沙漠中奢華帳篷　安縵酒店3座頂級度假村2023年進軍中東市場

▲安縵酒店集團2023年將在AlUla打造三座頂級度假村。（圖／安縵酒店集團提供）



記者陳涵茵／綜合報導

安縵酒店集團（Aman）是世界級的奢華度假村品牌，酒店風格大多座落在遠離城市喧囂的天然環境裡，分佈在全球多達20幾個國家，主攻金字塔頂端客群，如今更宣布將於2023年在沙特阿拉伯王國首次亮相，沙漠之都AlUla將出現3座頂級度假村，首度進軍中東地區。

安縵集團以開拓精神著稱，飯店總是座落於人煙稀少的絕美景觀中，此三座度假勝村也不例外，集團表示將挑選一處能挖掘沙特阿拉伯王國新面貌的絕佳地點。AlUla面積廣達22,561平方公里，擁有綠洲山谷、高聳砂岩山脈美景，和古老的文化遺址，可追溯到數千年前的Lihyan和納巴泰（Nabataean）王國統治時期。

▲AlUla擁有美麗的沙漠以及砂岩山脈景觀。



AlUla最具知名度的遺址是沙特阿拉伯第一個列入聯合國教科文組織世界遺產地的黑格拉（Hegra）。黑格拉古城佔地52公頃，由城牆環繞，其歷史可以追溯到公元前2世紀，曾是納巴泰王國的主要南部城市，這裡有100多座保存完好的墓葬，外牆由城外露出地面的砂岩雕砌而成，值得旅人細細探訪。

安縵酒店集團與沙特阿拉伯文化大臣、AlUla皇家委員會主席親王殿下簽下合作協議，安縵正式進駐沙特阿拉伯和中東地區。2023年的開發項目包括一座與自然融為一體的帳篷營地、一座靠近AlUla壯觀遺產地的宏麗度假村；第三座度假村坐落的位置宛如仙境，是牧場風格的沙漠度假勝地。

第一處安縵度假村位於泰國普吉島的Amanpuri，此後先後在不丹、柬埔寨、法國、希臘、印度、意大利、摩洛哥、日本、菲律賓、美國和越南等地建立了34處酒店和度假村。集團主席兼首席執行官Vladislav Doronin表示：「隨着AlUla的開發，安縵酒店集團位於聯合國教科文組織遺產地及其附近的度假村將達到10處，帶領賓客尋求嶄新的目的地和不同體驗。」