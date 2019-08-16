10→100歲都會這技能！印尼「屎味稻草屋」走進700年前風景





▲踏進印尼龍目島的Sade Village，彷彿穿越時空，回到住民700年前的生活樣貌。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／印尼報導、攝影

踏進印尼龍目島的Sade Village，彷彿穿越時空，回到當地原住民700年前的生活樣貌：農耕、編織、居住在沒有電的稻草屋，這樣的生活方式與現代社會格格不入，卻真實存在這個角落。

▲當地嚮導Seman說，村落歷經15個世代、700年洗禮，至今仍有150戶，約700人居住於此。

印尼的Sade Village距離龍目島機場約20分車程，當地嚮導Seman說，村落歷經15個世代、700年洗禮，至今仍有150戶，約700人居住於此，大多數居民以農業維生，村內約有20位婦女擅長傳統編織，從10歲的女孩，到100歲的老奶奶，都靠著傳統織布機或純手工完成一件件不同花色的織品，也象徵族人的心血結晶。

▲村內約有20位婦女擅長傳統編織，可以買到各式花色的織品。

看著100歲老奶奶，眼眶留著不知是目油還是眼淚，拿著織布向遊客們兜售；10多歲的女孩，在還沒青春期的階段，就要被迫成長，嫁人前將必備的「技能」訓練起來，透過薑黃等當地食材為布料染色，發想出不同的圖樣，大約一個月才能完成一件沙龍，若喜歡布包、幸運手環、髮帶、首飾...各種花色任君挑選。

▲100歲的老奶奶，眼眶不知是目油還是眼淚，拿著織布向遊客們兜售。

▲10多歲的女孩，早已將「編織技能」學習起來。

村內的傳統房屋叫做Bale Tani，屋頂由乾燥的稻草搭建，每七年要更換一次，圍欄由竹編織而成，並使用泥土跟米糠當地板，特別的是，一進房就飄來淡淡的「怪味」，是因為用牛糞擦地，特別節慶時更會用水牛糞便，此象徵幸運的方式是傳承祖先遺留下來的習俗。

▲傳統房屋的屋頂由稻草搭建，圍欄由竹編織而成，並使用泥土跟米糠當地板，特別的是，一進房就飄來淡淡的「怪味」。

漫步在傳統村落裡，像是走進入村民的日常風景，對現代人的我們來說卻是步步驚喜，不需門票即能參觀，若行有餘力，也可捐款支助當地居民的生活。縱使社會瞬息多變，這座村落卻彷彿被按下靜止鍵，村民按照自己的步調生活，不受外界的影響而改變，旅行讓人深思，世界上各個角落，形形色色的人上演著不同劇碼，用生命譜寫出不同故事。

▲▼織品是龍目島Sade Village常見的手工藝品。

▲踏進印尼龍目島的Sade Village，有種穿越時空的錯覺。

Sade Village

地址：Rembitan, Sade, Lombok 83573, Indonesia

