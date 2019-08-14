新加坡環球影城萬聖節鬼屋搶先看　《鬼4虐》導演打造恐怖電影場景

▲新加坡環球影城萬聖節驚魂夜9月27日登場。（圖／聖淘沙名勝世界新加坡環球影城提供，下同。）



記者陳涵茵／綜合報導

萬聖節即將到來，今年新加坡環球影城萬聖節驚魂夜來「真」的，首次邀請泰國知名鬼片「鬼影」和「鬼4虐」導演打造鬼屋主題，帶領遊客前往五大凶宅、兩大死亡區域及兩宗驚魂凶案，膽小的人別輕易挑戰。

新加坡環球影城萬首次攜手泰國知名鬼片《鬼影》和《鬼4虐》導演打造原創鬼屋「娜迦的詛咒」，帶遊客直闖靈魂最深恐懼，帶來16個主題晚間活動挑戰旅客心臟。娜迦的詛咒鬼屋場景逼真、驚悚特效和原創人物營造滿滿恐怖氣氛，將遊客送往蛇靈娜迦詛咒的失落村莊，膽大的人可以購買日間入場門票以及幕後導覽之旅體驗，揭開娜迦的詛咒幕後恐怖秘密。

▲娜迦的詛咒原創鬼屋。



「鬧鬼度假屋：鬼屋迷雲，靜默生還」此區域囊括了眾多東南亞鬼怪，從喜歡惡作劇的嬰靈到殘忍的吸血女鬼，各

種鬼怪在同一間屋子內遊蕩。另外，今年萬聖節驚魂夜將同時呈現三種最常見的經典恐懼元素：小丑、玩偶和密閉空間，讓遊客直視自己內心最深層的恐懼。

▲靈異鬼娃。



新加坡環球影城萬聖節驚魂夜第九季的門票，包含共有多達16個主題活動夜，主題活動夜期間，遊客也可暢玩主題公園內的遊樂設施和景點，將從9月27日至10月31日限定登場。