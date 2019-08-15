郵遞區號最後一碼地在這！金針花「6大秘密」揭曉...你知幾個？

點評：原來富里鄉的郵遞區號是台灣郵遞區號的最後一碼！



▲從8月底開始至9月中旬將會是金針花最美的時候。（圖／旅遊達人陳志東提供，下同，請勿任意翻攝以免侵權）



記者周姈姈／綜合報導

該訂車票了！花東最浪漫的金針花季已經開跑，旅遊達人陳志東就在粉專上分享目前的花況，預估從8月25日到9月中旬將會是金針花最美的時候；另外，陳志東也分享關於金針花的6個小故事，原來花蓮富里鄉剛好是郵遞區號的最後一碼，也就是說，如果旅客至六十石山賞金針，就可以說自己踏上台灣郵遞區號的最後一碼地，是不是很浪漫呢？

6個有關金針花的小故事：

1.花東金針3大區、花蓮富里六十石山、花蓮玉里赤科山以及台東太麻里金針山，到底該去哪個？陳志東表示，「都行！」若是硬要比差別，六十山較可見開闊景觀、晨昏美景、山頭雲瀑與壯闊，赤科山雖然也有壯闊，但更多是峰迴路轉的小家碧玉與轉角看見桃花源的驚喜。

至於太麻里，則是有壯闊、秀麗以及山海景觀。其實這3個地方都很美，只要花期對了就都不會失望。

2.台灣郵遞區號數字最小是台北中正區100，數字最大則是花蓮富里983，也就是說，如果前往富里鄉的六十石山，就可以說自己「踏上台灣郵遞區號最後一碼地」。



▲花蓮富里鄉的郵遞區號是983，為台灣郵遞區號的最後一碼。



3.關於金針的收購價，陳志東說，前2年的相關數字為新鮮金針每斤收購價35元，曬乾後末端售價分成日曬、機器烘乾、有機和含有二氧化硫等等，每斤約300～600元不等。

工讀生打工採金針工資依重量計算每斤賺17元，包吃包住包三餐，手腳快的每天採100斤可賺1700元，魯肉腳每天大概只能採30斤賺500元，而且很快會因太肉腳而被農民請下山。

4.花東3大金針產區幾乎都是民國47年87水災後西部移民前來開發而成，主要來自嘉義梅山或彰化等地，旅客若是有機會能跟老農夫聊聊，問問當年開發荒地的辛酸史。



▲金針在還沒開花之前才有採收價值，若是開花後就會變成一日美人。（圖／記者陳詩璧攝）



5.其實金針在還沒開花之前才有採收價值，若是開花後就會變成「一日美人」，早上開花、晚上凋謝。陳志東提及，農民會放任金針花開源自於20年前二氧化硫添加過量導致產業危機並因轉型觀光而重生，美麗背後是農民的汗水與生計，別採花或踩花，也可以喝點湯或買點特產活絡一下經濟。

6.花東金針花區都在約海拔1000公尺上下的山區，只要沒太陽就會涼、傍晚有風就會冷，因此陳志東提醒，前往賞金針時記得帶一件薄外套禦寒兼防紫外線。