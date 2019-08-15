「吃飽沒」美食外送平台結束營運　網友：不要拋棄偏遠地區



▲「吃飽沒」美食外送平台結束營運。（圖／截自吃飽沒APP）



記者黃士原／台北報導

服務新北市地區為主的美食外送平台「吃飽沒」15日無預警結束營運，這消息來得突然，在臉書社團引起討論，也有網友在「吃飽沒」官方臉書專頁留言「不要拋棄偏遠地區的民眾啊」。

「吃飽沒」外送地區包含三重、新莊、蘆洲、北投、淡水、板橋、中永和、土城、新店、汐止、樹林、五股、泰山、林口及龜山，其中淡水、五股與林口等地是二大外送平台沒有涵蓋的範圍，因此「吃飽沒」傳出結束營運，讓五股的網友大聲哀號，有網友說「偏遠地區外送的唯一選擇，不要拋棄偏遠地區的民眾啊」，也有網友說「難過，吃飽沒服務不錯耶，第一個使用的外送平台」，還有店家到官方臉書專頁留言「真的假的，我靠你們做了不少客人。」

也有店家貼出「吃飽沒」給店家資訊，指出即刻起停止平台服務，並且結束店家訂單費用，預計8月21日撥款完成，若有問題請於8月23日前透過Line與平台聯絡。吃飽沒也指出，Line的回覆帳號將於8月31日關閉。

「吃飽沒」美食外送在2018年推出，創辦人洪廣禮曾任台灣HP服務事業群總經理、104人力銀行總經理，創立「吃飽沒」原因是前往上海時發現餐廳外送服務發展成熟。在「吃飽沒」官網的介紹，平台主打利潤分享低服務費打出口碑、APP介面符合華人習慣、24小時營業不打烊。

對於結束營運，「吃飽沒」表示，感謝大家在這些日子以來對平台的支持與肯定，平台致力於推動台灣的平價美食外送，但是「吃飽沒」還太微小，不足以改變整個價值體系，只能在此揮別，希望未來會更美好。