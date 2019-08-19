喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時..

點評：每種肉看起來都好好吃！！！！！！！

文、圖／商妮吃喝遊樂

逢甲美食又一發！台中一中街爆紅的平價丼飯～川牛木石亭在逢甲開分店了，爆量炙燒丼飯只要百元價，店內有冷氣吹還有雞白湯無限喝到飽！免服務費新開幕打卡按讚再送飲料CP值超高。川牛木石亭逢甲店位在西屯路二段靠近惠來路口，就在三媽臭臭鍋的隔壁，黑色招牌很明顯地點好找。

店內空間簡約明亮，7月底剛開幕就吸引很多老饕前往用餐，用餐時段很快就客滿。

川牛木石亭逢甲店菜單價位消費方式

餐點內容以丼飯為主，另外還有乾麵、拉麵，每一碗都堆成小山份量爆多，價位幾乎是100元、150元，最貴的厚切牛排丼飯也只要280元非常平價。免服務費沒有用餐時間限制，點餐就有雞白湯無限喝到飽。

在點餐單上畫好餐點，到櫃檯買單就可以等候送餐。

另外可加價40元／60元升級A／B套餐。

結帳櫃檯旁邊就可以看到炙燒的畫面，所有肉品都會經過大火炙燒逼出滿滿香氣，色香味俱全非常過癮。

等餐的時候，可以先喝雞湯。畫面中那一大桶飯鍋裡頭裝的不是白飯而是雞白湯，在店內用餐可以無限喝到飽。

雞白湯就跟燒肉店附的雞湯一樣，乳白色湯汁味道香醇甘甜非常好喝，這個味道我很喜歡，喝了三四碗。

牛肉丼飯100元

牛五花份量非常多，鋪滿滿完全看不到底下的白飯，肉片炙燒過逼出油脂香氣吃起來特別香而且不會油膩!軟嫩甘甜的五花肉，比日式連鎖店的還要好吃許多。

香Q的白飯上有淋店家特調的醬汁，鹹鹹甜甜的滋味很開胃，一大碗份量不少連男生都可以吃的飽。

加價60元升級B套餐

有溫泉蛋、黃金泡菜、還有飲料，黃金泡菜酸酸甜甜的滋味，夏天吃很開胃。

原本炙燒牛五花就好吃，把滑滑嫩嫩的半熟溫泉蛋淋在牛五花肉上面一起吃，口感更軟、更嫩、美味更加分，超好吃的！！

極盛豬肉丼飯150元

極盛就是豬肉肉量加倍份量超多，愛吃肉的朋友很推薦點極盛，只要加價50元就能吃到兩倍肉量，CP值很高。

薄切豬五花肉片炙燒後不會油膩味道蠻香的，軟嫩中帶有Q彈的口感，再加上特調醬汁與大把蔥花，這個滋味真是棒極了非常好吃。

雙層炸豬排丼飯150元

一碗丼飯中有兩塊炸豬排，份量也是不少，酥脆的日式麵衣吃起來口感相當不錯。

沾日式豬排醬，酸甜的滋味搭配炸豬排QQ脆脆的口感，這道炸豬排香甜有味水準蠻高的。

巨無霸雞腿排丼飯150元

一大塊去骨雞腿排，有先經過低溫烹調舒肥過，再淋上醬汁大火炙燒，上桌時味道好香。

厚厚的雞腿肉有舒肥過口感特別軟嫩，香甜的肉汁在嘴裡噴發好好吃喔～雞腿肉非常正點推薦必點！

厚切牛排丼飯280元

我發覺這家川牛木石亭每一碗丼飯都是肉滿到看不到白飯，這一碗牛排丼飯也不例外鋪得滿滿滿。牛肋條也有經過舒肥處理，口感特別軟嫩，完全顛覆我對牛肋條比較有咬勁的印象。

旁邊還有附一顆溫泉蛋， 用筷子剪開立即看到金黃蛋汁流淌而下，滑嫩的蛋汁與白飯融合在一起，那滋味真是棒極了～

半筋半肉的牛肋條，味道香甜軟嫩好咬，搭配香Q的白飯一起吃有夠讚的，愛吃牛排的朋友很推薦點這道厚切牛排丼飯。

單點唐揚炸雞100元

這裡的唐揚炸雞非常大塊，一份份量不少，粉漿有調味不會裹得很厚，外酥內嫩又多汁整個軟嫩好吃，一份100元比居酒屋還要便宜許多，CP值很高也很推薦。

心得：



川牛木石亭的丼飯份量超多，炙燒的肉品香氣十足而且不會太油膩很加分，一大碗竟然只要百元價非常超值!店內用餐有冷氣吹，還有無限喝到飽的好喝雞白湯，免服務費沒有用餐時間限制，現在新開幕打卡再送飲料整個CP值超高！！到逢甲想吃平價的美味丼飯，這家川牛木石亭一定要收入口袋名單。

川牛木石亭-逢甲店

地址：台中市西屯路二段197號

電話：04 2312 8820

營業時間：11:00～21:00 週六日延長到23:00

商妮吃喝遊樂

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～

部落格《商妮吃喝遊樂》、粉絲團「Sunny吃喝遊樂」、IG