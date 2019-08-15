賞完夕陽、夜景再浪漫鎖愛心　台中3處夜景約會景點精選

▲大肚台地望高寮夜景公園是台中知名的賞夜景場所。（圖／取自台中觀光旅遊網）



旅遊中心／綜合報導

平凡生活中加入小浪漫天天都是情人節，無法一起度過七夕的情人們趁著週末出門小旅行吧！《ETtoday新聞雲》精選以下3處浪漫的台中夜景景點，不僅可以將夕陽、夜景一網打盡，還可以一起浪漫鎖心鎖。

台中知名的浪漫夜景聖地「大肚台地望高寮夜景公園」以及「豐原公老坪觀景平台」出現新放閃花樣，七夕情人節期間，觀傳局在夜景公園與公老坪觀景平台各設置了2座愛心鎖意象，除可供遊客取景留念，還可讓情侶們於意象上繫掛愛情鎖，將兩人戀愛牢牢鎖住。此外，望高寮夜景公園除派有保全24小時駐守外，暑假期間每晚8點至凌晨2點將有警察固定巡邏，夜晚上山也放心。

▲豐原公老坪觀景平台多了一處新打卡點。（圖／取自臉書專頁《大玩台中》）



＊大肚台地望高寮夜景公園

地址：台中市南屯區中台路

＊公老坪景觀台

地址：台中市豐原區水源路坪頂巷28號

不想跑太遠，位於中台科技大學附近也有一處景觀咖啡廳能眺望近北屯大坑風景區夜景，「眺高啖藝」以仿清水模結合現代風打造一座夢幻堡壘，大片落地窗讓遊客在室內就能眺望窗外景色，另外，戶外大露台也擺放了高腳椅，在這靜靜欣賞夕陽、夜景都浪漫。

▲眺高啖藝夜景景觀餐廳。（圖／飛天璇提供）



▲露台浪漫眺望夜景。（圖／飛天璇提供）



＊眺高啖藝

電話：04 2439 0886

營業時間：16：00～00：00（週一公休）

地址：台中市北屯區廍子路700巷11弄36號（中臺科技大學附近）

＊以上圖片由飛天璇授權提供，更多美照參考部落格、FB。