直擊！花蓮赤科山金針花海已開七成　月底進入最美時刻

▲花蓮赤科山金針花。（圖／asiafriend亞洲朋友臉書專頁提供，請勿隨意翻攝）

記者蔡玟君／台北報導

花蓮一年一度金針花季已經開跑，許多人最關心的就是目前最新花況，何時才是最佳賞花時刻。根據臉書專頁「asiafriend亞洲朋友」表示，目前赤科山已花開7成，當地人表示，預計月底就會進入最美賞花時刻。

▲赤科山金針花目前約七成開。（圖／siafriend亞洲朋友臉書專頁提供，請勿隨意翻攝）

花蓮擁有全台面積最廣的金針花栽種面積，每到8、9月，六十石山與赤科山就能欣賞宛如天使花毯般的金針花海，是每年暑假花東賞花盛事。臉書專頁「asiafriend亞洲朋友」於14日實際上赤科山賞花，根據當地人表示，目前已花開7成，已可看見一朵朵金針號角沿著山坡起伏綻放，在陽光下閃閃發亮，僅七成開的美景就讓美得讓人屏息。該臉書專頁也特別推薦一定要走到石龜處，可說是赤科山最佳賞花視角。

▲花蓮赤科山金針花預計月底進入最美賞花時刻。（圖／siafriend亞洲朋友臉書專頁提供，請勿隨意翻攝）

今年六十石山與赤科山金針花季將從8月3日至9月15日為止，赤科山搭配地勢，以「遊赤柯 針趣味」為主題，主打賞花農遊專車，賞花之餘，還走訪賞花秘境，以及體驗手洗愛玉，並體驗最有深度的稻鎮，欣賞赤科山獨有的農家風情。

為賞花方便，目前上赤科山有交通管制措施，包括全線禁止甲、乙類客車行駛赤科山，以及開放9人座（含）以下小客車及機車上山，提醒旅客留意。