多看夕陽一眼　台中高美濕地末班公車17日起延後20分發車

▲▼市政府為了讓遊客多欣賞夕陽，末班公車將延後20分發車。（圖／台中市觀光旅遊網）

記者鄧木卿／台中報導

台中市高美濕地被國際旅遊網站評為一生必到景點之一，台中市政府為了讓遊客更多時間欣賞夕陽美景，目前309路公車末班發車時間是晚上7點16分，17日起將延後20分，也就是7點36分，遊客不妨多加利用。

交通局長葉昭甫表示，高美濕地為台中市旅遊的熱門景點，以往只有111、178及179路公車行經高美溼地，為了解決該景點的聯外交通問題，近年來已陸續新闢309路「台中車站-高美濕地」、655路「高鐵台中站-高美濕地」及688路「清水車站-高美濕地」，讓民眾搭國道客運、台鐵及高鐵到達台中市區後，轉乘市公車快速到達高美濕地。

葉昭甫指出，309路通車初期已請客運業者將末班車延後至晚上7點10分發車，從梧棲觀光漁港出發，大約7點16分會到達高美濕地，但是不少民眾反映觀賞完落日餘暉後，常常來不及搭上末班車，因此為了讓民眾盡情欣賞夕陽美景後，有足夠時間步行至公車站，再次協調業者，自17日起309路末班車，延後20分也就是7點30分發車，抵達高美濕地大約是7點36分。

交通局補充說明，高美濕地交通管制已從7月13日起，逢例假日下午2點至晚上8點，美堤街禁止汽機車進入，車輛可停放在第一及第二停車場，現場有接駁車載至高美濕地木棧道，車程約5至10分鐘，民眾可多加利用。