱廠昆明店在今年7月開始試營運，預計8/15將正式開幕，以「創新實驗」的精神獨家研發5種世界各國的火鍋口味，甚至將生食級鮭魚炙燒作為火鍋料，新鮮又有獨特炙烤香氣，非常與眾不同。

▲店員桌邊服務炒香湯頭的調味。

石狩鍋是北海道的特色鄉土火鍋，在台灣的火鍋店並不是很常見，也是食焱廠最特別的創意鍋物，日本傳統的做法會以白菜、洋蔥加上味噌和牛奶調味，食焱廠的石狩鍋使用石頭火鍋，開鍋前先用味噌和洋蔥炒香，再加入牛奶和高湯調味，湯頭味道濃郁，口味層次豐富。

▲日本石狩鍋以洋蔥、味噌和牛奶製作湯頭。

▲石狩鍋有3種上等海鮮和雞腿丁。

台灣石頭鍋在開鍋前有桌邊服務，店員會先用黑麻油、沙茶和洋蔥炒肉品，再加入高湯變成香氣十足湯頭；四川麻辣鍋的特色在於店家自製的滷味拼盤；韓式部隊鍋以豐盛為其特點，配料十分豐富；泰式酸辣鍋則是以海鮮為主的鍋物。

▲石頭火鍋是台灣常見的火鍋口味。

▲台灣石頭鍋的火鍋料盤。

除了創意鍋物外，店裡的肉品和海鮮也都非常用心，肉品完全沒有使用組合肉，就連雞腿肉都是切塊的雞腿丁，牛肉100%使用美國牛，獲美牛協會「美旗林」認證；海鮮則是和漁船合作，偶爾有船釣鮮魚限時限量供應，還獨創將生食級的炙燒鮭魚放入火鍋裡，炙燒過後的鮭魚香氣更明顯，還帶著燒烤過獨有的味道，吃起來新鮮又美味。

▲店裡的牛肉都是高品質的美國牛。

食焱廠的首店位於微風南京，主要客群為上班族，主打一個人也能享用且快速方便的單身鍋，因為店裡非常強調用食材玩創意的實驗精神，因此取名為和實驗場同音的「食焱廠」，店裡的容器和設計也以實驗室為發想，融入許多量杯、實驗架等元素。

▲將實驗室的器材和元素搬進餐廳。

▲蔬菜裝在試管裡非常可愛。

昆明店延續這股創新的概念，店內裝潢擺入了實驗室常見的器材，同時更進一步推出5款獨家的世界各國的口味鍋物，包括台灣石頭鍋、四川麻辣鍋、韓式部隊鍋、泰式酸辣鍋和最特別的日式石狩鍋，以創意鍋物吸引台灣的消費者和國外的旅客。

▼店內裝潢溫馨舒適。